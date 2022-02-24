Как полис ОСАГО защищает финансовые интересы украинцев

Статистика аварій показує, що щороку в Україні трапляється близько 170 тис ДТП.

У деяких випадках законом передбачено, що відшкодування збитків потерпілим здійснює Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ).

Це відбувається в рамках гарантійних функцій МТСБУ із захисту інтересів людей, які постраждали в аваріях.

У 2021 році бюро здійснило 7,1 тис виплат на загальну суму майже 280 млн грн. Порівняно з 2020 роком кількість виплат зросла на 10%, сума – на 29%.

Виплати з фонду захисту постраждалих МТСБУ здійснюються у таких випадках.



1. Якщо винуватець ДТП не має чинного поліса ОСЦПВ.



2. Якщо винуватець утік з місця ДТП і при цьому завдав шкоди життю або здоров’ю людей.

У такому разі бюро зробить виплату лише за шкоду життю й здоров’ю водія та пасажирів у потерпілому транспортному засобі або життю й здоров’ю пішоходів та велосипедистів. За ремонт самого автомобіля виплати не здійснюватимуться (якщо винуватця не буде знайдено).



3. Якщо винуватець належить до пільгової категорії: інвалід першої групи або учасник бойових дій. Обов’язковою умовою отримання постраждалим виплати у таких ситуаціях є наявність у нього чинного поліса ОСЦПВ.



4. Якщо страхова компанія визнана банкрутом та пройшла процедуру ліквідації.



5. Якщо необхідно зробити виплати потерпілим за зобов’язаннями страхових компаній, які вийшли з ринку ОСЦПВ (уже не є членами бюро, але ще не визнані банкрутами). Такі випадки регулюються в рамках коштів, раніше акумульованих цими СК в гарантійних фондах МТСБУ.

За 2021 рік з фондів МТСБУ найбільше виплат було здійснено за водіїв, чия цивільна відповідальність не була застрахована (які стали винуватцями ДТП, не маючи чинного поліса ОСЦПВ). Це майже 4,3 тис виплат на понад 183 млн грн.

Виплати за незастрахованих – найістотніша стаття виплат з фондів бюро, їх частка становить майже 65% від загальної суми. Виплати за цією статтею з року в рік зростають: за 2021 рік їх кількість збільшилася на 6%, сума – на 23%.

Полісу немає, а зобов’язання – є

Показники щорічних виплат за незастрахованих водіїв з фондів бюро означають, що на дорогах, як і раніше, чимало автомобілів, чиї власники ігнорують прописаний у законі обов’язок укладати договори ОСЦПВ.

На жаль, такі автовласники не розуміють, що в разі ДТП страждають насамперед вони самі та їхні фінансові інтереси. МТСБУ після виплати постраждалим у ДТП обов’язково пред’явить регресний позов винуватцю, який не застрахував свою цивільно-правову відповідальність.

З нього буде повністю стягнуто компенсацію збитків, включаючи вартість експертизи та судові витрати. Крім того, винуватець ДТП заплатить адміністративний штраф у розмірі 425 грн за відсутність поліса.

Виходить, що винуватець ДТП, який не має поліса ОСЦПВ, платить за свою безвідповідальність двічі: і штраф, і повну компенсацію виплати за збитки.

А ось постраждалим у ДТП, де винуватцем став незастрахований водій, хвилюватися не варто: виплату за такого водія зробить МТСБУ. Процедура виплати не відрізняється від отримання виплати в страховій компанії.

У такому разі неможливо використати спрощену процедуру оформлення ДТП (європротокол). Потрібно викликати поліцію та отримати рішення суду.

Ефективне врегулювання

Процес отримання виплат з фондів бюро зручно організований. На сайті МТСБУ є особистий кабінет, де можна дізнатися про перебіг розгляду справи, прикріпити документи, поставити запитання відповідальним працівникам бюро. Виплати завжди здійснюються у встановлений законом строк.

За 11 місяців 2021 року страховики виплатили за "автоцивілкою" 3,3 млрд грн. Це більше, ніж за весь 2020 рік. Уже очевидно, що за 2021 рік показники виплат будуть рекордними. При цьому середній термін врегулювання скоротився на два дні. За три квартали рівень скарг на роботу страховиків був мінімальним.

Отже, ринок ОСЦПВ, незважаючи на пандемію, працює злагоджено і виконує основне завдання: захищати інтереси людей, які постраждали в аваріях.

Ціль на 2022 рік – сприяти ухваленню нового закону про ОСЦПВ. Його основні принципи вже визначені. Нововведення зроблять життя учасників дорожнього руху в Україні більш спокійним та захищеним.