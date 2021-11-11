Чому вигода від інвестицій в американські акції вища, ніж у нерухомість

Наприкінці жовтня та на початку листопада в українських ЗМІ з’явилася інформація, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу в Україні цінні папери всесвітньо відомих компаній.

Серед них – Amazon, Coca-Cola, Alphabet, Bank of Ameriсa, McDonaldʼs, Johnson&Johnson, Goldman Sachs, Nike, Pepsico, Pfizer, Walt Disney, Starbucks.

Це означає, що відтепер українці теж зможуть інвестувати в ці компанії.

У 2019 році до торгів в Україні були допущені американські акції, зокрема AAPL. Для українців це був новий інструмент: інвестування в акції іноземних компаній.

Як стверджують експерти, ринок інвестицій – надзвичайно перспективний напрямок, де цифри говорять самі за себе. У 2019 році обсяг цінних паперів на рахунках клієнтів Національного депозитарію України становив 65 млн дол, а в жовтні 2021 року цей показник перевищив 80 млн дол.

За два роки обсяг збільшився на 19% і має потенціал для росту. Інтерес до іноземних цінних паперів тільки збільшуватиметься, тому до кінця 2022 року їхній обсяг може становити понад 100 млн дол.

Чому іноземні цінні папери користуються попитом

Перед українцями постає питання, де зберігати гроші та в якій валюті, аби не втратити їх цінність.Хтось думає про майбутнє дітей, хтось почав відкладати на пенсію. Проте в Україні немає інструментів, здатних обігнати інфляцію.

Звичний для українців банківський депозит більше не працює. Відсотки за депозитами надто малі і становлять близько 10% річних у гривнях та до 1% – у доларах та євро. При інфляції понад 11% (дані за вересень 2021 року) рівень прибутку не здатний навіть перекрити інфляційні втрати.

Вклади в інвестиційні фонди чи купівля ОВДП – інструменти не нові, але не для всіх зрозумілі, тому вони не користуються значним попитом.

Інвестиції в нерухомість – ніби стабільний інструмент, проте його привабливість псують різке збільшення цін, скандали на будівництвах та крах великих компаній. Крім того, для інвестицій у нерухомість треба мати чималу суму.

Тому потенційні інвестори шукають інші можливості примноження капіталу та розцінюють можливість роботи з акціями іноземних компаній в Україні як пріоритетний напрямок накопичення та зберігання капіталу.

Які переваги купівлі іноземних цінних паперів

Інвестиції в стабільні компанії світового рівня – це розумний спосіб збереження та примноження своїх заощаджень. Якщо раніше ця можливість була відкрита тільки для фахових інвесторів, то тепер кожен охочий може стати власником акцій американських компаній через українського брокера.

Брокер є ще й податковим агентом клієнта. Він купує цінні папери і самостійно розраховує та утримує податки, що значно спрощує процес для інвестора. Більше немає необхідності самостійно обліковувати фінансовий результат. Клієнту залишається подати декларацію на підставі готового брокерської звіту.

Працюючи через брокера, інвестору не потрібно отримувати дозволи від НБУ на інвестицію за кордон (е-ліміт). Купівля іноземних паперів в Україні – це можливість збереження активів у будь-якій депозитарній установі України, їх переведення в будь-який депозитарій у світі та безпечне передавання в спадок.

Звісно, інвестиції в цінні папери мають і недоліки. Наразі ведуться розмови про низьку ліквідність американських акцій на українському ринку і про вищу ціну, ніж на американському ринку. Однак для інвесторів, націлених на довгостроковий результат та зростання капіталу, це не матиме значення.

Інвестиції – надійний спосіб збереження грошей від витрат, несприятливих чинників і самих себе, адже людина – найзліший ворог своїм заощадженням. Тож експерти радять чинити розумно: вкладати в стабільність і прибуток.

Чому інвестори вкладають в американські акції

Попри глобальні кризи, американська економіка не одне десятиліття лишається світовим лідером. Це стабільність, до якої прагнуть та на яку рівняються інші держави. Долар – світова валюта для міжнародних платежів та основна резервна валюта. Навіть в умовах пандемії долар втратив найменше.

S&P 500 — фондовий індекс, у кошик якого включено 500 акціонерних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію.

Американські компанії – провідні світові лідери, акції яких щорічно додають у ціні. Для громадян цієї країни інвестування – такий же простий і традиційний вид діяльності, як виплата іпотеки чи накопичення на банківському рахунку. Відтепер українці можуть дозволити собі інвестувати, як американці.