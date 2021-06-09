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На пути к нормализации - год после Меморандума с производителями ВИЭ

На пути к нормализации - год после Меморандума с производителями ВИЭ

Как выполняется Меморандум о погашении долга перед производителями энергии из возобновляемых источников и к чему готовиться в этом году? (укр)
Среда, 9 июня 2021, 17:37
Юрий Власенко
первый заместитель министра энергетики Украины

Ситуація у сфері відновлюваної енергетики після підписанням Меморандуму між Урядом та виробниками електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) зрушила в позитивний бік. 

Меморандум створив передумови для подальшого гармонійного розвитку "зеленої" енергетики. Чому він був потрібен і яким буде майбутнє відновлюваної енергетики?

Причина, через яку потрібно було знайти нове рішення у сфері відновлюваної енергетики, актуальна і нині – це фінансове розбалансування галузі. 

Тільки за один 2019 рік нових потужностей з ВДЕ було побудовано в 3,2 раза більше, ніж за всі попередні 10 років існування "зеленого" тарифу, разом узяті! 

Як наслідок, у минулому році з початком весни почалось стрімке нарощування заборгованості перед виробниками енергії з відновлюваних джерел, яка на кінець липня досягла 22,4 млрд грн.

Більше того, на момент проведення перемовин на "низькому старті" перебувало ще додатково близько 12 ГВТ нових проектів з ВДЕ, які вже отримали технічні умови на приєднання та могли бути побудовані за високим "зеленим" тарифом. 

Потенційно це лише б подвоїло обсяги заборгованості перед виробниками і при цьому не призвело б до суттєвого зростання частки ВДЕ через балансові обмеження "зеленої" генерації в енергосистемі.

Тут варто зазначити два важливі нюанси, які не згадують при обговоренні Меморандуму. По-перше, ми мали негнучкий механізм "зеленого" тарифу. Сама його концепція полягала в тому, що обладнання сонячних і вітрових електростанцій дороге, тому їхня рентабельність низька, а терміни окупності тривалі. 

Мав бути додатковий стимул. Автори механізму в Україні встановили ставки з урахуванням тогочасної вартості обладнання – ніхто не передбачив радикального скорочення цін.

Але приведена вартість виробництва електричної енергії сонячними електростанціями, за даними IRENA, зараз на 90% нижча порівняно з 2010 роком. І експерти прогнозують, що ця тенденція триватиме, і за 10 років сонячна енергія буде ще на третину доступніша. 

Також суттєво подешевшала вітрова енергетика – остання статистика свідчить про те, що в період 2010-2021 років собівартість електроенергії ВЕС знизилась на 50%.

Більш низький "поріг" входу в бізнес при високому тарифі спричинив справжній "бум" розвитку ВДЕ.

Другий нюанс: проблема з тарифом не була якимось унікальним випадком у світі. З подібними ситуаціями зіткнулись більшість країн, які обирали таку модель стимулювання ВДЕ – наприклад, Іспанія. 

Іспанія запустила тариф у 2008 році та планувала, що він сприятиме встановленню 400 МВт потужностей ВДЕ. Натомість завдяки низьким цінам на обладнання було встановлено 2,6 ГВт. Внаслідок енергетичного і фінансового дисбалансу в 2012 році країна припинила дію тарифу для нових об’єктів.

Унікальність України полягає в тому, що рішення про ретроспективний перегляд "зелених" тарифів було прийнято державою не одноособово, а на компромісних засадах за результатами тривалих переговорів, що завершились підписанням Меморандуму та були закріплені у відповідному законі № 810-ІХ.

Виробники з ВДЕ пішли назустріч Уряду та погодились на зниження на компромісних засадах "зеленого" тарифу для вже побудованих об’єктів. 

Скорочення відбулось у межах 7,5-15%, але для деяких видів генерації на майже 50% (з 46 євроцентів за 1 кВт*год до 24). Було обмежено термін будівництва нових об’єктів за "зеленим" тарифом, уведено фактично повну відповідальність виробників ВДЕ за небаланси. 

Уряд і виробники погодили удосконалення аукціонної моделі підтримки та низку інших позитивних норм. 

Зобов’язання ж Уряду полягали в забезпеченні своєчасної оплати за відпущену "зелену" електроенергію. І тут варто відзначити разючу різницю із ситуацією, що мала місце рік назад. 

Так, виробникам оплачено 100% "зеленої" електроенергії з серпня по грудень 2020 року, а рівень оплати у період із січня по березень 2021 року складає 93%. Свіжий приклад: за перші 20 днів травня "зелену" електроенергію оплачено повністю.

Об’єктивно, найбільші проблеми наразі виникають із виконанням графіка погашення накопиченої до серпня 2020 року заборгованості. 

Загалом борг за відпущену з березня по серпень 2020 року електричну енергію вдалося скоротити із 22,4 млрд до 16,8 млрд грн. Так, це чимало. Але у 2021 році сформовано вже близько 2,1 млрд грн оперативної заборгованості, яка зумовлена відсутністю відповідного джерела фінансування у державному бюджеті України на поточний рік.

Збалансування фінансової ситуації в енергосекторі та пошук джерел погашення цієї заборгованості – дійсно непросте завдання в нинішніх умовах, яка потребує скоординованої роботи всіх зацікавлених сторін – насамперед Міненерго, Мінфіну та НКРЕКП, а крім того – профільних асоціацій у сфері ВДЕ. Ми відкриті до діалогу.

У рамках своєї компетенції ми в Міністерстві енергетики працюємо над підготовкою комплексного рішення, яке дозволить забезпечити сталий довгостроковий розвиток відновлюваної енергетики. 

Серед заходів, які наразі активно напрацьовуються, може бути запровадження моделі Feed-in-Premium, у рамках якої виробники електроенергії з відновлюваних джерел продаватимуть електроенергію на ринку за конкурентною ціною, до якої додаватиметься певним чином розрахована надбавка. 

Також готується рішення щодо початку проведення "зелених" аукціонів, удосконалення умов підтримки малої розосередженої генерації і в цілому – врегулювання проблемних питань функціонування ринку електричної енергії, які суттєво впливають і на сферу відновлюваної енергетики.

Наша мета – не відтермінувати виплати за "зеленим" тарифом, а створити таке рішення, яке надовго стабілізує фінансовий стан галузі та одночасно буде сприяти її розвитку. А для цього потрібно стимулювати не тільки встановлення нових потужностей ВДЕ, але й побудову об’єктів високоманеврової генерації та систем накопичення енергії.

Тільки в комплексі зростання частки ВДЕ у встановлених потужностях забезпечить збалансованість енергосистеми. Напрацювання такого комплексного рішення – складний процес пошуку балансу між інтересами уряду, виробників, споживачів та міжнародними кліматичними зобов’язаннями України. Але ми готові до вирішення цього амбітного завдання.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
энергетика Зелений тариф электроэнергия Минэнерго

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