Енергоефективність в умовах карантину: як економити і модернізувати оселю на майбутнє

Залишаючись вдома, люди споживають більше енергоресурсів, ніж зазвичай. Яких правил варто дотримуватися, аби економити електроенергію в умовах карантину, та як підготувати оселю до подібних ситуацій взимку?

Тривалий карантин — це випробування не лише для людей, а й для осель та сімейних бюджетів. Від забезпечення житла теплом, електроенергією та водою великою мірою залежать безпека та здоров'я. Однак за все це потрібно платити.

Якщо не потурбуватися про енергомодернізацію житла, то під час форс-мажору можна буде залишитися з боргами за енергопостачання. Для багатьох українців саме час взятися за оптимізацію своїх витрат на енергію.

Шляхом зміни повсякденної поведінки найлегше скоротити витрати на електроенергію.

Оптимізація витрат на електроенергію

Експерти з енергоефективності радять зробити такі кроки.

Використовуйте світлодіодні (LED) лампи. Вони у сім-десять разів економніші, ніж лампи розжарювання, та вдвічі ощадливіші, ніж люмінесцентні лампи.

"Рекомендую купувати лампи з гарантією, у перевірених продавців та зберігати чеки. Дешеві лампи можуть швидко виходити з ладу, а магазини без проблем їх обміняють чи повернуть гроші протягом дії гарантії", — каже старший експерт Офісу підтримки реформ при Мінрегіоні Андрій Саук.

Заміна п'ять ламп розжарювання потужністю 75 Вт, які працюють чотири години на добу, на світлодіодні потужністю 10 Вт дозволять економити 786 грн щороку.

Переведіть лічильник електроенергії на двозонний облік (день-ніч) та вмикайте бойлер, пральну та посудомийну машини у нічний час. Нічний тариф зазвичай удвічі нижчий за денний. Сучасні пральні та посудомийні машини можна запрограмувати на роботу вночі. Якщо такої функції нема, варто придбати таймер.

Використовуйте техніку з високим класом енергоспоживання (А+ і вище). Чим вищий клас, тим більше заощадите. Якщо ви зібралися купувати електротехніку, уважно вивчіть інформацію про її енергоспоживання.

Правильно користуйтеся холодильником. Холодильник потрібно регулярно розморожувати, адже через кригу на стінках морозильної камери споживання електроенергії зростає на 15-20%. Бажана періодичність розморожування вказується в технічному паспорті конкретної моделі.

"Краще встановити температуру 5°С. Добре тримати холодильник заповненим, адже продукти допомагають підтримувати задану температуру", — каже експерт з енергозбереження Центру екологічних ініціатив "Екодія" Анна Акерманн.

Не варто розміщувати холодильник біля джерела тепла. Чим тепліше повітря ззовні, тим інтенсивнішою мусить бути циркуляція теплоносія, а це підвищує споживання електроенергії. Не рекомендується часто відчиняти холодильник.

Правильно користуйтеся пральною машиною. За словами Акерманн, використовувати пральну машину варто рідше, завантажуючи її близько до максимальної ваги. Перевантаження чи недовантаження не рекомендується.

Важливою є температура прання: чим вона нижча, тим менше споживається електроенергії для нагрівання води. Найкращий режим — 30°С чи нижче.

Дотримуйтеся інструкцій. За словами Саука, дотримання інструкцій є запорукою правильної роботи електроприладів та економії електроенергії. Користувачі здебільшого не знають, як економити, але про це часто сказано в інструкціях.

Вимикайте зайве. Вимикайте з розеток прилади, якими не користуєтеся, та повністю заряджені мобільні гаджети. Тримати телевізори чи іншу техніку в режимі очікування теж не варто. Вимикайте світло в кімнатах, де не перебуваєте.

Нагрівайте лише необхідну кількість води в чайнику, регулярно очищайте його від накипу. Накип збільшує кількість енергії, потрібної для нагрівання води.

Якщо у вас є термос, він теж може стати засобом енергоефективності, адже збереже зайвий окріп до наступного заварювання чаю

Звісно, це далеко не вичерпний перелік рекомендацій, однак в умовах обмежених доходів їх дотримання буде корисним для сімейних бюджетів.

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Зимовий карантин

Раптовість нинішньої ситуації показала, що до форс-мажорів потрібно бути готовим завжди. Весняний карантин змушує замислитися, чи не варто утеплити оселю на випадок, якщо подібна непередбачувана ситуація повториться взимку. Саме плата за тепло становить левову частку в зимовій квитанції.

Якщо власники приватних будинків утеплюють житло індивідуально, то для багатоповерхівок ефективними є спільні заходи мешканців. Для цього знадобиться механізм ухвалення колективних рішень, найбільш оптимальним з яких є ОСББ.

"Альтернатив створенню ОСББ мало", — говорить виконавчий директор асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк.

За його словами, ОСББ дозволяє мешканцям користуватися державною програмою з підтримки енергоефективності "Теплі кредити", програмою "Енергодім" Фонду енергоефективності та місцевими програмами.

"Вимушене перебування вдома можна використати для надання нового імпульсу переговорам із сусідами й ухвалення рішення про створення ОСББ", — говорить Павлюк. Комунікація може відбуватися в режимі онлайн.

Якщо ОСББ вже створене, можна розглянути питання про комплексне утеплення будинку та участь у згаданих програмах. Фонд енергоефективності оприлюднив детальну інструкцію, як проводити загальні збори об'єднання в умовах карантину. На сайті фонду проводяться навчальні вебінари для ОСББ.

"Енергоефективні заходи слід планувати за рік наперед", — каже координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм мережі "Опора" Тетяна Бойко.

За її словами, краще відразу залучити енергетичного аудитора, який підготує план термомодернізації будинку. Енергетичний аудит багатоповерхівки є обов'язковою умовою для участі в програмі "Енергодім" Фонду енергоефективності.

В ідеалі варто провести комплексну термічну модернізацію, зокрема, утеплення зовнішніх конструкцій. Обов'язковий мінімум — встановлення будинкових лічильників тепла та індивідуального теплового пункту (ІТП).

Інші важливі заходи — термоізоляція трубопроводів, балансування системи опалення будівлі, заміна вікон та дверей на металопластикові, каже Акерманн.

Фонд енергоефективності, який орієнтований на комплексне утеплення багатоповерхівок, приймає заявки від ОСББ в режимі онлайн. Розмір компенсації за програмою "Енергодім" становить до 70%. Умови програми є на сайті фонду.

На початку квітня відновила роботу програма "Теплі кредити". У її рамках фізичні особи, ОСББ та ЖБК можуть отримати від держави такі відшкодування: 20% суми кредиту на встановлення твердопаливних котлів, 35% — на енергоефективні заходи у приватних будинках і 40-70% — у багатоповерхівках.

Заявку на оформлення "теплого" кредиту можна подати онлайн на сайтах Приватбанку, Ощадбанку, Укргазбанку чи Укрексімбанку. Експерти також радять вивчити наявність місцевих програм підтримки енергоефективності. Їх можна поєднувати з державними та збільшувати загальний розмір компенсації.

Економія у споживанні енергоресурсів після утеплення будинку може становити 20-60% залежно від комплексності проєкту.

Відчутна економія: один приклад

Розмір економії ілюструє приклад звичайного 160-квартирного будинку у Черкасах, де працює ОСББ "Героїв Дніпра, 71". У 2016-2017 роках його мешканці за власний кошт встановили лічильники тепла, а індивідуальний тепловий пункт — за допомогою міської програми спільного фінансування 40/60.

джерело: держенергоефективності

У 2018 році ОСББ утеплило фасад, підвали, замінило вікна і двері. Сума кредиту для проєкту становила 2 млн грн, відсотки — 400 тис грн. З них держава відшкодувала 1 млн грн, місто — 400 тис грн.

Реальна вартість проєкту для ОСББ становила 1 млн грн, платіж за кредитом на одну квартиру — 212,5 грн на місяць.

До модернізації будинку витрати на опалення становили 24-35 грн за кв м, після неї — 13,9 грн за кв м. Загальна економія — від 39,7% до 57,9% в різні місяці. Такий приклад не є поодиноким. В Україні вже сотні будинків здійснили комплексну термічну модернізацію і відчутно заощаджують на теплі.