Покроет ли страховка обстрелянный автомобиль или разбомбленный дом

За три тижні війни в Україні російські окупанти випустили близько тисячі ракет, зруйнували сотні будинків, пошкодили або знищили десятки тисяч авто.

Чимало з них були застраховані. Але чи можуть українці розраховувати на те, що частину збитків покриють страхові компанії?

Страхові компанії працюють, виходячи із певного плану фінансових надходжень і фінансових витрат. Тому у звичайний час компанія визначає, що вона буде отримувати Х грошей, а виплачувати Y.

Страховий випадок є несподіванкою лише для конкретної людини. Для страхової компанії — це статистика. Вона дозволяє прогнозувати, яка кількість авто може потрапити в ДТП чи буде викрадена, розрахувати середню вартість збитків. Виходячи з цієї статистики, компанія планує свої витрати та встановлює ціни на страхування, з яких і формує резерви на виплати.

Коли приходить війна, усе змінюється. Ми проводили опитування, яке показало, що у близько 80% страхових компаній обсяг фінансових надходжень скоротився на понад 50%. Причому більшість цих компаній практично не отримують зараз платежі.

Про що це свідчить? У компаній є резерви, які вони сформували з попередніх платежів. Ці резерви повинні бути у певних видах активів — банківські депозити, ОВДП, нерухомість тощо. Компанії не можуть швидко перетворити ці активи у гроші.

При цьому страхові випадки постійно трапляються. І зараз це стається навіть частіше, ніж раніше. Наприклад, ДТП через те, що люди виїжджають із зони бойових дій, не сплять, хвилюються, стоять у заторах.

Традиційні види страхування не покривають збитків, завданих під час воєнних дій — обстрілів, бомбардувань тощо. Це стандартний виняток у звичайних договорах страхування майна.

Тому власники застрахованих авто та будинків, які були знищені чи пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів, не отримають страхове відшкодування. А ось виплату за звичайну ДТП – так. При цьому у нас лише 8% автомобілів в країні мали поліс комплексного страхування каско, тож виплати отримуватимуть майже тільки постраждалі у ДТП за обов’язковим страхуванням автоцівільної відповідальності.

Навіть якщо автомобіль має поліс каско, отримати компенсацію за пошкодження, пов’язані з воєнними діями чи діями знарядь війни неможливо.

Є окремий вид страхування від воєнних ризиків. Воно доволі дороге і такі договори дуже рідко укладають для нерухомості та автотранспорту.

Зазвичай, такі страхові покриття купують для літаків, морських суден, вантажів, які можуть проходити через зони з високими ризиками війни або дії воєнних знарядь (рекет, мін тощо).

Страхували в Україні нерухомість від воєнних ризиків в основному заможні люди і ті бізнеси, які були розташовані на сході, неподалік лінії зіткнення. Це було у 2014 році і продовжувалося у 2015-2016 роках. В основному, страхували майно у зоні, куди могли долетіти снаряди.

Останніми роками люди перестали страхуватися від воєнних ризиків. Тому в Україні такого страхування нерухомості практично не було. Те, що зараз відбувається у містах і селах — це все не страхові випадки по звичайних полісах від пожеж, стихійних лих чи залиттю водою сусідами.

Руйнування житла та інфраструктури, яке відбувається, я дуже сподіваюся, буде компенсоване за рахунок контрибуцій, які будуть накладені на Росію після перемоги України. Також за рахунок заморожених активів і конфіскованого за кордоном майна.

Мости, дороги, трубопроводи та інша державна інфраструктура майже ніколи не страхувалась в Україні, хоча така практика є в інших країнах.