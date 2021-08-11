Бороться против олигархов действиями. Как у Фирташа отобрали Запорожский титано-магниевый комбинат

Нещодавно Господарський суд Запорізької області за позовом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прийняв рішення про повернення 49% ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" (ЗТМК) до сфери управління Фонду державного майна України.

Ця частка належала кіпрській компанії Tolexis trading limited, що входить до Group DF Дмитра Фірташа.

Як наслідок, повністю відновлено державну власність над цілісним майновим комплексом стратегічного підприємства.

Підстава для повернення підприємства державі — фактичне невиконання інвестиційного договору.

З точки зору юристів кіпрської компанії, відповідно до аналогічного рішення, яке вже ухвалювалось у 2018 році, договір є засновницьким і втратив чинність 19 листопада 2013 року після заснування ТОВ.

А ТОВ "ЗТМК" є правонаступником державного підприємства "ЗТМК" з моменту внесення відомостей про припинення державного підприємства (29 жовтня 2015 року) до Єдиного державного реєстру.

З точки ж зору прокурорів, які представляють державу, договір є змішаним, і мав елементи як засновницького, так і інвестиційного договору. Чинність він не втратив, однак і його мети у вигляді інвестицій не було досягнуто, оскільки строки освоєння інвестиційних коштів спливли 01.04.2015.

Суд першої інстанції встановив, що кіпрська компанія після отримання у 2013 році частки новоствореного ТОВ "ЗТМК" не виконала взятих на себе зобов’язань щодо забезпечення $110 млн інвестицій в модернізацію підприємства впродовж 2013-2015 років.

З точки зору олігархічного підходу в управління державними активами, це абсолютно не дивує.

Більше того, в судовому порядку доведено, що підприємство передано в управління наближеного до інвестора менеджменту, незважаючи на те, що частка держави в ТОВ "ЗТМК" становила 51%.

Іншими словами, представники проросійського олігарха, тримаючи в руках меншу частку підприємства, здійснювали повноцінне управління державною власністю.

Нагадаю, призначений менеджмент розтратив залучені $110 млн на погашення раніше створених заборгованостей ДП "ЗТМК" за енергоносії перед кредиторами, пов’язаними безпосередньо з Group DF.

Згодом кошти вивели на рахунки офшорних фірм. Натомість на модернізацію підприємства було спрямовано лише 20 млн грн. Ще раз, замість $110 млн інвестицій було вкладено менше 1% від потрібної суми коштів.

На початку червня у своїй колонці вже згадував про фактичну "приватизацію" Фірташем Запорізького титано-магнієвого комбінату. Але держава останнім часом докладає зусиль, щоб викинути репрезентанта волі Кремля з підприємства.

Кабінет міністрів планує приватизувати ЗТМК, щоб прибрати ризики "паразитування" олігархів на державній власності.

Спільні дії Фонду держмайна та нового керівництва ЗТМК дозволили ліквідувати корупційні схеми, домогтися розблокування рахунків підприємства, укладання прямих контрактів з державними енергогенеруючими компаніями, а також реструктуризації частини наявних боргів.

Як наслідок, за рахунок власних коштів підприємства забезпечуються інвестиції у розмірі 120 млн грн у модернізацію основних фондів. Так, це невелика сума. Проте ніхто за рахунок коштів платників податків не перераховує на офшорні рахунки проросійського олігарха десятки і сотні мільйонів доларів.

Спорудження нового обладнання вдвічі збільшить обсяги виробництва до кінця 2021 року. Крім цього, собівартість продукції зменшиться на 15-20%.

Однозначно позитивний тренд. Фінансове оздоровлення компанії на ряду з модернізацією стане позитивним сигналом для інвесторів, які згодом зможуть взяти участь в приватизації.

Будь-яка обіцянка топ-чиновників, будь-то керівництво Фонду держмайна чи Офісу Президента має стати плацдармом для подальших дій. При цьому, ніхто не може впусту витрачати кошти платників податків, що і формують державний бюджет України.

Безумовно, Tolexis Trading Limited мають право на апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції, як зазначили адвокати компанії на офіційній сторінці DF Group. Але в мене існують великі сумніви, що апеляційний суду глобально перегляне рішення про повернення 49% акцій до держвласності.

Як ми писали вище, Фірташ викачував кошти ЗТМК в інтересах власних корпоративних структур.

P.S. Нагадаю, нещодавно олігарх Дмитро Фірташ програв у суді $314 млн, які вимагали його юристи у якості компенсації за поставки газу на Одеський припортовий завод, що також належить державі. Позиції олігарха тануть, як сніг на початку березня в столиці України.

Матеріал підготовлено в рамках проєкту "Приватизація + демонополізація = економічне зростання".