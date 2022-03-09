Механіка руйнування економічних підвалин росії запущена

Проти ночі 9 березня банк росії ввів безпрецедентні обмеження на роботу банківської системи — заборона на придбання готівкової валюти та обмеження в доступі до валютних заощаджень.

Таким чином банк росії дав можливість кожному росіянину посидіти в санаційній ямі. І це далеко не фініш.

Що я можу сказати про ці обмеження?

1. Руский рубль впевнено і жваво йде в напрямку руского корабля. І це не мовний зворот. Руский рубль, який усі знали раніше — вмер!

Той рубль, який є наразі — це неконвертований, токсичний сурогат, замкнений в кордонах мордору, який знецінюється навіть скоріше, ніж про це встигають повідомляти кацапські телеграм-канали.

Навіть Байден, який вчора знайшов влучне порівняння — один рубль, коштує менше одного американського цента, виявився занадто оптимістичним.

Вже не коштує навіть цього. Курс і статус руского рубля і фінансова система летять в безодню.

2. Банк росії заявив про тимчасовий характер обмежень, оголосивши дату — 9 вересня. Те що обмеження введені цієї ночі тимчасові — це правда.

Але не тому що їхня дія обмежена у часі. Ніт. Тимчасовість цих заходів пов’язана з тим, що вже за декілька днів банк росії змушений буде запровадити іще більш жорсткі обмеження, а сьогоднішній нічний жах і черги біля банкоматів, стануть для росіян лише легким переляком.

Російська економіка цілими галузями: машинобудування, фармацевтика, авіаперевезення, девелопмент, телеком, виробництво електроніки, гірсько-рудна галузь, банківський та фондовий ринки шикуються і готуються рухатись у відомому всьому цивілізованому світові напрямку.

Звісно, вони заявляють і ще якийсь час продовжуватимуть заявляти, що працюють у штатному режимі, імпортозаміщення все вирішить і "ми пабєдім".

Але повірте мені, як людині, яка має успішний досвід антикризового управління найбільшим державним банком — "Аннушка вже розлила олію", якщо ви розумієте про що я.

3. Механіка економічної кризи і руйнування базових економічних підвалин росії запущені. Ми бачимо, наразі, зворотній відлік.

Рейтингове агентство Fitch вже заявило, про неминучий дефолт. Корпоративні російські позичальники можуть добігти до руского корабля навіть швидше за їхнього суверена.

4. Не варто недооцінювати, ані руйнівний вплив санкцій, ані запас, хоча і обмеженої, але усе ж таки міцності країни окупантів.

Сьогодні натрапив на план заходів якоїсь російської асоціації закупівельників, так вони цілком серйозно обговорюють повернення до бартерних схем. Це може сповільнити падіння, але не втримати від нього.

5. У цьому ж звіті кацаських закупівельників, побачив й таке: вистачає іноземних компаній, котрі заявивши під тиском громадського осуду про те, що залишають ринок, подекуди шукають і навіть знаходять схеми, як не відмовитись від "кривавих грошей". Тож продовжуємо стежити за тим, як виконуватимуться заяви компаній.

Принципово важливо, щоб усі заявлені в прес-релізах ключових учасників санаційного тиску рішення запрацювали якомога скоріше. Без відтермінувань і винятків.

Те, що Visa подовжила до 11 березня обслуговування за кордоном карток, емітованих російськими банками, не тішить.

6. Мені видається, що фінансове керівництво росії не може не усвідомлювати того, як падатиме і з якою швидкістю руйнуватиметься російський колос на глиняних ногах, тому очікую відставок (спосіб і пояснення значення не мають).

І останнє — ми, завдячуючи рішучості і лідерству політичного керівництва, мужності наших воїнів, неймовірній єдності суспільства, підтримці міжнародних партнерів, вистояли два тижні і маємо намір стояти стільки, скільки знадобиться.

Тому фактор часу має ключове значення. Нарощення тиску, принциповість не лише заяв, але й рішень, швидкість надання такої потрібної нам військові підтримки — усе це прискорить неминуче — перемогу Світла над Темрявою.

Стоїмо. Героям Слава.

Опубліковано з дозволу автора

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