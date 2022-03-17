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Покроет ли страховка обстрелянный автомобиль или разбомбленный дом

Покроет ли страховка обстрелянный автомобиль или разбомбленный дом

Стоит ли украинцам рассчитывать на страховые выплаты за утраченное во время войны имущество? (укр)
Четверг, 17 марта 2022, 17:03
Вячеслав Черняховский
Генеральный директор Ассоциации "Страховой бизнес"

За три тижні війни в Україні російські окупанти випустили близько тисячі ракет, зруйнували сотні будинків, пошкодили або знищили десятки тисяч авто.

Чимало з них були застраховані. Але чи можуть українці розраховувати на те, що частину збитків покриють страхові компанії? 

Страхові компанії працюють, виходячи із певного плану фінансових надходжень і фінансових витрат. Тому у звичайний час компанія визначає, що вона буде отримувати Х грошей, а виплачувати Y.

Страховий випадок є несподіванкою лише для конкретної людини. Для страхової компанії — це статистика. Вона дозволяє прогнозувати, яка кількість авто може потрапити в ДТП чи буде викрадена, розрахувати середню вартість збитків. Виходячи з цієї статистики, компанія планує свої витрати та встановлює ціни на страхування, з яких і формує резерви на виплати.

Коли приходить війна, усе змінюється. Ми проводили опитування, яке показало, що у близько 80% страхових компаній обсяг фінансових надходжень скоротився на понад 50%. Причому більшість цих компаній практично не отримують зараз платежі.

Про що це свідчить? У компаній є резерви, які вони сформували з попередніх платежів. Ці резерви повинні бути у певних видах активів — банківські депозити, ОВДП, нерухомість тощо. Компанії не можуть швидко перетворити ці активи у гроші.

При цьому страхові випадки постійно трапляються. І зараз це стається навіть частіше, ніж раніше. Наприклад, ДТП через те, що люди виїжджають із зони бойових дій, не сплять, хвилюються, стоять у заторах.

Традиційні види страхування не покривають збитків, завданих під час воєнних дій — обстрілів, бомбардувань тощо. Це стандартний виняток у звичайних договорах страхування майна. 

Тому власники застрахованих авто та будинків, які були знищені чи пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів, не отримають страхове відшкодування. А ось виплату за звичайну ДТП – так. При цьому у нас лише 8% автомобілів в країні мали поліс комплексного страхування каско, тож виплати отримуватимуть майже тільки постраждалі у ДТП за обов’язковим страхуванням автоцівільної відповідальності.

Навіть якщо автомобіль має поліс каско, отримати компенсацію за пошкодження, пов’язані з воєнними діями чи діями знарядь війни неможливо. 

Є окремий вид страхування від воєнних ризиків. Воно доволі дороге і такі договори дуже рідко укладають для нерухомості та автотранспорту. 

Зазвичай, такі страхові покриття купують для літаків, морських суден, вантажів, які можуть проходити через зони з високими ризиками війни або дії воєнних знарядь (рекет, мін тощо).

Страхували в Україні нерухомість від воєнних ризиків в основному заможні люди і ті бізнеси, які були розташовані на сході, неподалік лінії зіткнення. Це було у 2014 році і продовжувалося у 2015-2016 роках. В основному, страхували майно у зоні, куди могли долетіти снаряди. 

Останніми роками люди перестали страхуватися від воєнних ризиків. Тому в Україні такого страхування нерухомості практично не було. Те, що зараз відбувається у містах і селах — це все не страхові випадки по звичайних полісах від пожеж, стихійних лих чи залиттю водою сусідами.

Руйнування житла та інфраструктури, яке відбувається, я дуже сподіваюся, буде компенсоване за рахунок контрибуцій, які будуть накладені на Росію після перемоги України. Також за рахунок заморожених активів і конфіскованого за кордоном майна.

Мости, дороги, трубопроводи та інша державна інфраструктура майже ніколи не страхувалась в Україні, хоча така практика є в інших країнах.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
война страхование имущество

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