Как происходит государственная регистрация во время войны

Нещодавно Кабмін прийняв постанову, яка змінює деякі правила реєстрації в умовах воєнного стану.

Таке рішення є вимушеним та логічним кроком, адже під час дії воєнного стану першочерговим пріоритетом держави у сфері державної реєстрації має бути захист реєстрів від незаконного або несанкціонованого втручання.

Які основні зміни з’явились?

1. Звуження кола державних реєстраторів. Зокрема, державна реєстрація проводиться виключно державними реєстраторами та посадовими особами Міністерства юстиції, його територіальних органів, які включені до затвердженого Мін’юстом переліку державних реєстраторів та посадових осіб, яким в умовах воєнного стану надається доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ("Реєстри").

2. Державна реєстрація проводиться незалежно від місцезнаходження нерухомого майна, місцезнаходження юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців чи громадських формувань, якщо відповідні обмеження (умови) не передбачено окремим переліком.

3. Вимоги законодавства щодо необхідності нотаріального засвідчення справжності підпису на документі для державної реєстрації не застосовуються у разі коли такий підпис виконано у присутності державного реєстратора, посадової особи зі встановленням особи підписанта на підставі документа, що посвідчує особу.

4. Вимоги законодавства щодо обов’язкового використання для державної реєстрації відомостей реєстрів, автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, не застосовується у разі тимчасової відсутності доступу таких реєстрів (систем).

Перед здійсненням державної реєстрації підприємцям варто ознайомитись з переліком державних реєстраторів та постійно моніторити нові обмеження.

Також Кабмін значно спростив бюрократичні процеси, зокрема, сплата адміністративного збору може підтверджуватися електронною копією.

Державна реєстрація проводиться невідкладно після отримання у повному обсязі належних документів для державної реєстрації.

Тако державна реєстрація може проводитися шляхом направлення заявником документів електронною поштою або за допомогою інших засобів зв’язку документів в електронній формі і, що створені з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг та законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Ці та інші зміни спрямовані на оперативність та доступність проведення державної реєстрації, а також на контрольованість внесення будь-яких записів.

Варто підкреслити, що Кабмін відмовився від підходу повного блокування реєстрів на час воєнного стану, який також розглядався.

Таким чином, наша держава намагається забезпечити баланс між безпечністю та доступністю реєстрів. Кабмін підтвердив важливість функціонування бізнесу навіть на період воєнного стану.