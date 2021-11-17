Как новый законопроект поможет уменьшить промышленное загрязнение

Минулого тижня весь світ уважно стежив за найгучнішою подією для збереження планети — Конференцією ООН зі зміни клімату (COP26), на якій уряди та парламенти всіх країн разом з бізнесом шукали спільні рішення для "зеленої" трансформації економіки.

На кліматичній Конференції Україна долучилась до ініціатив Global Methane Pledge та Power Past Coal Alliance, які спрямовані на усунення витоків метану в атмосферу та відмову від спалювання вугілля.

Раніше Україна вже взяла на себе зобов’язання досягти цілі щодо скорочення викидів парникових газів на 65% до 2030 року від рівня 1990 року згідно з оновленим Національно визначеним внеском до Паризької Угоди.

Щоб реалізувати ці ініціативи, необхідно якнайшвидше виконати базові речі щодо модернізації великої промисловості — імплементувати Директиву 2010/75/ЄС про промислові викиди.

В Комітеті з питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради України розглядається законопроєкт 6004-2, який покликаний це зробити. На вимогу Президента України його необхідно ухвалити до кінця року.

Про що законопроєкт 6004-2?

Законопроєкт 6004-2 впроваджує 3 основні речі:

прогнозовані та єдині з ЄС правила регулювання промислового забруднення (закріплені у висновках НДТМ — висновках найкращих доступних технологій та методів управління), для досягнення яких передбачається більше 13 років;

дерегуляцію: один інтегрований довкільний дозвіл замість трьох;

електронну прозору дозвільну систему, яка забезпечує доступ до екологічної інформації для всіх зацікавлених сторін.

Європейські норми, які збережуть чисте довкілля та українську промисловість

Європейські вимоги щодо промислових викидів закріплені у висновках НДТМ, затверджених рішенням Європейської Комісії, і є обов’язкові до виконання на всьому європейському просторі. Вони не містять конкретних вимог щодо країн-виробників технологій, а лише так званий діапазон викидів забруднюючих речовин для різних типів промислових установок та виробничих процесів.

Способом впровадження висновків НДТМ є застосування українських чи міжнародних чистих технологій/технологічних рішень, з обґрунтуванням промисловості термінів досягнення європейських екологічних нормативів.

НДТМ застосовуються в ЄС вже протягом 30 років, і підхід заснований на НДТМ стрімко поширюється серед неєвропейських країн, як засіб регулювання та контролю викидів від промислових установок.

Впровадження європейських норм та реалізація їх на практиці дасть міжнародним інвесторам сигнал про те, що Україна готова жити за європейськими правилами, дотримуватись міжнародних зобов’язань та бути повноцінним учасником європейських ринків.

Чому європейські нормативи (висновки НДТМ), а не українські нормативи? 13 років минуло з часу затвердження технологічних нормативів модернізації для енергетичного сектору, 11 років з введення перспективних нормативів по викидах на коксохімічному та 9 років на агломераційних виробництвах української промисловості.

З того часу бізнес не модернізував і третини своїх потужностей. Ступінь зносу промисловості росте з кожним роком (майже 70% на сьогодні).

Європейські нормативи, які є прогнозовані та регламентовані у своїй процедурі показали свою ефективність в країнах ЄС, вони повністю усувають корупційні ризики для бізнесу, сприяють послідовному плануванню бізнесу та допоможуть Україні зберегти конкурентоздатну промисловість, а з нею і модернізувати значну частину економіки.

Дерегуляція для бізнесу

Інтегрований довкільний дозвіл — це диджиталізована процедура, яка дозволить бізнесу швидко, прозоро та без дискреції дозвільного органу отримати один дозвіл замість трьох, який враховує комплексний вплив на довкілля.

В рамках створення реєстру інтегрованих дозволів підвищується координація всіх органів влади через єдину електронну систему, що забезпечить комплексний підхід до регулювання та контролю промислового забруднення.

Також дозвіл враховуватиме питання енерго- та ресурсоефективності, що зробить промисловість рентабельнішою в довгостроковій перспективі.

Доступ громадськості до екологічних даних

Імплементація Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди через ухвалення законопроєкту 6004-2 забезпечує найширшу участь громадськості в обговоренні щодо умов отримання інтегрованого довкільного дозволу.

Робить видимими всі етапи отримання на промисловий об’єкт інтегрованого дозволу, забезпечує участь громадськості у цій процедурі, доступ до щорічних звітів про виконання його умов.

Це забезпечує максимальне врахування інтересів небайдужих громадян, екологічних громадських організацій, територіальних громад під час промислової діяльності на їхній території.

Такі новели законодавства дозволять забезпечити конституційне право на безпечне довкілля для кожного українця. Адже в Україні, за міжнародними оцінками, щороку помирає 54 тисяч людей від забруднення атмосферного повітря (ВООЗ 2016).

Тому на сьогодні для держави надважливим завданням є розвиток економіки зі збереженням робочих місць в гармонії з охороною довкілля та збереженням здоров'я людей.

Ухвалити 6004-2 до кінця року, щоб мати шанс на чисте довкілля

Президент України Володимир Зеленський на Форумі "Ukraine 30. Екологія" наголосив на важливості прийняття законопроєктів, які спрямовані на захист навколишнього природного середовища: про зменшення промислового забруднення, державний екологічний контроль та управління відходами.

Важливість зменшення забруднення та необхідність впровадження інтегрованих дозволів передбачена у двох указах Президента — №837/2019 від 8 листопада 2019 року та №111/2021 від 23 березня 2021 року.

Ми підтримуємо ініціативу Президента, адже кожен рік зволікання коштують українцям — здоров’я, а економіці — збитків.

Поки Європа та увесь світ консолідують зусилля та працюють над "зеленою" трансформацією промисловості, Україна, повинна не стояти осторонь.

Комітет екологічної політики працює над законопроєктом про зменшення промислового забруднення, текст якого в тому чи іншому вигляді обговорюється по суті вже більш ніж півтора року.

Остання ітерація — законопроєкт №6004-2 — компромісний документ, що не обіцяє негайних результатів, але закладає основи довгострокових позитивних змін для довкілля.

Це домашнє завдання України з 2014 року. Без його схвалення всі амбіції України щодо декарбонізації та "зеленої" модернізації, та, як наслідок, підвищення якості життя українців та забезпечення конституційних прав на безпечне для життя та здоров’я довкілля — неможливі.