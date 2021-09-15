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Все, что нужно знать о тарифах на тепло

Все, что нужно знать о тарифах на тепло

Каковы экономически обоснованные тарифы на тепло и почему в этом году они не будут низкими. (укр)
Среда, 15 сентября 2021, 13:36
Владислав Филипов
старший эксперт Офиса поддержки реформ Минрегиона

На початку осені інформаційний світ навколо нас наповнюється хаосом: у випусках новин постійні прогнози щодо зростання тарифів, політики навперебій шукають винних, а вашою стрічкою у Фейсбуці можна лякати неслухняних дітей. 

Але цей непростий період можна пережити. Що для цього варто знати і очікувати? 

Відімкніть інформаційний шум. Підприємства зобов'язані інформувати вас про всі плани щодо зміни тарифів, їх розмір і структуру, обґрунтування причин зміни або необхідності встановлення. Слідкуйте за офіційною інформацією.

Довіртеся професіоналам. Тарифи встановлюються органами місцевого самоврядування, відповідне розпорядження підписує мер вашого міста. Порядок розрахунку і процедура встановлення тарифів є чітко визначеними на загальнодержавному рівні. 

Порушення цих правил – незаконне. Органи місцевого самоврядування – підзвітні громадськості, вся інформація про їх рішення – відкрита, а мери несуть політичну відповідальність за рішення, які підписують.

Не поспішайте вимагати від мера безкоштовного опалення. Встановлення тарифу, який не компенсує економічно обґрунтованих витрат підприємств, є незаконним.

Тарифи ростуть. В різних містах зі своїми особливостями, але тенденція невблаганна.

 

Які ще економічно обґрунтовані витрати? Забезпечення наших домівок теплом — це доволі дорогий процес. В тарифі на тепло можна умовно виділити три складові:

- витрати на паливо

- витрати на заробітну плату

- витрати на обслуговування інфраструктури підприємств (ремонти і модернізація котелень, мереж тощо).

Останнім часом все частіше звертають увагу на фінансові витрати підприємств. Але це відносно новий аспект, який потребує детальнішого огляду.

З початку 2015 року вартість природного газу зросте щонайменше у 7 разів (з урахуванням прогнозованих цін для теплопостачальних підприємств на опалювальний сезон 2021/2022 років). Газ є основним паливом в системах теплопостачання в Україні. 

Витрати на паливо становлять найбільшу частину тарифу. Вартість палива формується ринком, і з недавніх пір держава має обмежений вплив на цей процес. Ціни на енергоносії вкрай важко точно прогнозувати і суттєво на них впливати.

 

Газ не лише дорожчає, але і дешевшає. Багато споживачів могли відчути зниження платіжки у опалювальному сезоні 2019/2020 років.

 

Зарплати і інфляція також зростають.

 
 
 

Тривалий час для зниження тарифів витрати на заробітні плати і модернізацію стримувалися. Але спеціалісти звільняються, інженерні системи виходять з ладу. 

Ці витрати доводиться збільшувати. І після тривалого штучного стримування тарифів споживачі неминуче відчувають їх різке зростання.

Наростає соціальна напруга. За останні шість років склались об’єктивні умови для зростання вартості опалення більш, ніж в п'ять разів. Це у понад три рази випереджає рівень інфляції, на чверть – зростання заробітної плати і вдвічі – доходів домогосподарств.

 

Що далі? Як видно з тенденції останніх років, тариф на найближчий опалювальний сезон мав би становити близько 2000 грн/Гкал. Принаймні залишатись в діапазоні 1800 – 2200 грн/Гкал.

Але надто багато факторів повинні співпасти для справдження цього прогнозу. В першу чергу має справдитись прогноз на вартість палива, рівень якої я мав сміливість окреслити і яка в будь-який момент може зрости з цілком об’єктивних причин.

Що робити і хто захистить населення? Найбільше на тариф впливає ціна палива для якої нормально сильно коливатись. Цим і небезпечно залежати від одного конкретного виду палива. 

І захиститися від цих коливань допоможе використання якомога різноманітніших видів палива. А це можливо лише в централізованих системах і ніяк не при індивідуальному опаленні.

Збереження і розвиток централізованого опалення – обов’язок органів місцевого самоврядування, як власників централізованих систем. 

Перехід на автономне опалення, тим більше за кошти самих споживачів – це перекладання відповідальність і ризиків на громадян.

Інвестиції у систему теплопостачання міста – єдиний механізм зниження тарифу. Ні не сьогодні, але це гарантовано матиме позитивний ефект вже у недалекому майбутньому.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
ЖКУ тариф тепло

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