Как облгазы усиливают монополию при ведении онлайн-кабинетов

Нещодавно клієнти Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" (ГПК) зіштовхнулися з такою ситуацією: змінивши постачальника газу, вони продовжують отримувати повідомлення з закликами повернутися до свого старого постачальника – облгаззбуту.

Ці повідомлення надходять через електронний особистий кабінет на сайті 104.ua, де клієнт зазвичай передає облгазу показники свого лічильника.

Приклад рекламного повідомлення в особистому кабінеті споживача незалежного постачальника на сайті 104.ua

Що не так з цією практикою і чому, на нашу думку, вона є незаконною.

Важливо пам’ятати, що основним принципом роботи облгазу (оператора системи розподілу) має бути його відокремлення та незалежність від інших видів газового бізнесу, у тому числі від постачання газу.

Хоча онлайн-кабінетами користуються не всі споживачі газу, він разом зі щомісячною платіжкою є основними каналами донесення важливої інформації та просування послуг постачальника.

Саме тому використання онлайн-кабінетів облгазу для просування лише окремих постачальників викликає багато запитань.

Проблема 1: об’єднаний особистий кабінет облгазу і його дружнього постачальника

Деякі облгази та пов’язані з ними постачальники газу надають спільні особисті онлайн-кабінети споживачам.

Це, наприклад, є практикою облгазів, об’єднаних під брендом РГК, та пов’язаних з ними постачальників, що з недавніх пір використовують бренд "Твій Газзбут".

Наприклад, споживач живе в Київській області та його постачальником є ТОВ "Київоблгаззбут". Він має один онлайн-кабінет, де може вирішувати всі свої газові питання (передавати показники, сплачувати за газ та доставку тощо).

Якщо ж споживач змінює постачальника, то він втрачає цю можливість. В нього залишається онлайн-кабінет на 104.ua (кабінет з інформацією від облгазу), а доступ до кабінету постачальника він має отримати окремо.

Таким чином, споживачу з новим постачальником потрібно заново реєструватися, зберігати дані входу та надалі проводити необхідні дії через два електронних кабінети. Це вочевидь створює незручності для клієнта.

У цій ситуації є важлива конкурентна проблема: сервіс спільного кабінету доступний тільки постачальникам, що пов’язані або є дружніми з облгазом! Запити незалежних компаній на подібну інтеграцію облгази просто ігнорують.

Отже пов’язані постачальники отримують суттєву ринкову перевагу, яка недоступна для інших постачальників. Тут ми бачимо очевидні ознаки дискримінації як незалежних постачальників, так і споживачів, що змінили постачальника. Бо виходить, що такі споживачі знаходяться в гіршому становищі порівняно з тими, хто не змінює постачальника.

Скарги на цю проблему ігноруються і енергорегулятором НКРЕКП, і Антимонопольним комітетом. НКРЕКП мала б вжити заходів для її вирішення: або зобов’язати облгази надавати спільний сервіс будь-яким постачальникам, або заборонити такий спільний сервіс до того часу, як його надання всім постачальникам не стане можливим.

Іншими словами, пов’язані з облгазами постачальники будуть і далі працювати в неоднакових умовах з незалежними постачальниками та нав’язувати свою рекламу споживачам.

Проблема 2 : особистий кабінет споживача на сайті 104.ua

Цікаво, що особисті кабінети своїх споживачів облгази забезпечують через сайт 104.ua. Як вказано в угоді з користувачем та політиці конфіденційності, що розміщені на цьому сайті, його власником є ТОВ "104.ЮА".

Своєю чергою, учасником цієї компанії є ТОВ "Регіональна газова компанія" з двома нікому не відомими "кінцевими бенефіціарами" — громадянами Кіпру (про структурування газових активів у групі РГК і проблеми, пов’язані із цим, ми вже писали раніше).

Споживач, що хоче створити онлайн-кабінет для взаємодії з облгазом, заходить на цей сайт та надає саме ТОВ "104.ЮА" згоду на обробку його персональних даних. Інакше кажучи, без цього споживач не зможе ні передати показники лічильника, ні переглянути дані щодо споживання.

Споживача фактично змушують дати згоду на обробку персональних даних особі, яка не має жодного відношення до договору розподілу природного газу.

Більше того, ця схема дає можливість облгазу не нести жодної відповідальності за те, яка саме інформація розміщена в кабінеті споживача. Облгаз завжди апелюватиме до рішення власника сайту. А власник сайту не підконтрольний енергорегулятору.

Така практика є порушенням вимоги законодавства, за якою облгаз має забезпечувати свою діяльність за рахунок власних ресурсів. Йдеться, передовсім, не про власність облгазу на всі необхідні йому ресурси, а про відповідальність за їх використання.

Тобто саме облгаз має нести відповідальність за дискримінаційне використання ресурсів діяльності з розподілу, зокрема онлайн-кабінетів споживачів.

Ця ситуація, а також рівень контролю облгазів над даними споживачів, умови та порядок їх зберігання мали б зацікавити НКРЕКП. Однак поки що НКРЕКП концентрує увагу на іншому.

Проблема 3: реклама пов’язаного постачальника

Що нас найбільше обурило в описаній ситуації – облгаз через онлайн-кабінет споживача нахабно рекламує пов’язаний з ним газзбут. Схоже відбувається і в центрах обслуговування клієнтів РГК, до яких багато хто має в примусовому порядку звертатися для вирішення питань приєднання до мереж. Там так само миготять рекламні плакати "Твій Газзбут". Чому це обурює? Бо інші, незалежні постачальники не мають таких можливостей: умови розміщення подібної реклами облгази не розкривають ні через сайт, ні на запит.

Реклама тарифів від "Твій газзбут" у ЦОК АТ "Київоблгаз"

Тобто, знову таки, користуючись тим фактом, що постачальник пов'язаний з облгазом, він має можливість рекламувати себе через найбільші канали взаємодії зі споживачами.

Це не викликало б заперечень, якби облгази були звичайними ринковими гравцями. Насправді ж вони – природні монополісти, і вимоги щодо недискримінаційного ставлення до своїх контрагентів для них є обов’язковими до виконання.

Описані проблеми істотно впливають на рівень конкуренції на ринку, адже, за даними НКРЕКП, близько 70% споживачів знаходяться в периметрі роботи облгазів РГК.

Відтак, вирішення цих проблем мало б знаходитися в фокусі енергорегулятора — поки ж, на жаль, вони залишаються поза його увагою.

Співавтор: Віктор Курцев, юрист з питань розвитку енергетичних ринків НАК "Нафтогаз України"