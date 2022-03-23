Как Эстония поддерживает Украину во время войны

24 лютого Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Попри те, що до останнього світові політики сподівалися, що влада Росії не піде на порушення міжнародних домовленостей, практично всі країни світу блискавично відреагували та підтримали Україну.

На ранок 25 лютого 73 країни та 9 міжнародних організацій виступили на підтримку України.

Наймасштабніший мітинг за 30 років

Свою позицію щодо вторгнення військ РФ в Україну Естонія оголосила одразу. Вранці 24 лютого представники української діаспори та мешканці Естонії пікетували посольство РФ у Таллінні, протестуючи проти нападу Росії.

Наступного дня вся наша команда писала листи підтримки всім, з ким ми працювали в Україні. Це не була ділова кореспонденція — насправді ми навіть не знали, чи хтось їх прочитає.

Але ми не кидаємо партнерів. Особливо в таких ситуаціях, до яких не можуть підготувати жодні тренінги чи договори. Бо війна — не просто форс-мажор, це дещо жахливіше.

За 2 дні після початку війни, 26 лютого, на площі Свободи в столиці Естонії відбувся наймасовіший мітинг за останній 30 років.

Населення Естонії ще ніколи не було настільки згуртоване. На підтримку України вийшли понад 30 тисяч людей.

Для порівняння — це 2% всього населення країни. Практично всі були з українською символікою: з прапорами, транспарантами, навіть діти на візках тримали жовто-блакитні таблички з написами "Save Ukraine".

Цей мітинг став наймасштабнішим за останні 30 років. Для нас було важливо в такий спосіб заявити про підтримку.

Членство в ЄС для України та відключення SWIFT

Уряд Естонії один із перших підтримав Україну в наданні статусу кандидата на членство в ЄС.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас сказала, що ми одноголосно з європейськими колегами впевнені в тому, що місце України в Європейському союзі.

Тому спільна заява дає правові підстави для процесу приєднання. Це історичний крок для України та Європейського союзу, наголосила Каллас.

Її слова про наш моральний обов'язок підтримати українців та їхнє бажання приєднатися до ЄС були як ніколи вчасними. Адже ми в Естонії розуміємо: боротьба України за свободу та демократію — це боротьба за всю Європу та весь вільний світ.

Став на бік України й президент Естонії Алар Каріс.

Підтримала Естонія й ініціативу про відключення Росії від SWIFT. А також увійшла до коаліції країн, які закрили свій повітряний простір для країни агресора.

Віза, дозвіл на проживання та робота

Окрім важливих політичних рішень, Естонія підтримала Україну і в гуманітарному плані. Щоб полегшити життя українцям, які вирішили залишитися або переїхати до Естонії, державні установи зробили кілька важливих кроків.

Зокрема, українці можуть залишатися в Естонії навіть якщо у них закінчується термін дії візи або дозволу на тимчасове проживання. Крім того, українці без біометричного паспорта відтепер також можуть в’їжджати в країну без візи.

Зі свого боку Міністерство внутрішніх справ підготувало інструкцію про можливості в'їзду та перебування громадян України в країні.

Паралельно естонське державне агентство Invest Estonia спільно зі Work in Estonia запустили інформаційний сайт питань та відповідей для українських біженців про в'їзд і перебування в Естонії під час війни в Україні.

Також в країні діє урядова програма e-Residency (е-резидентство), яка дає можливість підприємцям з усього світу отримати електронну "прописку" бізнесу в Естонії.

Резиденти можуть відкривати рахунки, шукати партнерів та вести всю бухгалтерію онлайн.

Наразі серед спільноти е-резидентів — понад 5000 українців. Тобто українці можуть або запустити бізнес з естонськими "координатами", або звернутися до тих, хто вже має е-резидентство та створити спільні проєкти, або ж запропонувати їм свої послуги.

Варто також наголосити, що уряд Естонії призупинив реєстрацію громадян Росії та Білорусі як електронних резидентів Естонії.

Заявки, що вже надійшли, відхиляють, а зареєстрованих е-резидентів візьмуть під посилений контроль, аби через них росіяни не змогли обійти санкції.

Для ІТ-фахівців проєкт "Робота в Естонії" запустили інформаційну кампанію про можливості працевлаштування. Вакансії для українців інших професій, можна переглянути на спеціальному сайті.

Гуманітарна підтримка

Ще на початку воєнних дій естонська влада направила в Україну партію гуманітарної допомоги. У її складі було все необхідне для облаштування наметового табору: 6 наметів, 200 спальних мішків, 200 ліжок, 4 дизельні генератори та 6 систем опалення наметів.

Станом на вечір 4 березня, в межах ініціативи "Для України", через великі організації зібрали 5,9 млн євро пожертвувань на підтримку нашої країни.

Збір коштів також проводять Естонський Червоний Хрест та Фонд розвитку державної оборони.

Загалом з 27 лютого по 10 березня в Естонію в'їхали 14 265 громадян України, з них майже 5 тисяч дітей. Усі вони отримали медичне страхування, відповідно і доступ до медичних послуг та ліків.

Українці мають можливість працювати в Естонії, а їхнім дітям забезпечили доступ до базової освіти.

Також можна подати заяву на отримання прожиткового мінімуму від місцевого самоврядування в районі, де вони проживають. Їм також доступна інша фінансова підтримка, наприклад, сімейні виплати.

До того ж Естонія доєдналась до країн, які дозволили перевезення, включно із транзитом, вантажів гуманітарної допомоги на бездозвільній основі.