Готівка, карта чи валюта. Як не лишитися без грошей в умовах воєнного стану

З початком воєнних дій в Україні відбулося чимало змін і в роботі банківської системи. Попит на готівку суттєво зріс і вона почала швидко закінчуватися у банкоматах. Не завжди є можливість вчасно поповнювати їх готівкою.

І це стосується не лише районів, де йдуть активні бойові дії, а всієї України, включно з регіонами, куди масово приїжджають вимушені переселенці.

Змінилилося дещо і в правилах оплати за кордон та валютних операціях.

***

Вважаю, що треба людям говорити прямо про те, як поводитися з грошима, тому банківські рекомендації та коментарі тим, хто залишає Україну.

1) Не вивозіть готівкову гривню – ви не зможете поміняти її за нормальним курсом – краще відкрийте гривневий рахунок та емітуйте до нього банківську картку.

2) Якщо Ви поїхали вже з готівкою та знаходитесь у Західній Україні – більшість банків може емітувати електронні картки (з пластиком зараз складно – і випустити та передати).

3) Не турбуйте банкірів з питанням – а де у Києві купити валюту – це неможливо (законно).

4) Купити валюту за гривню та безготівково неможливо.

5) Конвертація долар – євро можлива лише у безготівковій формі.

6) Оплата за кордон, крім критичного імпорту, неможлива. Є ймовірність, що НБУ дозволить оплату лікування та освіти.

Не намагайтеся через прокладки вивести гроші — НБУ зрозуміло пояснив банкам, що з ними буде в подібних випадках. І нагадую – зброя лише через спецімпортерів.

7) На зняття готівки з гривневих та валютних (за терміном) рахунків є обмеження (гривня 100 тис., валюта – еквівалент 30 тис. грн).

Якщо ви в регіоні, якому загрожує тимчасова окупація, зняття готівкової національної та іноземної валюти з рахунку за сумою можливе в межах наявності коштів у відділенні/філії банку. Такий регіон визначаємо на розсуд менеджменту банку.

9) Банківські комірки — в цілості та безпеці, не забувайте продовжувати. Якщо Ви хочете, щоб доступ отримала третя особа – довіреність та ключ обов'язкові. Та й ми не передаємо комірки в інші міста – лише забезпечуємо доступ.

10) Щодо готівковіої валюти – вивозіть у межах, встановлених Митним кодексом (сума, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро, без письмового декларування митниці)

А тепер кілька слів чому так. Нагадую – у країні війна тож потрібна валюта для оплати зброї та амуніції.

Тому навіть якщо неприємно – вважайте, що конвертація – це ваш внесок у боротьбу з окупантом.

Для тих, хто скаржиться на банкомати – рекомендую безготівкові платежі. Зрозумійте, всі банки в режимі реального часу спільно працюють над інкасацією, але в нас призвані співробітники-інкасатори, ми віддали частину машин, ми не можемо відправляти людей до районів бойових дій. Нагадую, що частину готівки можна зняти у торгових мережах та у відділеннях та осередках.

Їдете на Захід не лише Ви, а й частина співробітників. І я відчуваю відповідальність за тих, хто залишився – і нехай я не звертаю уваги на сирени за ППО – мої співробітники мають сім'ї та цілком можуть побоюватися за своє життя.

Тому ми акумулюємо навантаження у київських відділеннях, щоб обслужити якнайбільше клієнтів. В інших містах – де немає бойових дій – відділення працюють у штатному режимі. І слава Богу технології дозволяють віддалену роботу.

Опубліковано з дозволу автора

Оригінал допису