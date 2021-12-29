Купить акции в два клика

На українському фінансовому ринку, є безліч варіантів інвестування і вони давно та добре знайомі громадянам.

Однак, часто маємо ситуації, коли вони або вже не задовольняють належним чином (депозити), або занадто дорогі для більшості населення (нерухомість), або маловідомі (американські акції).

Що ж до інструментів доступу до процесу інвестування у міжнародні активи, то вони нині лише перебувають на стадії свого становлення та розвитку.

Про вихід своїх застосунків для максимального спрощення інвестиційної діяльності для користувачів вже заявили Альфа-Банк, Монобанк, Treeum та Green Candle.

Загалом таких пропозицій на 2022 рік готується до 15. Але скрізь можуть бути окремі, часто різні підходи до реалізації на практиці процесу купівлі іноземних цінних паперів українцями. Розберемо їх більш детально.

Методи доступу до інвестицій: як вони працюють?

Допоки інноваційні інструменти перебувають на стадії розробки, зацікавленість українців до інвестицій росте.

Ті, хто не хоче чекати запусків, вже зараз можуть напряму працювати з іноземним брокерами.

Тут після підписання договору потрібно вивести гроші за кордон через систему SWIFT у рамках е-лімітів та здійснювати операції з цінними паперами вже там.

Цей спосіб не є дешевим та простим, а для довгострокового інвестора має більше мінусів, ніж переваг.

При невеликих сумах інвестицій, вартість SWIFT-переказу робить його економічно не обґрунтованим. Окрім того, тут існують великі податки на спадщину, а перед інвестором постає необхідність самостійно звітувати українській податковій.

Інший спосіб інвестицій в іноземні папери, яким можна скористатися вже зараз, – співпраця з українськими торговцями цінними паперами (ними можуть виступати як брокери, так і банки, що мають відповідну ліцензію).

Надати можливість українцям інвестувати в іноземні акції тут, в Україні, торговець може двома шляхами:

Заведенням іноземних цінних паперів в Україну з їхнім подальшим продажем в українській юрисдикції. У цьому випадку всі подальші операції з акціями іноземних компаній будуть проходити за аналогією з українськими активами. Через створення українським торговцем омнібус рахунку за кордоном в іноземного брокера.

Це субброкерська схема роботи, тому всі складові ланцюжка мають бути надійними. Йдеться про те, що право на активи клієнта, які зберігаються в інвестиційній фірмі, підтверджує український брокер, а право на них українському брокеру підтверджує іноземна інвестиційна фірма.

Чим довший ланцюг, тим більше ризиків, що обірветься якась із ланок. У випадку, якщо щось станеться з українським чи іноземним брокером, довести власність на свої цінні папери за кордоном стане складніше.

Омнібус – це рахунок в іноземного брокера, що є спільним для активів усіх клієнтів торговця. В Україні такий рахунок, часто називають "котловим".

Що спільного у цих двох варіантів інвестицій?

Брокер виступає податковим агентом клієнта. Він купує цінні папери і самостійно розраховує та утримує податки. Це значно спрощує процес для інвестора, адже йому більше не потрібно вести облік фінансових результатів. Клієнту лишається тільки подати декларацію на підставі готового брокерської звіту (декларація подається в будь-якому разі при продажу акцій фізичною особою інвестором).

Комісійну винагороду за послуги встановлює сам брокер.

Інвестори отримують дивіденди та захищені від девальвації. Під податком на девальвацію мається на увазі, що якщо клієнт придбав акцію за 100 доларів, наприклад, при курсі в 27 гривень/долар, то у випадку девальвації, продавши акцію за ті ж 100 доларів, він отримує вигоду від різниці курсів, якщо долар на день продажу коштуватиме умовно 30 гривень.

У чому відмінності підходів до інвестування?

У випадку інвестиції в іноземні акції шляхом заведення їх брокером в Україну, всі операції проводяться в гривні.

В іншому варіанті, коли відкривається рахунок омнібус, інвестор переводить гроші на рахунок брокера виключно у валюті. Причому операція має здійснюватися з рахунку того ж банку, де має рахунок брокер.

Клікніть, щоб збільшити зображення

До того ж, інвестору треба фізично вносити кошти в доларах у цей банк або зробити SWIFT-платіж зі свого рахунку.

Виведення коштів відбуватиметься з торгового рахунку (з утриманням податків) теж в доларах, на доларовий рахунок інвестора в тому самому банку. Це дорогий та, часом, не швидкий процес.

Працюючи через брокера в Україні, можна диверсифікувати інвестиції, тоді як у другому випадку можлива лише торгівля іноземними акціями, а ОВДП будуть недосяжними.

Купівля акцій в Україні дозволить зберігати їх у будь-якій депозитарній установі країни чи перевести в будь-який депозитарій світу, а також дає змогу безпечно передавати їх у спадок.

Утримання всіх активів в одному інвестиційному портфелі в Україні дозволить інвестору краще оцінювати його та проводити миттєві операції.

Наприклад, продавши акції іноземних компаній, можна буде відразу купити державні облігації чи інші активи.

Що вигідніше: підводні камені

Таким чином, стає зрозумілим, що інвестування через брокера тут, в Україні є безпечнішим та зручнішим варіантом.

Серед недоліків такої роботи виділяють дещо вищу вартість американських акцій в Україні, аніж власне в Америці, та їхню поки що низьку ліквідність на вітчизняному ринку.

Проте, у довгостроковій перспективі для інвесторів, які мають на меті збереження та примноження капіталу, це не має суттєвого значення.