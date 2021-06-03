Чому доставка їжі більше ніколи не буде такою, як раніше

Щойно почався цей рік, як увага інвесторів у всьому світі спрямувалася на міжнародні компанії, які спеціалізуються на доставці.

Незважаючи на свій руйнівний вплив на світову економіку, пандемія COVID-19 відкрила "вікно можливостей" для підприємців, інвесторів і бізнесменів.

Попит на доставку продуктів показав вибухове зростання і виявився тією галуззю, в якій почали обертатися чималі гроші.

Щойно завершився березневий раунд інвестицій, компанія Instacart ― так званий Uber для доставки з магазинів США та Канади ― досягла неймовірної оцінки в 39 млрд дол. США.

Не менш потужними є вливання інших компаній цієї сфери послуг у нові бізнес-моделі логістики. Показовий приклад ― Gorillas, яка виникла менше ніж рік тому, але вже залучила 300 млн дол. США інвестицій, отримавши статус "єдинорога".

Турецька компанія Getir, заснована в 2015 році, чия унікальна пропозиція ― доставка продуктів за 10 хвилин, також змогла отримати понад 420 млн дол. США інвестицій, запустивши свій бізнес у Лондоні.

Причини такого інтересу інвесторів до "дарк-сторів" не є випадковими. За даними Food Logistics, разом із посиланням на звіт Nielsen та Інституту маркетингу харчових продуктів (FMI), йдеться про те, що до 2025 року онлайн-продажі продуктів харчування і напоїв сягнуть 143 млрд дол.

Уже до 2022 року споживачі зможуть витрачати 100 млрд дол. щорічно на продовольчі товари в Інтернеті.

А ринок "дарк-сторів" впливатиме й на інші галузі економіки: нерухомість (повсюдно потрібна інфраструктура під склади), сферу перевезень і доставки, фермерську діяльність, розвиток маркетингу, зокрема омніканальних способів просування товарів, і безліч інших.

В Україні ринок доставки продуктів є молодшим від західного. Сьогодні у нас найпопулярнішими є традиційні платформи доставки їжі з ресторанів.

Наприклад, Bolt Food, яка виступає посередником між клієнтом, рестораном і кур’єром. Упевнено почувається також низка інших успішних сервісів. Серед них Zakaz.ua, що доставляє продукти з супермаркету заздалегідь і, що важливо, у зручний для покупця час.

Або, наприклад, Cooker ― сервіс, який з’явився в грудні 2020 року і швидко набув популярності. Завдяки наявності розподільних центрів у Києві доставка продуктів у межах цього сервісу здійснюється фактично протягом 30 хвилин.

Такі компанії орієнтовані на різноманітні потреби клієнта. У першому випадку доставка, умовно кажучи, здійснюється "на завтра". Ви можете зробити замовлення з супермаркету, де розміщено понад 20 тисяч найменувань товарів, вибравши улюблену марку, сорт продукції, смак.

У другому ― для тих, хто планує вже "на зараз", так як терміново потребує інгредієнтів для приготування вечері або просто, коли хочеться чогось перекусити під час перегляду фільму, але немає особливого бажання витрачати час на приготування їжі.

У будь-якому випадку, причин для відвідування магазину завдяки таким сервісам стає дедалі менше. І багатьом це подобається.

Саме тому ми спостерігаємо еволюцію сервісів доставки, яка створює нові робочі моделі бізнесу. Основними тут можна назвати три напрями:

Платформа , яка є посередником між клієнтом, магазином і кур’єром. У такій бізнес-моделі головне питання ― хто збере ваше замовлення в магазині?

Одним із варіантів вирішення є кур’єр. Він водночас виконує функцію "пікера" ― співробітника, який переміщається по супермаркету і збирає ваше замовлення.

Другим рішенням є співробітник магазину, на якого покладено завдання збирання (комплектування) й упаковки замовлення на той час, коли за ним прийде кур’єр.

У такій бізнес-моделі сторона, яка взяла на себе "пікінг", несе додаткові витрати. Як правило, вона ж і отримує вигідніші умови, більший прибуток. А магазин, який наймає окремих співробітників для збирання замовлень, може мати дещо меншу комісію на платформі.

Сервіс доставки , що створює так званий "дарк-стор" ― власний магазин без покупців. Це склади, розміщені в різних точках міста, куди можна прийти і придбати товар, вибравши його на полиці.

В такому випадку товар можна замовити тільки через сайт або додаток сервісу. Кількість розподільних центрів ("дарк-сторів"), що дозволяють замовляти продукцію з будь-якої частини міста з можливістю швидкої доставки ― один із критеріїв успішності для таких сервісів.

Другим критерієм є постійне збільшення асортименту продукції, щоб клієнт завжди міг знайти необхідний товар і йому не доводилося для цього їхати до магазину.

Мережі супермаркетів, які мають сервіс доставки. Перевагою таких великих супермаркетів (наприклад, " Сільпо ") можна вважати більший асортимент продукції на замовлення, нижчу ціну в порівнянні з "дарк-сторами", а також зниження витрат на збирання замовлень завдяки тому, що співробітники супермаркету можуть виконувати функцію "пікерів".

Існують також і менш поширені моделі цього бізнесу. Наприклад, доставка "з городу до столу": сервіс дозволяє організувати продаж і доставку фермерської продукції безпосередньо до клієнта.

В Україні подібну модель застосовує Seadora: кілька кліків, і рибалка з України, Греції, Норвегії або будь-якої іншої країни спеціально для вас виловлює рибу, яку вам же і доставлять на вихідних.

Іншим варіантом може бути продаж готових наборів продукції для приготування різних страв, де споживачеві надається можливість замінювати інгредієнти на свій смак і розсуд.

Це можуть бути салати з різних овочів, фруктові набори, суші-сети і безліч інших варіантів. Усе ще малий, проте швидкими темпами розвивається ринок продажів продуктових залишків із полиць супермаркетів, які буде утилізовано, якщо їх вчасно не куплять.

Згідно з даними опитувань McКinsey, майже половина (49%) директорів рітейл-бізнесів упевнена, що в 2021 році ситуація на класичному ринку продажу продуктів ставатиме дедалі гіршою.

До цього призведе зростання конкуренції та збільшення чутливості клієнта до ціни. Основним напрямом розвитку для бізнесів уже стають онлайн-продажі та доставка, а темпи зростання ринку лише збільшуватимуться.

Тому ми спостерігатимемо нечуваний прогрес у "дарк-сторів" і платформ, що пропонують доступну, швидку і надійну доставку.

Зараз в Україні активно розвиваються саме такі платформи і суміжні сервіси, які пропонують пошук, підбір і підготовку приміщення для вашого "дарк-стору".

Настав саме той час, коли ваш порожній склад площею в кілька сотень метрів у центрі міста ще дужче виріс у ціні.

Ринок чекають неминучі трансформації. По-перше, вже зрозуміло, що роздрібна торгівля тяжітиме до переходу на модель "дарк-сторів". А значить, торговим представникам належить вивчати смаки, харчові звички та уподобання своїх споживачів, щоб створити ідеальну і максимально індивідуальну пропозицію (вони знатимуть, хто, що і в якій кількості купує через інтернет або в звичайному магазині).

По-друге, зможуть "налаштувати" ціни, асортимент і доставку, залежно від місцезнаходження і типу магазину.

Для цього будуть потрібні впровадження й оптимізація таких технологій, як штучний інтелект. І можна сміливо прогнозувати, що акцент у результаті робитиметься на свіжих продуктах, місцевій кухні від фермерських господарств, готових стравах або наборах.

Споживачеві зможуть пропонувати ініціативи щодо формування раціону, тобто здорового та відповідного його вподобанням харчування.

І як я вже зазначив раніше, пандемія парадоксально стала тим тригером, який запустив і прискорив усі ці процеси. Сьогодні ми спостерігаємо небувало високий попит на "блискавичну" доставку.

І я цілком упевнений, що зовсім скоро ми дедалі частіше будемо чути про доставку їжі з допомогою роботів або дронів.

Це вже втілюють у реальність такі новатори, як Delivery Hero, foodora, не кажучи вже про Amazon і низку інших.

Схоже, що наше життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Адже повсюдно запускаються дедалі унікальніші стартапи, які поставили собі за мету буквально доставити ваш бургер або пиво з чипсами ще до того, як закінчиться реклама.