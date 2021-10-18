Як зупинити податкову дискримінацію українських освітніх компаній

Поки всі радіють першому українському унікорну GitLab мало хто звертає увагу що програмування український засновник цієї компанії почав вчити не в профільному технічному вузі на кшталт КПІ, а на ІТ курсах відомої приватної освітньої компанії.

За даними керівництва ІТ асоціації, Україні потрібно щонайменше 55-60 тис нових програмістів на рік (за даними ДОУ до 100 тис), в той час як виші випускають 15-20 тис ІТшників на рік, і не всі випускники йдуть працювати в ІТ.

Дефіцит кадрів — це проблема номер один українського ІТ та загроза номер один для глобальної конкурентоспроможності українських ІТ компаній, і тому дуже важливим є розвиток приватних освітніх компаній, які стають основним постачальником ІТ фахівців.

На жаль, останні податкові закони чомусь прописані таким чином, що надають суттєві переваги для іноземних онлайн освітніх компаній та дискримінують український бізнес, примушуючи або працювати в сірій зоні, або перереєструвати свій бізнес в Росії (!) чи інших країнах і вже там платити податки і отримувати доходи від освітніх послуг в Україні.

Освітні онлайн-компанії, зареєстровані за кордоном, не мають сплачувати ПДВ, продаючи свої послуги в Україні і саме через це український ринок, на жаль, за підтримки українських законодавців, активно захоплюють іноземні компанії.

Провідні українські освітні компанії, в т.ч. найвідоміша — "Прометеус", за підтримки українських бізнес- та ІТ-асоціацій (СУП, Львівський та Харківський ІТ кластери та інші) і Центру економічного відновлення (ЦЕВ) ще в червні (!) звернулись до можновладців, запропонувавши на вибір два механізми вирішення цієї надважливої проблеми.

Керівництво МінЦифри, МінФіну та МінОсвіти підтримують позицію освітян, була створена спеціальна міжвідомча робоча група, для якої це питання є пріоритетним.

Зараз майбутнє індустрії в руках керівництва Податкового комітету ВРУ.

Склалася абсурдна ситуація, коли бізнес хоче платити більше податків, працювати прозоро в Україні, а не в офшорах, не просить пільг або мільярдних дотацій (на відміну від державних закладів), але податкове законодавство виключно на сторонні іноземних компаній, які за рахунок податкових пільг захоплюють стратегічно важливий для нашої держави ринок, не сплачуючи тут жодної копійки податків та без жодного українського співробітника.

В одній тільки Росії за один тиждень відбувається 2-3 інвестиції в місцеві онлайн освітні компанії на багато десятків мільйонів доларів, що більше, ніж всі інвестиції в українські онлайн освітні компанії за всю історію України.

Через це іноземні компанії мають набагато більший фінансовий ресурс для розвитку своїх компаній, що надає їм додаткову значну конкурентну перевагу.

У той же час наше податкове законодавство по суті робить неможливим залучення інвестицій в онлайн освіту для українських компаній.

Дуже хочеться вірити, що депутати вже найближчим часом вирішать цю проблему податкової дискримінації і засновники майбутніх освітніх унікорнів не поїдуть слідом за засновником GitLab за кордон розвивати свій бізнес.