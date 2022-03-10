15-й день войны РФ против Украины. Хроника падения России

Центробанк РФ уточнив своє вчорашнє рішення щодо зняття готівкової валюти.

Якщо в людини рахунки у різних банках, він має право у кожному їх зняти до $10 тис. готівкою. Диверсифікація допомагає знижувати ризики.

Ось тільки готівки в більшості російських банків немає. Люди починають записуватися за ними у чергу за місяць наперед.

Чому немає готівки? — Це класика банківського бізнесу, отримані гроші банк відразу пускає в обіг, так як у звичайний час він знає, що за вкладом достроково зайде невеликий відсоток людей, навіть якщо гроші лежать на поточному рахунку. Набіги вкладників на банки знищували не одну банківську систему.

Де-факто, банківська система РФ близька до колапсу, але її рятують драконівські обмеження. Владі не вигідно лікувати потім ще й банки. У них безліч інших проблем.

Тому їм простіше рішеннями ЦБ РФ дозволити не віддавати гроші вкладникам відразу, а на законних підставах і не оголошуючи банкрутство розтягувати це "задоволення" на місяці.

У таких умовах звичайно ж збанкрутувати важко. Ось тільки тоді страждають вкладники, але це їхні проблеми. Їм тепер треба сподіватись на допомогу держави.

Таким чином, все більше росіян залежать від держави, що робить їх лояльними до неї – мало хто наважиться кусати руку, яка її годує.

Ось тільки за таку держполітику є неминуча розплата – в умовах неефективної та напівзруйнованої економіки державі доведеться друкувати дедалі більше рублів, щоб купувати лояльність.

Оскільки країну накриває товарний дефіцит, доведеться також запровадити нормоване споживання всіляких товарів – простіше кажучи, талони і картки.

Затягування війни з Україною повільно, але методично виснажує російську економіку. Західні санкції діють як удав.

На жаль, цей ефект має і зворотний бік медалі. Образ Заходу отримує підтвердження шкідливого і небезпечного суб'єкта, який нібито довго чекав, щоб зруйнувати і знайшов привід.

Росіяни не можуть, та й багато хто не хоче, усвідомити, що джерело їхніх проблем знаходиться не на Заході, а в Кремлі.

Якби Путін не наказав 24 лютого напасти на Україну, не почав бомбити мирні міста та жителів, то не було б і жодних санкцій.

Тобто Захід лише захищає Україну від озброєного до зубів агресора найбільш мирним способом. І навіть постачання зброї – це лише відповідь на агресію РФ.

Але ще раз, лжепропаганда РосТВ тепер активно розганятиме цю тему підступного та жахливого Заходу.

І на цьому відбуватиметься консолідація частини російського суспільства навколо доброго дідуся, який про це попереджав і зараз усіх захищає, громячи мирні міста України.

Більше того, це ще й допомагає зближенню російського та китайського суспільства, де також постійно підігрівається негативний образ Заходу.

Чи через це скасуватимуться чи послаблятимуться західні санкції? — точно ні.

Це тепер залежить від деескалації з боку Росії, а згодом і демілітаризації та денацифікації РФ.

РФ може здобути кілька тактичних перемог над Україною, але стратегічна поразка неминуча. Росія програє війну із колективним Україна-Захід. Як програла гітлерівська Німеччина коаліції США-Великобританія-Франція-СРСР.

Економіка все більше переходить у ручний режим та на воєнні рейки.

А ці рейки ведуть до зламаного мосту та падіння російського економічного паровоза.

Рікардо Хаусманн із Гарварду пропонує витончену альтернативу ембарго: податок у розмірі 90% на російський експорт нафти та газу.

Тоді захід продовжить отримувати необхідні ресурси, а РФ отримуватиме гроші лише у розмірі собівартості видобутку та транспортування.

Щоправда, чи РФ це робитиме за таких умов – питання.

Можливо, в обмін на можливість купити медикаменти та продовольство?

Як влучно зауважив економіст Сергій Гурієв, Кремль перейшов від "диктатури брехні" до "диктатури страху".

Раніше на росіянам вливали у вуха брехню з усіх офіційних та напівофіційних каналів, а альтернативним ЗМІ погрожували закриттям. Інтернет зазнавав частково цензури.

Наразі нелояльні ЗМІ закриті. Інтернет готуються закрити наприкінці цього тижня. І за будь-які публічні прояви непокори росіянам загрожують цілком реальні й дуже великі терміни.

Тепер росіянину "дешевше" вкрасти автомобіль чи пограбувати перехожого, ніж назвати спецоперацію війною.

РФ стрімко повернулася за часів сталінських чисток кінця 1930-х. До речі, її керівники та виконавці повинні згадати урок історії – вони підуть наступними етапами.

Це не сталося в одну мить — закручування гайок йшло поступово. Рік за роком. Я пам'ятаю, як колись вільний телеканал НТВ відкрито критикував владу, причому будь-якого виду та калібру. А зараз він перетворився на серіальний смітник і пропагандистську машину.

Путін підписав закон про розміщення коштів ФНБ у акції та ОФЗ та скасування ПДВ на золоті злитки. Кошти ФНБ багато в чому теж заморожені, тому йдеться, мабуть, про найбільш ліквідну його частину.

Добірним громадянам будуть продавати злитки замість доларів. У звичайних людей грошей на золото немає.

У сумі бачиться така собі фінансова спецоперація – у особливо наближених росіян викуплять за старими цінами російські акції, з якими вони підвисли через крах Московської біржі.

А за отримані рублі ці обдаровані добрістю кремлівської влади росіяни куплять золото теж за адекватним, а не ринковим курсом.

Транспортна індустрія РФ повідомила про зупинку 50-70% загального обсягу експорту.

Логістична катастрофа лише починається. І це посилює і так наростаючий товарний дефіцит.

"Комерсант" пише, що в російських аптеках закінчуються інсулін іноземного виробництва та медичні вироби для терапії цукрового діабету. Росіяни, поспішайте запастися на якомога більший термін ліками.

Російські ріелтори: у Москві на ринку масових новобудов економ- та комфорт-класу — зафіксований найрізкіший ціновий стрибок з 2014 року, за місяць квадрат подорожчав на 5%. Це оголошено як перемогу!

Ось тільки для звичайних людей московське житло стало ще менш доступним. А з огляду на миттєву недоступність вигідної іпотеки – відсоткові ставки за нею злетіли до заборонного рівня – хто зараз купує житло в Москві?

Правильно ті, хто просто хоче врятувати свої мільйони і не може купити іноземну валюту, якої фізично немає. Вона теж стала моторошним дефіцитом.

Також потрібно враховувати, що в рублях ціни, звичайно ж, зросли на 5%. А ось у доларах падіння цін уже склало десятки відсотків і продовжується.

З тим самим успіхом ви можете вимірювати ціни в шкурках білок або монгольських тугриках. Хоча вони вам теж недоступні.

Зараз монгольський тугрик на порядок цінніший актив, ніж російський рубль.

США: у Конгресі досягли двопартійної домовленості про виділення $13,6 млрд на допомогу Україні та європейським союзникам.

Для проходження цього пакету демократам довелося навіть відмовитись від виділення $15,6 млрд на продовження боротьби з COVID, щоб отримати підтримку республіканців у Сенаті.

Все це голосується у рамках бюджетного пакету на $1,5 трлн до 30 вересня 2022 року.

Допомога Україні включає $6,5 млрд на витрати США з відправлення військ та зброї до Східної Європи та оснащення там союзних військ у відповідь на вторгнення РФ.

Ще $6,8 млрд виділено на турботу про біженців та надання економічної допомоги союзникам (включаючи Україну), а також на допомогу федеральним агенціям у забезпеченні дотримання економічних санкцій проти Росії та захисту від кіберзагроз усередині країни.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) дасть перший пакет фінансування України у розмірі 2 мільярди євро.

Опубліковано з дозволу автора.

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