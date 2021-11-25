Как диагностировать кризис в бизнесе

Цей текст я пишу для власників бізнесу будь-якого масштабу, топ-менеджерів та директорів з розвитку — саме від вас залежить, яким чином бізнес проходитиме кризу.

17 років роботи у консалтингу показали, що з проблемами стикаються абсолютно всі компанії, і це нормально. Бізнес – це люди. Славнозвісний людський фактор — не просто мовний зворот, а реальна причина більшості складнощів.

Перший крок до якісних змін — чесна оцінка ситуації. Для розуміння болю у вашому бізнесі, я пропоную поглянути на свою компанію з трьох різних сторін.

Така самодіагностика допоможе провести інвентаризацію інструментів та смислів — відповісти на запитання "Чи туди і з тією командою ви рухаєтеся?".

Гонитва за прибутком

Одне з найпопулярніших тривожних відчуттів власника чи іншого топа: "ми мало заробляємо, втрачаємо прибуток, не маємо результату".

З одного боку це може бути викликано нереальними KPI, але частіше проблема полягає в необхідності оновлення робочих схем та процесів.

Спочатку потрібно розібрати всі використовувані інструменти та оцінити їхню ефективність. Не можна працювати мотикою й чекати на ефект, як від комбайна. Не менш важливо проаналізувати скрипти та якість їхнього виконання членами команди.

Дрібні неочевидності можуть спричинити великі складнощі.

Збільшення прибутку є обов'язковою умовою для збереження позицій на конкурентному ринку. Бізнес не може бути статичним, він або зростає, або повільно гине.

Для розвитку треба аналіз ситуації та забезпечення себе новими ресурсами, знаннями, консультантами та найманими працівниками. Головне, щоб це був приплив справді свіжої та чистої води.

Як перевірити:

створіть анонімне опитування співробітників про те, чи вважають вони KPI завищеним і чи потребують оновлення процесів (інструментів).

зверніться до консультанта або аудитора, щоб перевірити ще раз отримані результати із загальними показниками по ринку.

ухвалити рішення або знизити показники (провести амортизацію), або замінити частину співробітників на більш ефективних.

Прогалини в комунікації

Роз'єднаність — ще одна з важливих проблем багатьох бізнесів. Вона може виявлятися в різному розумінні робочих процесів, конфліктах у команді, неефективній взаємодії, поганій комунікації із зовнішнім світом.

Простий життєвий приклад конфлікту — один кофаундер цілком задоволений прибутком, він буквально думає "зупинися мить, ти чудова".

Інший засновник нудьгує від поточних завдань, хоче розвитку, зростання прибутку, освоєння нових можливостей. У такому разі потрібно на ранніх етапах закладання партнерства промовляти можливі сценарії і навіть те, як буде ділитися компанія при розлученні.

Але дуже часто все пускають на самоплив і в результаті розходяться за допомогою юристів. А головне — через втрачений час сам бізнес просяде, втрати можуть становити 20-40% на рік.

Інший приклад — вигорання команди. Грамотний менеджер повинен вчасно оцінювати ментальний стан кожного члена команди, аналізувати терміни проєкту, правильність розподілу завдань.

Зрештою, хтось у групі може бути токсичним. Якщо не контролювати процес або робити це неправильно, то команда даватиме поганий результат, а може й просто розбіжиться.

Новий розробник починає давати прибуток приблизно через 6 місяців. Термін окупності мідл-менеджера близько року, а топ-менеджера — від 1,5 до 2-х років із додатковими витратами на розробку управлінських змін. На кожного нового співробітника власник витрачає безліч ресурсів, які непомітні лише на перший погляд і рівень ЗП тут взагалі ні до чого.

Як перевірити:

ідеальний спосіб, на мою думку — це якісна стратегічна сесія з усіх процесів.

якщо такої можливості немає, то анонімне анкетування з приводу знання своїх завдань, спільних цілей, структури компанії, скриптів тощо.

Корпоративна культура

Філософія компанії та особиста ідеологія — важливі складові, якими багато хто нехтує. А якщо й опрацьовують, то ці думки можуть залишатися теоретичними, описаними на корпоративному сайті.

Але для гри в довгу та отримання результату життєво необхідно розібратися з питанням бізнес-ідеї, зі своєю компетенцією, бажаннями, ідеями та смислами.

Роби роботу та заробляй зарплату — глуха гілка бізнес-еволюції. Звісно, ​​мета бізнесу — отримання прибутку. Але шляхи реалізації планів можуть бути різними.

Достатньо зайти на будь-який сайт із пропозиціями роботи та почитати, що компанії зараз пропонують: обіди за рахунок фірми, соціальні страховки, можливість працювати поза офісом тощо. То чому ж людина має йти і працювати просто за гроші, якщо вона може піти працювати за гроші із соціальною місією та турботою?

Вже другий рік ми спостерігаємо пандемію коронавірусу: співробітники починають більше думати про те, який слід залишать у світі, як проведуть час на роботі. Усі дослідження кричать про те, що працювати просто за гроші фахівці з високою кваліфікацією хочуть дедалі менше.

Створюючи корпоративну культуру зараз, ви вже запізнилися, але не так сильно, щоби залишитися зовсім на узбіччі.

Як перевірити: тут особливо перевіряти нічого, чи ви прописали корпоративну культуру та місію компанії, чи ні.

Якщо ви прописали, але відчуваєте, що її все одно не вловлюють — спробуйте збільшити частоту промов: від мови на корпоративі, до розсилки листів щопонеділка з текстами, які надихають. Форма у разі має значення, але набагато менше, ніж суть.

Висновок

Немає жодної великої компанії, яка не пережила кризу, але виживали вони за рахунок своєчасної діагностики та реагування. Витратьте день на аналіз ситуації зараз, ніж роки реабілітації після втраченого моменту.