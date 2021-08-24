Ценность вакцины выше ее цены

Вакцини від COVID-19 можуть покласти край найстрашнішій пандемії за останнє сторіччя.

Вони також обіцяють сотні мільярдів доларів прибутків фармацевтичним компаніям.

У бізнесі великі доходи супроводжує збіг багатьох факторів: час, місце, ситуація, вміння топменеджменту прилаштовуватися до нових умов.

Фармкомпанії швидко відреагували на небезпеку. Я не люблю рахувати чужі гроші, але, як і будь-якого бізнесмена, мене зацікавило, скільки вони зароблять.

Хоча ціна за дозу становить менше 20 дол, Pfizer (PFE) очікує, що до кінця 2021 року компанія продасть вакцини, розробленої за допомогою BioNTech (BNTX), на близько 15 млрд дол, а рентабельність сягатиме майже 30%.

Вакцини зазвичай не найприбутковіші продукти в каталогах великих фірм, особливо у порівнянні з препаратами для лікування хронічних захворювань.

Розробка вакцин була авантюрою для компаній, навіть попри те, що більшість виробників отримували державні субсидії.

Компанія Johnson & Johnson заявила, що буде надавати вакцину на некомерційній основі, поки світ страждає від пандемії, але це не означає, що вона ніколи не буде на цьому заробляти гроші.

Експерти та керівники фармацевтичних компаній припускають, що навіть після завершення пандемії людям необхідно буде робити ревакцинацію для захисту від нових штамів. Отже, прибутки від продажу вакцини зростуть.

Якщо перестати говорити мовою цифр, то можна сміливо сказати: цінність вакцини вища за її ціну. Уявіть, що було б, якби не було вакцини.

Це розуміють і політики. За оцінкою лондонської дослідницької фірми Airfinity, з кінця 2020 року уряди розмістили замовлення на 18 млрд доз вакцин. Цього достатньо, щоб двічі вакцинувати кожного на планеті (майже 8 млрд осіб).

Скільки ж зароблять фармкомпанії у 2021 році? Аналізуючи прогнози, можна зробити висновок, що в середньому ринок вакцин становитиме 75 млрд дол.

Pfizer. Очікувані продажі у 2021 році – 15-30 млрд дол. Компанія ділить витрати й рентабельність порівну з BioNTech. На основі поточних угод вона прогнозує, що у 2021 році отримає від продажу вакцин 15 млрд дол або вдвічі більше, оскільки у 2021 році вона може виготовити два мільярди доз вакцини.

Аналітик Barclays Картер Гулд прогнозує, що у 2021 році компанія продасть вакцини на 21,5 млрд дол, у 2022 році – на 8,6 млрд дол і у 2023 році –­ на 1,95 млрд дол. Він виходить з припущення, що укол буде разовим.

Moderna. Очікувані продажі у 2021 році – 18-20 млрд дол. Компанія прогнозує, що у 2021 році продасть вакцини на 18,4 млрд дол. Аналітик Barclays Гена Ван говорить про 19,6 млрд дол у 2021 році, 12,2 млрд дол у 2022 році й 11,4 млрд дол у 2023 році за умови повторної вакцинації.

Johnson & Johnson. Очікувані продажі у 2021 році – до 10 млрд дол. Фірма планує поставити не менше 1 млрд доз, що принесе їй 10 млрд дол. Уряд США замовив 100 млн доз з можливістю купити ще 200 млн і платить 10 дол за укол.

AstraZeneca. Очікувані продажі у 2021 році – 2-3 млрд дол. Аналітики SVB Leerink прогнозують, що у 2021 році компанія продасть вакцини на 1,9 млрд дол і на 3 млрд дол – у 2022 році. Цифра 2021 року може бути набагато вищою, якщо AstraZeneca досягне своєї амбітної мети – 3 млрд доз.

Під час цієї пандемії компанія зобов'язалася поставляти вакцину на некомерційній основі по 4,3-10 дол за дозу.

Sinovac. Очікувані продажі у 2021 році – мільярди доларів. У 2021 році фірма може виготовити понад 1 млрд доз. У деяких містах Китаю вакцина коштувала 60 дол за два щеплення. Індонезійський партнер Sinovac Bio Farma, яка замовила не менше 40 млн доз, заявила, що дві дози коштуватимуть 27,2 дол.

Novavax. Очікувані продажі у 2021 році – "кілька мільярдів доларів". Про такий потенціал прибутку заявила сама фірма. Цей показник буде рости, оскільки Novavax очікує, що до середини 2021 роки зможе виробляти 2 млрд доз вакцини на рік завдяки партнерству з Індійським інститутом сироватки.

РФПІ та НДЦЕМ ім. М. Ф. Гамалії. Очікувані продажі у 2021 році невідомі. Розробники з усіх сил намагаються налагодити в Росії масове виробництво "Спутника", але РФПІ повідомив Financial Times про підписання угод з 15 виробниками з десяти країн на виробництво 1,4 млрд уколів.

Розробники заявили, що на міжнародному рівні будуть просити 20 дол або менше за дві дози, але в Росії вони надають їх безкоштовно.

CureVac. Очікувані продажі у 2021 році не розкриті, але розраховані з урахуванням прибутку.Зареєстрована на Nasdaq біотехнологічна компанія у 2021 році планує виготовити до 300 млн доз, у 2022 році – 0,6-1 млрд доз.

Фірма заявляє, що для її уколу потрібно менше активного інгредієнта, ніж у конкурентів, але наполягає, що не може продавати вакцину за собівартістю.

Судячи з усього, слово "пандемія" нескоро піде з нашого лексикону. Як швидко 8 млрд осіб у світі зможуть вакцинуватися, говорити рано, але до того йде.

Перемога над пандемією залежить від кожного з нас, тому закликаю всіх вакцинуватися. Так, на цьому заробляють гіганти фармацевтичної справи, але, як я вже говорив, цінність вакцини вища за її ціну.