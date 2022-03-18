Как мир может заблокировать россию в воздухе, на море и на суше

Розв’язавши війну проти України путін очікував на бліцкриг, і тому в його планах була швидка капітуляція української влади та її заміна на обожнювачів триколору.

Зрозуміло, що в його хворій уяві жодні санкції не мали місця, оскільки це мала бути швидка передача влади до маріонеткового "легітимного" Януковича, Бойка або Медведчука. Але злі плани не вдалось втілити.

Не отримавши швидких перемог на військовому фронті Росія отримала загалом три фронти:

Повномасштабну російсько-українську війну. Санкції західного світу, яких вони намагаються уникнути, погрожуючи та задобрюючи окремі країни. Ситуативно їм це допомагає, але глобально підтримки та нейтралітету з кожним проявом агресії проти України буде все менше. Внутрішні протести. Унікальна можливість для росіян нарешті скинути свою демонічну владу.

Поки їм бракує сміливості та внутрішньої невдоволеності, оскільки по росіському ТБ вони бачать світ в інших кольорах, але порожній холодильник, відсутність іноземних товарів, можливість подорожувати, ізоляція від усього технологічного та прогресивного має дати свій результат. Потрібно більше нових каталізаторів, які будуть підбурювати такі настрої.

Пропоную своє бачення 10 кроків, необхідних для ізоляції РФ у сфері транспорту та інфраструктури, які прискорять повалення демонічного режиму путіна.

1. Закриття неба. Чудово, що 32 країни вже закрили небо для російських літаків, але в світі 195 країн. Треба більше закритого неба для росіян.

2. Відкликання лізингових літаків. Стандартно для цивільних літаків використовується лізинговий механізм. У РФ більшість цивільних літаків отримані за лізинговою програмою. Треба зробити так, щоб не було на чому літати.

3. Заборонити доступ до морських та річкових портів за прикладом Великобританії, яка закрила доступ до морських портів будь-яким суднам під російським прапором або які належать, контролюються, зафрахтовані чи експлуатуються РФ.

4. Розірвання контрактів щодо чартеру (оренди) суден. За аналогією з авіацією необхідно зробити і в морській сфері. Тут використовується механізм оренди через Time charter/beer boat charter. Це дозволить заблокувати доставку товарів морем.

5. Пошта. Виключити Пошту Росії з всесвітнього поштового союзу. Зробимо ізоляцію всій кореспонденції та пошті.

6. Залізничні перевезення. Відключення від диспетчеризації та заборона проїзду. Ми це зробили підірвавши зв’язуючі колії з країною агресором, європейські країни можуть це зробити в цивільний спосіб.

7. Автоперевезення. Видалити РФ з членів європейської конференції міністрів транспорту та відповідно скасувати використання ними книжок ЄКМТ (багаторазовий мультидозвіл на вантажні перевезення в межах 42 країн-членів ЄКМТ).

Разові дозволи на вантажні перевезення для авто з російською реєстрацією так само зменшувати або відкликати. І не забуваємо про чудову можливість блокувати їх фури, фізично.

8. Дороги. Жодних закупівель в Росії бітуму, не постачати будівельну техніку для доріг та не допомагати в будівництві. Нехай проблема дурнів і доріг залишиться тільки в них.

9. Туризм. Європейські країни, які об’єднались проти агресії РФ, мають припинити видавати візи громадянами Росії. Вирішили стати Північною Кореєю, оголосивши війну західному світу — в ізоляцію та без жодного туризму.

Іноземні туроператори слідом за booking.com мають закрити можливість росіянам користуватися їх послугами.

10. Вимога країн членів ООН про здійснення репарацій РФ на користь України пошкодження нашої інфраструктури. Не наші ракети, гради та танки її руйнували.

Облік пошкоджених об’єктів вже ведуть влада і волонтери, але підіймати це питання на рівні ООН варто вже. І говорити про мільярди доларів, на які пошкоджено цивільну та військову інфраструктуру, це не рахуючи безцінні життя.

Воювати одночасно на трьох фронтах буде дуже складно, і тому вкрай важливо максимально активізувати кожен з фронтів проти режиму колективного путіна в РФ, який має самознищитись або залишки притомних громадян РФ покінчать з ним.

А за нами правда та перемога, бо ми з України!

Слава Україні!