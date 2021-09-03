Борьба с контрабандой сигарет: опыт Австралии и уроки для Украины

Політика "випереджаючого" зростання ставок акцизного податку на сигарети, підживлюється зобов'язаннями України в рамках Угоди про Асоціацію з ЄС, збіглася з бажанням українського уряду швидко наповнити бюджет.

В результаті це призвело до того, що український ринок останніми роками став привабливим, як для контрабанди з території країн-сусідів і ОРДЛО, так і для українських виробників нелегальних сигарет.

Про це у висновках своїх досліджень зазначає профільна організація "Healthy Initiatives.

У зв'язку з цим цікавим вбачається досвід Австралії як країни, яка найбільш страждає від нелегальних сигарет і змушена була вжити низку суворих заходів.

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В Австралії найдорожчі сигарети в світі. Ціна в роздробі становить 1,20 австралійських долара (0,74 євро). Але не за пачку, а за штуку (!). У кожній легально проданій сигареті "сидять" 93 цента акцизу (57 євроцентів).

Акциз на тютюнові вироби приносить в дохід держави майже 18 мільярдів австралійських доларів на рік (11 млрд євро). Це 3,5% дохідної частини бюджету країни.

Найбільш значне підвищення акцизів на тютюн в Австралії сталося в 2010 році (+ 25%), з 2013 року відбувається щорічне підвищення на 12,5%, а найостанніше – у вересні 2020 року.

Природно, що найбільш привабливими для нелегального ввезення та виробництва сигарет є юрисдикції з вкрай високими акцизами (Великобританія, Ірландія, Нова Зеландія, Австралія).

Які кроки зробила Австралія для протидії нелегальному ринку тютюну?

1. Нові правила ввезення сигарет

Починаючи з 1 вересня 2012 року, максимальна сума, яку мандрівники можуть ввозити в Австралію, становитиме 50 сигарет або 50 грамів тютюну.

До внесення змін міжнародні мандрівники у віці 18 років і старше, які прибувають в Австралію, могли безкоштовно ввозити до 250 сигарет або 250 грамів тютюну.

З 2019 року для міжнародних подорожуючих дозволяється провозити 25 сигарет і 25 грам інших тютюнових виробів, а для вітчизняних імпортерів тютюну для використання в особистих цілях або для реалізації тепер потрібен спеціальний дозвіл від Міністерства внутрішніх справ.

Також з 2019 року змінилися правила розміщення тютюнових виробів на митному ліцензійному складі.

Тепер імпортер повинен спершу заплатити всі мита і акцизи. Такий захід пов'язаний з неодноразовими випадками зникнення сигарет з ліцензійних складів без сплати податків.

Аналогічна норма і для магазинів безмитної торгівлі – при ввезенні тютюнової продукції необхідно заплатити податки в повному обсязі. Після реалізації товарів у магазинах дьюті-фрі суми податків відшкодовуються державою.

2. Запроваджено кримінальну відповідальність за контрабанду сигарет

До 2012 року Митний кодекс передбачав за контрабанду товарів (за загальним правилом) покарання у вигляді штрафу, трикратному від суми несплачених податків, або 1000 штрафних одиниць.

У 2012 році була посилена відповідальність за контрабанду тютюнових виробів – замість штрафу у трикратному розмірі від суми несплачених податків, передбачений штраф, кратний п'яти, або 1000 штрафних одиниць, а також введено новий вид покарання – позбавлення волі на строк до 10 років.

Генеральний прокурор Нікола Роксон, ініціатор законопроєкту, під час слухань заявляла, що грошові штрафи не є ефективним стримуючим фактором, оскільки велика їх частина просто не сплачується.

На її думку, позбавлення волі за контрабанду тютюнових виробів – більш точно відображає серйозність злочину і забезпечує більш ефективне стримування злочинців. Позиція митниці була такою ж.

3. Створено міжвідомчу оперативну групу

1 липня 2018 року в рамках нових реформ була створена Цільова група по боротьбі з незаконним обігом тютюнових виробів (ITTF).

До складу групи увійшли: податкова служба, прикордонні сили, поліція, органи прокуратури і кримінальної розвідки, а також відомство з аналізу транзакцій. Основний фокус був націлений на протидію організованим злочинним синдикатам.

За п'ять років роботи група відзвітувала про 87 серйозних затримань, вилучено майже 500 тонн тютюнових виробів, сума недоборів склала майже 600 млн дол. Винесено 11 обвинувальних вироків.

4. Збільшено штрафи за нелегальний обіг тютюнових виробів всередині країни

16 серпня 2018 року було прийнято закон щодо правопорушень, пов'язаних з обігом тютюнових виробів.

Зберігання 2-5 кг нелегальних тютюнових виробів тягне за собою адміністративний штраф не менше 44 000 дол.

За зберігання понад 5 кг нелегальних тютюнових виробів передбачено позбавлення волі на термін до 5 років і / або штраф не менше 222 000 дол.

За продаж або купівлю нелегальних тютюнових виробів – позбавлення волі на термін до 5 років і / або штраф не менше 222 000 дол.

За виготовлення нелегальних тютюнових виробів – позбавлення волі на термін до 10 років і / або штраф не менше 333 000 дол.

Чи вдалося досягти бажаного результату?

У 2018-19 фінансовому році Прикордонна служба Австралії (об'єднане відомство з митницею) затримала понад 630 тонн нелегальних тютюнових виробів (20% зростання затримань).

При тому, що ITTF також показує відмінні результати – обсяги затримань виросли в 1,5 рази – обсяги нелегальних сигарет теж виросли в 1,5 рази, а недобори до бюджету досягають 3,4 млрд дол. До того ж робота правоохоронних органів теж вимагає відповідного фінансування.

За деякими оцінками, зокрема KPMG, обсяг нелегального ринку тютюнових виробів збільшився з 14% в 2018 році до більш ніж 20% в 2019 році.

Податковий офіс Австралії трохи скромніше оцінив "тінь" (контрабанда і так званий "chop-chop" – тютюн, вирощений в домашніх умовах) – всього 6%. Але в грошах – це 822 млн дол. (близько 500 млн євро).

Колишній сенатор парламенту Австралії Девід Лейонхельм заявив, що очевидним рішенням було б усунути стимул до контрабанди тютюну за рахунок зниження акцизу.

На його думку, курці купили б свої улюблені легальні бренди, якби вони були дешевше, законні роздрібні торговці тютюном не конкурували б з незаконними постачальниками, і менше грошей було б витрачено на правоохоронні органи.

Водночас, експерти, так само як і представники уряду говорять про те, що такі значні надприбутки нелегальних тютюнових картелів дозволяють корумпувати чиновників, а також фінансувати торгівлю людьми і наркотиками.

Уроки для України

В Україні тіньовий ринок тютюнової продукції в 2021 році зріс до рекордного за увесь час спостережень показника – 12% сектора знаходиться в тіні (у порівнянні з 6-7% в 2020 році і 3% в 2017-м).

Які уроки могла б почерпнути для себе Україна з досвіду Австралії? І наскільки такий досвід може бути прийнятний в наших реаліях?

1) Посилення відповідальності за контрабанду сигарет

Ситуацію з запровадженням кримінальної відповідальності за контрабанду товарів, в тому числі і підакцизних, а також щодо невідворотності покарання автор детально аналізував в статті.

В Австралії, незважаючи на санкцію "до 10 років", вироки теж досить м'які. У 2019 громадянин Малайзії за контрабанду 6 млн шт. сигарет був засуджений до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки. При тому, що діяв у складі групи, а сума недоборів склала 4 млн дол.

На початку серпня 2021 року було винесено вирок у зв'язку з контрабандою 10 млн шт. сигарет. Винний отримав 21 місяць (1 рік 9 міс.) позбавлення волі.

Якщо на одній шальці терезів 10 років в'язниці, які насправді не 10, а на другій – шалені надприбутки, то друга шалька переважує. І кримінальна відповідальність не особливо лякає потенційних злочинців.

Створення міжвідомчої групи в наших реаліях є абсолютно безперспективним. Це показав досвід "чорносотенців" – мобільних груп по боротьбі з контрабандою. Крім того, це має бути компетенція новоствореного Бюро економічної безпеки.

Саме з запуском роботи цього органу і повинна бути синхронізована криміналізація контрабанди підакцизних товарів. У якому вигляді буде прийнятий відповідний закон, і як почне свою роботу БЕБ після призначення його керівника – покаже час.

Збільшення штрафів до нелюдських розмірів навряд чи призведе до бажаного результату, оскільки їх просто ніхто не буде платити.

Зокрема, щодо порушень митних правил співвідношення стягнутих штрафів до накладених становить менше 1%.

2) Врегулювання лімітів і правил

Розділ 3 Директиви Ради Європейського Союзу № 2007/74 / ЄС від 20.12.2007 року "Про звільнення від податку на додану вартість та мита на товари, що ввозяться особами, які подорожують з третіх країн" передбачає, серед іншого, кількісні обмеження на ввезення, в тому числі, тютюнових виробів.

Ці положення Директиви повинні були бути впроваджені України протягом 3-х років з дати вступу в силу Угоди про асоціацію.

З огляду на сьогоднішню вразливість України до ввезення тютюнових виробів через підвищення ставок акцизного податку, необхідно розглянути питання імплементації нижніх порогових значень, передбачені Директивою, зокрема: 40 сигарет або 20 сигарил або 10 сигар або 50 грамів тютюну для куріння.

У світлі останнього скандалу з роботою схеми фіктивного оформлення сигарет на авіапасажирів, виникає питання про врегулювання продажу сигарет в магазинах безмитної торгівлі.

Крім того, з подачі митної служби виникло питання про функціонування магазинів дьюті-фрі в цілому.

Що дає економіці України функціонування більше 50 магазинів безмитної торгівлі ніхто сказати виразно не може, оскільки немає об'єктивних даних: їх ніхто не запитував для аналізу, і взагалі ніхто такими питаннями не обтяжувався.

До слова, в Австралії через магазини безмитної торгівлі продається близько 1% від всіх реалізованих легальних сигарет. Але якщо брати обсяги продажів всіх товарів через дьюті-фрі, то частка сигарет складе 30%.

На жаль, будь-який навіть найпрогресивніший досвід інших країн для України не завжди застосуємо, оскільки відсутня система ефективного обліку руху товару.

Виявлення зазначеної схеми також стало можливим лише після "імпульсу" зовні, після якого вже проводилася документальна перевірка, тобто "по папірцях".

Тому експерти напрацювали пропозиції щодо зміни законодавства, згідно з якими продаж сигарет в магазинах безмитної торгівлі тимчасово забороняється, а самі магазини дьюті-фрі можуть відкриватися тільки в пунктах пропуску, відкритих для авіасполучення.

Пропозиції досить жорсткі, але адекватні викликам часу з однієї єдиної поправкою – схема з фіктивним оформленням покупки сигарет на авіапасажирів є лише прикриттям більш масштабної схеми контрабанди сигарет.

І головне – жодні точкові окремі заходи не матимуть значного ефекту, якщо до проблеми не підійти системно.

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Як резюме автор дозволить собі переінакшити цитату класика: "У боротьбі з контрабандою сигарет всі країни успішні і неуспішні однаково".