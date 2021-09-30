Привлечение инвестиций в технологии - шанс для Украины

Минулий рік та перша половина 2021 року стали унікальним періодом в розвитку людства.

Кількісні зміни у сфері технологій, впровадження найсучасніших рішень на основі "смарт-систем", пов’язаних з повсюдним впровадженням так званих розумних, кіберфізичних технологій, призвели до суттєвих якісних змін.

Міжнародні експерти впевнені в тому, що тренд на заміну людини машинами та алгоритмами всюди, де це є можливим, дозволяє говорити про історичні для людства п’ятий та наступний шостий технологічний уклад (ШТУ).

Для бізнесу це означає пріоритет інвестицій у компанії, пов’язані з новим технологічним укладом, а саме – тих, що роблять ставки на прискорений розвиток біотехнологій, космічних програм та інших хайтек-напрямків.

Епоха роботів та повсюдних цифрових рішень

Ми живемо у справді революційний час, коли технологічні зміни відбуваються буквально на очах. Чи був він очікуваним?

Так, про новий технологічний уклад активно говорили протягом останніх 10 років, а всі ключові технології були, як-то кажуть, на виході. Але старту ШТУ не відбувалося через старі звички або здоровий консерватизм як бізнесу, так і клієнтів.

Та, як кажуть, не було б щастя, якби нещастя не допомогло. Пандемія змусила бізнесменів повсюдно працювати з великими групами клієнтів у віддаленому форматі, а отже й впроваджувати смарт-системи там, де ще донедавна ми їх зовсім не очікували.

Зараз, коли в багатьох випадках неможливо особисто брати участь в керуванні складними технологічними процесами, управління критично важливою інфраструктурою стає полем діяльності смарт-систем, різного роду роботів, чат-ботів.

Цей тренд визначив і прискорений розвиток так званої "цифрової держави". А пандемія визначила підвищення попиту на рішення в сфері автоматизації, напрямку дистанційного обслуговування, оскільки небезпека COVID-19 зробила, дистанційні канали взаємодії з клієнтами основними.

Іншою важливою темою стали цифрові дистанційні робочі місця. Якщо раніше до них виявляли цікавість виключно глобальні провідні світові компанії, то нині цифрове робоче місце стало ключовим фактором практично для будь-якого бізнесу, адже всім довелося працювати дистанційно, й без якісних, зручних цифрових робочих місць робота була б просто неефективною.

Одним з трендів, який торкнувся споживачів — голосові роботи, з якими зіткнулися (часто-густо навіть не знаючи про це) майже всі покупці товарів та послуг. Цікавість до технологій синтезу мови виявили компанії самих різних сфер діяльності.

Аудиторія адаптувалася до спілкування з голосовими помічниками, і бізнес буде й надалі впроваджувати все більше текстових та голосових віртуальних роботів у свої процеси.

Масштабна зміна споживчого досвіду стала ключовим фактором подальшого розвитку хай-теку, адже нові звички людей стимулюють подальше оновлення технологій.

Поступово з'являються магазини з повністю автоматизованою системою покупок, власними сервісами безконтактної оплати, з'явилася можливість онлайн-оформлення документів, отримали широкий розвиток онлайн-кінотеатри, віддалені фінансові послуги тощо.

Нові технології активно опановують споживачі в сфері нерухомості. Якщо раніше VR сприймався швидше як атракціон, то зараз це один з інструментів підбору нерухомості.

Якщо 2-3 роки тому клієнти могли використовувати VR-шолом, відвідавши офіси продажів, то зараз технологія інтегрована на сайт, можна в два кліки зробити віртуальну прогулянку по майбутній квартирі.

А мобільні додатки забезпечують безшовне проходження покупця від авторизації в особистому кабінеті на етапі вибору квартири до оплати комунальних послуг однією транзакцією, отримання сервісів і побутових послуг, замовлення перепусток для відвідувачів, покупки їжі або інших товарів через додаток тощо.

Успішний приклад Ілона Маска та його компанії SpaceX надихнув інвестиції у проєкти в сфері космічних технологій, які націлені на реальні ринкові потреби та цікаві інвесторам.

Звичайно, велику роль тут відіграв особистий приклад Ілона Маска — він натхненно та з відносною легкістю відкриває нові ринки, й з’являється чимало стартапів, які хочуть йому продатися.

Квиток України на потяг в майбутнє

Для нашої країни бути готовою до змін в умовах нового технологічного укладу – питання конкурентоздатності на міжнародних ринках та виживання в умовах глобалізації бізнес-трендів. Без цього ми не досягнемо ані сталих темпів розвитку економіки, ані високого рівня добробуту та підвищення якості життя населення країни.

На думку фахівців, в Україні зараз переважає частка третього (58%) та четвертого технологічних укладів (38%) з дуже низьким відсотком технологій п’ятого укладу (близько 4%), а технології шостого укладу майже відсутні (менше 1%).

Тобто економіка України майже не орієнтована на сучасні тренди світового економічного розвитку, про які ми говорили вище.

Пам’ятаєте, як казала Аліса в книзі Льюїса Керолла, "треба бігти з усіх сил аби лише залишатися на місці, а щоб кудись потрапити, треба бігти мінімум вдвічі швидше"?!

Так і в нашій ситуації: ми майже не адаптовані до Шостого технічного укладу, а вже треба думати про Сьомий!

Адже формування кожного наступного технологічного укладу відбувається не стрибкоподібно. У рамках попереднього технологічного укладу зароджуються основи наступного.

Отже новий цикл технологічного розвитку стартує тоді, коли попередні інновації повністю реалізуються у економіці.

Згідно з прогнозами, у рамках ШТУ подальший розвиток комп'ютерної техніки стане можливим вже на базі біотехнологій. Найбільш перспективними стануть сфери та галузі взаємопроникнення обчислювальної техніки та біологічних процесів, поширення приладів з прямим доступом до нейронів.

Сьогодні наш шанс полягає в стрімкому розвитку стартапів, що продукують технології сучасного рівня автоматизації та смарт-рішень, й одночасно орієнтуються на наступний технологічний уклад, який вже не за горами.

Його пов’язують з розвитком когнітивних технологій, в основі яких — вдосконалення менталітету, процесів пізнання та навчання людини.

Серед наступних трендів – нейровізуалізація, когнотропні препарати для поліпшення інтелекту, когнітивні асистенти (системи адаптивної підтримки людини в динамічно мінливих технічних середовищах), мозко-машинні інтерфейси тощо.

Інші ключові напрямки наступного технологічного укладу: біотехнології, засновані на досягненнях молекулярної біології та генної інженерії, нанотехнології, системи штучного інтелекту, глобальні інформаційні мережі та інтегровані високошвидкісні транспортні системи.

Подальший розвиток отримають гнучка автоматизація виробництва, космічні технології, виробництво конструкційних матеріалів з наперед заданими властивостями, атомна промисловість, авіаперевезення.

Зростання атомної енергетики та споживання природного газу буде доповнене розширенням сфери використання водню як екологічно чистого енергоносія, істотно розшириться застосування відновлюваних джерел енергії.

Шостий технологічний уклад ґрунтується на застосуванні нанотехнологій, що оперують на рівні однієї мільярдної метра та здатних змінювати молекулярну структуру речовини, надаючи йому принципово нові властивості, а також проникати в клітинну структуру живих організмів, видозмінюючи їх.

Поряд з якісно більш високою потужністю обчислювальної техніки, нанотехнології дозволяють створювати нові структури живої та неживої матерії, вирощуючи їх на основі алгоритми самовідтворення.

Звичайно, ми добре розуміємо, що такі проєкти, орієнтовані на майбутнє, але на базі провідних сьогоднішніх технологій, потребують підтримки та масштабного фінансування.