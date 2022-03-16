Заплатити повинні всі росіяни

А чи буде сьогодні дефолт Росії?

За таке питання ще півроку тому аналітика могли записати до профнепридатних. Банкіра звільнити. Інвестора підняти на сміх. А сьогодні це питання не має значення.

Чи є життя на Марсі, чи немає життя на Марсі?

Чи дефолт буде сьогодні в Росії, чи не буде дефолту — це значення не має.

Чому? Тому що всі наслідки дефолту вже є у російській економіці. І суто технічне питання, чи захочуть росіяни чи ні платити зараз купон (відсоток) за своїми єврооблігаціями.

Так, гроші у них є. Поки що є. І йдеться виключно про бажання чи не бажання платити. Якщо вони заплатять у рублях — це теж дефолт. Тому що з таким самим успіхом можна платити черепашками.

Але ключове, що економічні наслідки дефолту вже є.

Чому? Бо санкції вже почали працювати.

І це лише початок.

Ось цього тижня ЄС запроваджує нові санкції, передаючи привіт російським металургам, які тепер лише у своїх снах бачитимуть доступ до європейського ринку. А експорт металургії – це, нагадаємо, другий за масштабами обсяг експортної валютної виручки.

Поки що не всі потенційні санкції запроваджено. Україна продовжує вимагати тотального бану банківської системи. Поки що, на жаль, під санкції потрапила лише частина банківської системи, яку веде банк ВТБ.

Але відсутність тотального відключення російських банків, у тому числі від системи Свіфт, робить ці санкції малоефективними. Тим більше, не потрапив до розстрільного списку російський "Сбербанк".

І не забуваємо про повне ембарго. Поки воно не діє, залізна економічна завіса навколо Росії залишається дірявою.

Але все одно удару по російській економіці завдано колосального. У принципі ще ніколи таку відносно велику економіку (відносно – тому що ВВП Росії не дуже відрізняється від ВВП Іспанії, наприклад) і дуже інтегровану у світову економіку не відключали так швидко.

Так, санкції на Іран були сильнішими, але Іран завжди був більш замкнутим на собі. Але це одночасно ускладнює оцінку того, що може статися з російською економікою. Нема прецедентів. Нема моделей. Неможливо розрахувати, як сильно вдарить по Росії введені санкції.

Всім зрозуміло, що буде боляче. Але наскільки боляче не зрозуміло. А те, що вторгнення в Україну визрівало лише в кількох не найздоровіших головах, призвело до того, що й у Росії економічна влада не готувалась. А отже, починається тотальний експромт.

Але загальний сценарій зрозумілий. Санкції та контрсанкції призведуть до девальвації. Вже привели, причому як в офіційному просторі, де обмежена девальвація.

Так і реальному, адже реальний курс рубля тепер має мало спільного з офіційним. Це спричинить інфляцію. Посилену відходом багатьох корпорацій із Росії.

Дефіцит – це приємне слово для фанатів СРСР. А потім підуть звільнення. Як у результаті виходу компаній, і в результаті розриву безлічі виробничих ланцюжків.

Адже Росія була частиною системи світової економіки. Як приклад, відпустка для працівників "АвтоВАЗу". І це навіть не іноземна компанія.

Загалом, була історія для учасника світової економіки. А тепер перетворюється на простий придаток Китаю.

А потім просто внаслідок глибокої економічної кризи люди почнуть втрачати роботу. Той найглибший народ, що зигує новим фашистським символам Z та підтримує Путіна.

І ми вже бачимо, що процес пішов. Усього 3 тижні і вже баби (не жінки, вибачте, а саме баби) б’ються за банку горошку в одному місці, за цукор в іншому, шукають гречку в третьому і не знаходять.

А ціни на багато товарів уже зросли аж до 50%. Самі олігархи періодично виходять із заявами, які навряд чи сподобаються Кремлю. І це лише початок.

Тож чи буде дефолт Росії, це не так і принципово тепер. Адже всі наслідки дефолту й так уже є економіці. Тому якщо Росія не забажає заплатити (гроші для виплат у них зараз є, питання у бажанні), то буде дефолт.

Формальний. Можуть затягнути ще на місяць, якщо не платитимуть сьогодні рублями. А можуть навіть заплатити. Але моральний дефолт і так відбувся. А це дуже важливо у сучасному світі. Де ізоляція смерті подібна. І смерть економіки Росії може бути зупинена лише смертю Путіна.

Нині боляче Україні. І боляче Росії. В економіці, зокрема. Але це різний біль. Україна як хлопець, який зламав ногу. Дуже боляче, важко навіть пересуватися, але лікар обіцяє, що за півроку він зможе бігати.

А підтримка західних партнерів буде колосальною. А ось у російської економіки діагностували рак третього ступеня. І якщо не ампутувати Путіна, то летальний кінець неминучий.

І так, на руїнах російської економіки щось буде. Якась економіка. Але це буде зовсім інша історія. І зовсім інший рівень життя. І це буде частиною розплат всіх росіян за злочини їхньої країни в Україні. І це слушно. Платити мають усі.

Опубліковано з дозволу автора

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