Выше неба. Почему растут цены на газ?

У 2021 році ціни природного газу б’ють рекорди. Причиною цього є велика сукупність факторів. Загальне споживання природного газу у світі зросло у 2021 році.

Це пов’язано із зменшенням карантинних обмежень, відновленням економік, а саме на ринках Азії, яка забирала на себе суттєву частку скрапленого газу.

Внутрішній видобуток у Європі падає останнім часом, відповідно залежність від імпорту зростає.

Стимулюючим фактором до зростання попиту є концепція "зеленого переходу", відповідно до якого, викопні "брудні" джерела енергії замінюються "чистими".

Так, у прагненні відійти від споживання вугілля безліч країн перебудувались на газ, збільшивши залежність від цього виду палива.

Наприклад, графік нижче демонструє приклад Польщі. На ньому чітко простежується, наскільки в процесі енергетичного переходу вугілля планується замінити природним газом.

Моделювання BNEF показує, як електроенергетика може еволюціонувати до 2030 року у відповідь на подорожчання CO2, залежно від того, чи прийме ЄС ціль скорочення викидів на 50% чи 55%.

Джерело: BloombergNEF

У Німеччині природний газ у структурі споживання вперше обігнав нафтопродукти, поновлювану і атомну енергетику та став головним джерелом енергії, досягнувши близько третини в загальному енергобалансі країни.

Нові цілі на рівні ЄС до 2030 року вимагатимуть швидкої декарбонізації в енергетичному секторі та значного прискорення переходу в деяких європейських країнах-членах, які все ще значною мірою залежать від видобутку вугілля.

Але останні цінові тенденції можуть змусити ці країни знизити темпи виведення вугільної генерації на користь газу.

Так, з початку року спотові ціни в Європі зросли втричі, а з початку минулого газового року, тобто практично за останні 12 місяців – в 5 разів.

За даними УЕБ, на 23 вересня приведена ціна природного газу до кордону без ПДВ складала більш ніж 24 тис. грн. за тис. куб. м.

Джерело - УЕБ

З іншого боку – Росія, як головний постачальник природного газу в Європу. Газпром тривалий час пропагує також природний газ як найбільш чисте джерело енергії.

Хоча в Росії є певні активності по водню, до широкого застосування Цього джерела енергії мають пройти роки.

Тобто така концепція енергетичного переходу, яку обрала Європа, за існуючих обставин, очевидно вигідна для Росії. Така ситуація створює сприятливі умови для маніпуляцій, штучних обмежень.

Внутрішні ціни на газ в Україні наразі залежні від цін у Європі. Побутові споживачі в більшості зараз захищені від значного зростання цін річним тарифом, для ТКЕ пропонує трирічні контракти "Нафтогаз".

Промисловість отримує найбільший шок. В підсумку за подорожчання будуть платити кінцеві споживачі, які купили той чи інший продукт. Тим більше, що дія річного тарифу для населення закінчується і в квітні 2022 року він має бути переглянутий.

В Україні, як і в Європі, підприємства, залежні від цього палива, не в змозі випускати конкурентоспроможний продукт в ситуації великої собівартості продукту. Так, наприклад, Одеський припортовий завод вже оголосив про припинення роботи через високі ціни на паливо.

Однозначно, що такими, як минулого року, ціни газу вже не будуть. Останнім часом зросла потреба у цьому виді палива і для того, щоб перебудувати енергобаланс, на тлі відновлення після значних коронавірусних обмежень тощо.

Але додаткового ресурсу ринок не отримує. Більше того, Росія стала обмежувати постачання для досягнення політичних цілей.

Для того, щоб збільшити видобуток, впровадити масштабні заходи щодо енергоефективності тощо, мають пройти роки.

Хоча, надто "перегріта" ціна, за умови послаблення штучних впливів, цілком може спуститись до рівня 50 євро на хабах та 20 тис. грн. з ПДВ в Україні відповідно.

Стимулом може бути досягнення Росією цілі запуску Північного потоку 2 і використання його хоча б на частину проектної потужності. Хоча відчутне зменшення ціни в Європі може відбутись вже після закінчення поточного опалювального періоду.