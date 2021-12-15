Нова нормальність на ринку праці: з третього світу в перший завдяки пандемії

Говорячи про коронавірус, звичніше підраховувати збитки: скільки втратила економіка, які об’єкти малого бізнесу назавжди зачинили свої двері, скільки найманих працівників залишилося без роботи в скрутний час.

Однак, як і будь-який інший процес, пандемія має інший, позитивний бік.

Людям довелося змінювати соціальні ролі, швидше пристосовуватися до іншої реальності, посилювати лідерські якості, трансформувати ставлення до роботи.

Що змінила пандемія

За даними дослідження, проведеного компанією Ernst & Young Global Limited (EY), пандемія змінила очікування роботодавців та найманих працівників.

У новій реальності офіс уже не сприймається як норма. Працівники готові вважати дистанційну роботу типовою умовою, яка дозволяє виконувати поставленні завдання. Компанії змінюють підходи до оцінки ефективності роботи: враховують отримані результати та кількість відпрацьованих годин.

За результатами глобальних досліджень, дистанційні працівники на 20-25% ефективніші за офісний персонал. Компанії можуть наймати співробітників без прив’язки до міста чи району проживання. Працівники можуть стежити за work-life балансом, відчувати менше втоми через дорогу до місця роботи й назад.

При цьому зростає попит на креативних фахівців, які допомагають збільшувати вартість бренду завдяки візуальним комунікаціям, перебудові стратегії, розвитку нових напрямків, на які до пандемії було складно залучити персонал в офіс.

Також спеціалісти з HR шукають крос-функціональних працівників. Маркетолога-сейлза, який промоутує і продає інтелектуальний продукт, чи бухгалтера-кадровика, який бере на себе бухгалтерський і кадровий обліки. Також потрібен кур’єр-вантажник, який доставить усе – від листа до меблів.

Після перегляду функціональних обов’язків роботодавець збільшує заробітну платню, тому працівник поєднує опції кількох штатних одиниць.

Дистанційна робота: яка вона

Якщо змінюються реалії роботи, то підхід до її організації теж потребує трансформації. Відтепер виконання посадових завдань не завжди має прив’язку до офісу. Завдяки пандемії з’явилися нетипові варіанти робочих місць.

Дистанційною роботою називають форму організації праці, яка передбачає виконання роботи не в приміщенні роботодавця, а за місцем проживання співробітника чи в іншому місці за його вибором. При цьому найманий працівник може використовувати інформаційно-комунікаційні технології.

Переваги дистанційної роботи: більш гнучкий робочий графік, можливість розпоряджатися власним часом, висока мобільність, можливість приділяти час родині, економія на одязі, проїзді та обідах, більше можливостей для осіб з інвалідністю, концентрація на завданнях, що не потребують участі колег.

За даними дослідження EY, до пандемії впровадження та регулювання дистанційної роботи практикувалося в 33% опитаних компаній.

Через Covid-19 роботодавцям довелося збільшити кількість "позаофісних" днів. При цьому дистанційна робота досі неможлива для складського персоналу, операційних працівників, співробітників виробництва чи фронт-ліній.

На що орієнтуються компанії

У своїй роботі та роботі партнерів ми бачимо, що роботодавцям важливо, аби зовнішня криза мінімально впливала на операційну діяльність. Таке собі комфортне життя під час затяжного шторму. Тому очікується лавина технологій, яка допоможе автоматизувати процеси. На що орієнтуються компанії?

По-перше – на появу нових професій та явищ. Компанії опікуються безперервним навчанням, завдяки чому працівники опановують soft і hard skills.

По-друге – на швидкість. Робота без планування на рік чи на пʼять років.

По-третє – на гнучкість. Пошук нової ніші для розвитку, розширення продуктової лінійки, створення інноваційних та персоніфікованих рішень.

Для налагодження роботи використовують інструменти, що допомагають планувати виконання процесів та управляти проєктами, організовувати робочі файли та налагоджувати комунікацію. При цьому допомагають нові продукти, яких до поширення коронавірусу не існувало.

Понад 58% опитаних працівників помітили, що їх продуктивність не змінилася через перехід на дистанційну форму роботи. Щоб вимірювати ефективність роботи, компанії враховували кількість відпрацьованого часу, дотримання графіку роботи та строків виконання завдань.

Працівникам доводилося вести табелі робочого часу та стежити за активністю в робочі години. Однак навіть з такими обмеженнями вони відчули покращення концентрації, зниження стресу та підвищення результатів.

Попит на диджиталізацію

Справжню та всеосяжну. Якщо до карантину використання цифрових технологій обіцяло зручність, то з поширенням пандемії диджиталізація стала необхідністю. Усі сфери соціального життя пішли в онлайн. Роботодавцям і працівникам залишилося тільки "вичавити" користь з цього процесу.

Одним з недоліків дистанційної роботи називають сповільнення комунікації. Якщо раніше працівники могли вирішувати термінові питання за пʼять-десять хвилин особистої розмови, то тепер на це можна витратити втричі більше часу.

Один з головних секторів покращення – розробка продуктів для підтримки спілкування між колегами одного рангу та менеджерами-підлеглими. Для цього залучаються креативні спеціалісти з вузькими навичками.

Під час пандемії 53% компаній використовували Skype та Zoom для проведення відеоконференцій. Однак співробітники відчувають втому вже через 30 хв обговорення. Особливо цінуються працівники, що можуть "стиснути думки" до 5-хвилинної доповіді та презентувати висновки колегам у зрозумілій формі.

Зміни відчули і вищі рівні керівництва. CEO – це не тільки вправний менеджер, а й лідер, що здатен згуртувати команду і тримати її в позитивному настрої. Пандемія допомагає виявити природних лідерів, що вміють налагоджувати спілкування в мінігрупах та великих командах, презентувати результати роботи.

Ми в MasterBundles на четвертому-п’ятому місяці карантину помітили стрімке зростання кількості доданих робіт у маркетплейс дизайнерами з усього світу.

Багато україномовних дизайнерів сприйняли пандемію як виклик і почали працювати на західних клієнтів. Це початок переходу з третього світу в перший завдяки стиранню професійних меж і згуртуванню професійної спільноти.

Що потрібно працівникам для успіху

Спритними виявилися не тільки дизайнери. Враховуючи увагу до автоматизації, близько 40% компаній планують винаймати висококваліфікованих працівників для виконання тимчасової роботи. Наприклад – на час створення комунікаційної мережі, що дозволить налагодити контакт з працівниками, які не повертаються в офіс. Для цього знадобляться IT-фахівці, що мають відповідні hard skills.

Також зростає попит на спеціалістів, що можуть шифрувати відомості, налагоджувати обробку великих баз даних, займатися кодуванням.

Роботодавці зацікавлені в розширенні кількості штатних одиниць з числа фахівців з автоматизації процесів, аналітиків інфобезпеки, спеціалістів з інтернет-управління обладнанням, розробників програм та мобільних додатків, фахівців з цифрової трансформації. Водночас відчутний попит на спеціалістів "сфери піклування": медичних сестер, доглядальниць, вихователів.

Незалежно від сфери зайнятості працівник майбутнього має бути наділений аналітичним мисленням, оригінальністю, вмінням комплексно вирішувати проблеми, мати стратегію на отримання знань.

За даними аналізу "Майбутнє робочих місць 2020", підготовленого Всесвітнім економічним форумом, працівники відчують особливу потребу в таких "м’яких навичках": критичне мислення, глибинний аналіз, самоуправління, навчання, швидке пристосовування до змін, стресостійкість, гнучкість.

Майже всі компанії очікують, що їх працівники опанують нові знання та навички, навіть якщо їх посади не зміняться. Тому особливу популярність мають програми з онлайн-навчання. На час карантину престижні навчальні заклади на кшталт Гарварда чи Сорбонни відкривали курси для всіх охочих. Зараз підвищити кваліфікацію можна за зниженими цінами чи безкоштовно.

"Дистанційка" стає новою нормою. Тепер можна працювати з будь-якого куточка світу. За дослідженнями, 20-45% працівників не планують повертатися в офіси.

Кожна компанія і держава загалом мають узяти від цієї new normal максимум. Не кажучи про самих працівників, які, часто-густо перебуваючи в Миколаєві, обирають між замовниками з Лондона та Амстердама.

Замість висновків

Пандемія показала: виживають тільки ті бізнеси, які швидко реагують на непереборні обставини. Одним з варіантів реакції є створення цифрового робочого простору. Для виконання великої кількості завдань не потрібен офіс.

Співробітник може працювати будь-де, якщо має потрібні навички, може презентувати результати роботи та підтримувати комунікацію з колегами.

Пандемія виявила нові пріоритети: гнучкість, швидкість, увагу до автоматизації, попит на креативних і вузькоспеціалізованих фахівців з аналітичним мисленням та потягом до знань. Нові навички та знання можна отримати на онлайн-курсах.

Пандемія створила нову нормальність: залишайтеся в звичному середовищі, будуйте зв’язки та бізнес з усім світом, заробляйте на рівні першого світу та розбудовуйте його тут і зараз у рідній країні.