Бесконтактные платежи и онлайн-покупки это еще не все

Через COVID-19 увесь світ змінився і створив нову реальність. Великий ритейл (супермаркети) зіштовхнулися з новими правилами ринку.

Аналізуючи їх, я вирішив прописати основні тренди, які можна спостерігати останнім часом у розвитку ритейлу.

Мінливий світ вимагає зміни формату

Покупець став більш ретельним у виборі брендів та продуктів. Сьогодні вибір ритейлу залежить не тільки від локально зручного розташування та широкого вибору продуктів, а ще й від цінностей бренду та репутації.

Зараз супермаркети мають давати більше, ніж раніше. Сьогодні в ціні не тільки якість на полицях, хрустка свіжість в кошику покупок за розумними цінами. Важлива також і атмосфера, де люди купують продукти.

Цей тренд вимагатиме також зростання витрат ритейлерів. Звичайно, інвестиції в сталий розвиток допоможуть заощадити та залучити нову аудиторію.

В цілому, про сталий розвиток у 2020 році прозвітували 96% з 250 найбільших компаній світу (G250), що входять до рейтингу Fortune, та 80% компаній, що належать до топ-100 у різних країнах (N100). Ритейл не оминув цей загальнобізнесовий тренд.

Покупки через інтернет та безконтактні платежі стали нормою для більшості споживачів.

Відтак прагнення до безпечних безконтактних покупок тільки підсилює цю тенденцію.

Тож, в майбутньому очікується збільшення безконтактних платежів, що дозволить з одного боку зекономити на робочій силі, а з іншого — вимагатиме інвестицій у програмне забезпечення.

Дослідження Kantar MMІ Україна продемонструвало, що нетиповий 2020 рік вплинув на розвиток безготівкових оплат — в країні стрімко зросли безконтактні платежі та онлайн-покупки.

Так, у березні 2021 року вже 62% українських інтернет-користувачів у віці 16-65 років декларували, що сплачували за товари та послуги через інтернет.

Це на 22% більше в порівнянні з докарантинним початком 2020 року. Ріст відбувся завдяки частці активних "платників в інтернеті" – тих, хто оплачує товари та послуги в інтернеті хоча б раз на місяць: у березні 2020 року їх було 29%, а у 2021 році стало 43%.

Найактивніші користувачі е-платежів – люди у віці 30-39 та 40-54 роки. Їм більш притаманно оплачувати товари та послуги через інтернет, аніж населенню у цілому. Серед цих аудиторій частка "платників в інтернеті" за рік виросла найбільше – з 54% до 71% та з 50% до 70% відповідно.

Зміна ролі продавця

Через збільшення частки безконтактних платежів, роль працівників ритейлів буде трансформуватися.

Вони поступово перетворюватимуться на агентів для взаємодії з клієнтами. Допомагатимуть з покупками, консультуватимуть, як сомелье, що допомагає обрати вино.

Онлайн-продажі ростуть геометричній прогресії

За даними деяких аналітичних центрів майже вдвічі. Відтак, згідно з дослідженням KPMG Global "Споживачі та нова реальність", продуктовий e-commerce виріс на 107% в порівнянні з торішніми показниками.

Фактично, споживачі стали купувати вдвічі більше в онлайні, попри це все ж частка онлайн-покупок зараз не більше 10%. Однак, ця цифра потенційно може зростати.

У трендах локальні та крафтові продукти

Змінюються уподобання споживачів на користь локальних брендів і постачальників на противагу відомим глобальним брендам. Цей тренд я почав спостерігати ще з 2017 року.

Цінується широкий асортимент екологічних продуктів локальних виробників, фермерства та крафтових мануфактур.

Спільні цінності покупця та продавця

Покупці очікують, що маркет, в якому вони купують продукцію, відображатиме їх цінності й перейматиметься тими ж проблемами, що й вони.

Ритейл має демонструвати своє сакральне у тому числі призначення: збереження екології, благодійність тощо.

Брак кадрів

Кадровий дефіцит — це навіть не тренд, а біль для ритейлу. В умовах, переходу в онлайн, відчувся брак кваліфікованих спеціалістів, які розуміються, наприклад, в питаннях онлайн-продажів.

Оптимізація, роботизація та автоматизація процесів.

Криза підштовхне компанії інвестувати в нові технології для підвищення ефективності управління ланцюжками постачання й управління запасами.

В тренді доступність

Доступність не тільки за ціною, а ще й розміщенням магазинів. Для мешканців міста локальні супермаркети, що знаходяться біля будинку, матимуть значні переваги над гіпермаркетами на околицях міста.

Компанії почнуть ретельніше аналізувати вартість своїх активів. Зокрема, магазинів, працівників і лояльність покупців. Це вже призвело до перегляду стратегій розвитку або зміни концепцій більшості брендів.

Попри те, що світ повертається до доковідного життя, локдаун та посткарантинна криза вже докорінно змінила способи взаємодії споживачів з брендами.

Перейдена точка неповернення й ті, хто планує просто повернутися до попередньої моделі бізнесу, насилу зможуть вижити в постковідному середовищі.

Нові умови диктують нові правила й виживуть ті, хто вже пристосувався до цих нових умов.