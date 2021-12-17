Коротко о кадровом скандале в ЭКА

17 грудня ексзаступник Голови правління Експортно-кредитного агентства України В’ячеслав Попов опублікував в Економічній правді колонку, у якій звинуватив в.о. голови ЕКА Руслана Гашева у "незадовільних результатах фінансово-господарської діяльності".

Тож, публікуємо відповідь Руслана Гашева.

***

Саме Вячеслав Попов 10 місяців саботував налагодження роботи відділу продажів Експортно-кредитного агентства.

Це – мій останній коментар на тему кадрових рішень в Експортно-кредитному агентстві. За наступні два місяці управлінська команда ЕКА та Міністерство економіки мають зробити з ЕКА ефективний потужний драйвер нарощення несировинного експорту України щонайменше на 20 мільярдів гривень.

Тому що в нас надзвичайно багато роботи і щодо врегулювання законодавчих бар’єрів, і щодо налагодження операційної діяльності товариства.

Майже місяць тому – 30 листопада — Міністерство економіки України задовольнило моє клопотання і звільнило з посади заступника голови Правління ЕКА В’ячеслава Попова, діяльність якого не принесла Товариству жодного вагомого результату, а неприпустима аморальна та неетична поведінка шкодила компанії.

Про це я написав у своєму клопотанні до акціонера. Акціонер задовольнив клопотання і припинив контракт Попова як члена правління.

В’ячеслав Попов не пішов до суду. Оскільки розуміє, що систематичні прогули, незвітування перед правлінням та наглядовою радою про результати його роботи, невиконання доручень голови правління та наглядової Ради, які я привів у своєму зверненні до акціонера, – це достатні аргументи для звільнення.

Натомість він вирішив відплатити Товариству у свій спосіб, здійнявши довкола товариства хвилю інформаційного бруду. Представляючись заступником голови правління ЕКА він розміщує колонки та коментарі, які тиражує на корпоративній сторінці Фейсбук Експортно-кредитного агентства.

Сторінку ЕКА в Фейсбук В’ячеслав Попов, фактично, вкрав, коли його звільнили з посади. Коли він був тимчасово виконуючим обов’язки голови правління, то надав письмове розпорядження директору з комунікацій ЕКА "передати права адміністрування сторінкою Товариства у соціальній мережі Фейсбук" йому.

На офіційному сайті ЕКА ми повідомили, що Товариство втратило контроль над цією сторінкою, і звернулись до Фейсбук щодо врегулювання цієї ситуації, та готуємо матеріали звернення в компетентні правоохоронні органи.

За рекомендаціями відділу публічних комунікацій я мовчав і не реагував ні на брехливі пости, ні на безпідставні обвинувачення, які тиражувались Поповим.

Ці фейки шкодять Товариству, яке 10 місяців платило йому заробітну плату за відверто сумнівної якості управлінські послуги. І це не персональне оціночне судження, а думка запротокольована комітетом з питань призначень наглядової ради ЕКА.

Оскільки роль ЕКА для розвитку українського бізнесу, експорту і економіки України зокрема надзвичайно велика, я раз і назавжди хочу поставити крапку в цій історії кадрових рішень акціонера в ЕКА та їх підґрунтя.

Попов каже, що звільнили мене за професійну непридатність, і що я буцім-то довів товариства до "нульового результату" та нікчемного фінансово-господарського стану, і при цьому платив собі і команді космічні премії. Це – неправда.

Відповідно до фінансового плану ЕКА, за підсумками третього кварталу 2021 року фінансовий результат мав складати 105 тисяч гривень, по-факту ми досягли результату в 23,148 мільйона гривень.

Попов звинувачує мене у відсутності продажів – тобто контрактів на підтримку експортерів. Дуже цікава тема, з огляду на те, що за продажі в правлінні відповідав саме Вячеслав Попов та більшість тих, хто так демонстративно звільнився і пише зараз звернення на Міністра і Президента.

Попов пропрацював в товаристві близько 10 місяців, не зробивши взагалі нічого, щоб продавати продукти Товариства. Попов не привів у товариство жодного клієнта. І як член правління не надав жодної пропозиції щодо покращення діяльності Товариства.

Навіть цифри щодо підтримки експорту, які публікує вже колишній член правління в своїх колонках, неправильні. Адже Товариство вже підтримало експорту не на 24 мільйона гривень.

ЕКА станом на сьогодні вже підтримало нового експорту на 146 мільйона гривень, про що вказано на сайті Товариства. При чому зауважу, що йдеться про новий експорт, тобто поставки, яких без підтримки ЕКА не було б.

Я не коментуватиму видумані Поповим обіцянки в 3 мільярди підтримки, які я буцімто комусь давав, скажу лише, що станом на зараз ЕКА реструктуризує угоди декількох крупних експортерів високотехнологічних товарів, і вже на початку наступного року ми очікуємо, що показник підтримки експорту ЕКА сягне одного мільярда гривень.

Також зараз у роботі Міністерства економіки та ЕКА нова програма підтримки експорту, реалізація якої у партнерстві з комерційними банками дозволить підтримати експорту на суму понад 20 мільярдів гривень.

За які заслуги колишній міністр вирішив призначити Попова виконуючим обов’язки правління, яким чином він оцінив, що ця людина здатна зробити ЕКА ефективним, якщо його найбільше досягнення на ринку фінансових послуг – це управління банком "Гефест", який був визнаний НБУ неплатоспроможним – для мене як людини, яка попрацювала з Поповим в команді, досі залишається загадкою.

Натомість його цілковита некомпетентність та шкода, яку В’ячеслав Попов завдав і продовжує завдавати Товариству, створюючи довкола ЕКА репутаційні скандали, оббріхуючи результати Товариства та експлуатуючи корпоративну сторінку ЕКА в Фейсбук, фактично, позбавивши нас одного з каналів комунікацій з експортерами – очевидна.