ЭкоСистема для взаимодействия государства, бизнеса и граждан

Як поводиться людина в приміщенні з вимкненим світлом? Однозначно, що невпевнено. Їй некомфортно, оточення незрозуміле, а отже, небезпечне.

Неможливо нормально виконати навіть найпростіше завдання. Скоріш за все, в такій ситуації ви спробуєте сповільнити всі свої дії і так-сяк пристосуватися до обставин, але на повноцінне життя це мало буде схоже.

Керуючись "правилом темної кімнати", завжди взаємодіяли наосліп три стейкхолдери української екологічної системи — держава, бізнес і громада.

Без прозорих алгоритмів надання екопослуг, без легкого доступу до природних реєстрів та без стратегічного планування співпраці — одним словом, квест.

Створений Міндовкіллям вебпортал ЕкоСистема кардинально змінює цю ситуацію.

Що таке ЕкоСистема?

Розпочавши цифрову трансформацію довкільної сфери, ми нарешті натиснули на вмикач і ввімкнули в нашій "кімнаті" світло.

ЕкоСистема покликана стати національною платформою, де зібрані всі адміністративні екопослуги для бізнесу та вся екологічна інформація для громадян.

Наразі представлений Мінцифрою план цифрової трансформації України має 94 масштабні проекти, майже 12% із яких — у сфері захисту довкілля. Всі вони реалізовуються на базі ЕкоСистеми в межах 11-ти політик: е-Повітря, е-Ліс, е-Надрокористування, е-Вода, е-Відходи, е-Пестициди, е-Екоконтроль, е-Довкілля, е-Стратегічна екологічна оцінка, е-Природно-заповідний фонд та е-Оцінка впливу на довкілля.

Окрім держави, до трикутника екологічної взаємодії входять підприємці, громадяни та активісти, яким небайдужий стан довкілля.

Для бізнесу ми переводимо всі сервіси Міндовкілля в онлайн-формат. Не виходячи з офісу можна подати заяву та отримати в електронному вигляді такі документи: висновок про транскордонне перевезення відходів, ліцензія на небезпечні відходи, лісорубний квиток, сертифікат походження деревини, декларація про відходи, дозвіл на водокористування.

Зараз їх 7, але загалом ми оцифруємо всі 29 адмінпослуг міністерства. Для громадськості на ЕкоСистемі забезпечили простий і миттєвий доступ до big data — понад 40 реєстрів уже відкриті, а до кінця року їхня кількість перевищить 80.

Скільки інформації про українське довкілля ми зможемо оприлюднити загалом — важко навіть уявити, але точно зрозуміло, що вже зараз набори даних мають неабияку популярність.

Які очевидні переваги ЕкоСистема дає українцям?

Економія коштів

3 мільярди гривень на рік — саме стільки втрачав держбюджет через те, що більшості підприємцям було легше порушити закон, ніж у законному порядку отримати той чи інший "зелений" дозвіл.

В середньому близько 6000 гривень коштувало підприємцю кожне "безкоштовне" свідоцтво, якщо враховувати неминучі витрати, пов’язані з необхідністю фізично подавати та переподавати заяви для його отримання.

Економія часу

Раніше на один дозвільний документ бізнес де-факто очікував у середньому 180 днів, враховуючи багаторазові відмови через, наприклад, подання невірно заповненої чи неповної заяви.

Оформлення такого запиту онлайн усуває цю проблему: система просто не бере до розгляду форму, в якій не заповнені всі необхідні поля чи не підвантажені якісь документи.

Не менше зекономлять і звичайні громадяни. Яким повітрям ми дихаємо, яка якість води у вашому населеному пункті? Тепер знайти відповіді на ці та інші довкільні питання можна буде миттєво та онлайн.

Унеможливлення корупції

Зменшити кількість паперових довідок та дозволів і всюди, де можливо, запровадити принцип paperless — таке завдання поставив Президент українському уряду.

Та ми йдемо далі, і вже зараз працюємо над реалізацією двох екопослуг напрямку е-Повітря у режимі peopleless.

Два провідні сервіси — довідка про визначення фонових концентрацій розрахунковим методом, а також взяття на державний облік об’єктів, що можуть справляти шкідливий вплив на життя та здоров’я людей — будуть реалізовані в автоматичному режимі на платформі ЕкоСистема.

Робота триває. Рухаємось до того, що у нашій країні #ВсеБудеЕкоЛогічно.