Приватизация спиртзаводов - это развитие и инвестиции

Майже рік тому, 1 липня 2020 року, набрав чинності закон, який дозволяє виробляти спирт усім підприємствам, які мають відповідну ліцензію, незалежно від форми власності.

На сьогодні такі ліцензії окрім ДП "Укрспирт" та ще 9 заводів Концерну мають вже 5 приватних заводів (колишні місця провадження діяльності ДП "Укрспирт" — Немирівське, Артемівське, Лопатинське, Суходільське, Великолюбінське) із них — 4 заводи також мають ліцензії на оптову торгівлю спиртом.

Кількість заводів з ліцензіями буде постійно збільшуватись. А це значить, що ринок спирту в Україні почав змінюватись і з’явилась конкуренція.

Існує думка, що після того, як інвестор виграє той чи інший аукціон, об’єкт в той же час стає його власністю і виробництво може одразу запускатись. Хочу розвіяти міф, що це відбувається так швидко.

Після того, як новий власник пройде перевірку, оплатить заявлену суму, отримає дозвіл від Антимонопольного комітету на концентрацію, підпише акт прийому-передачі майна, для того, щоб виробляти спирт він повинен пройти чимало інших процедур.

Зокрема, отримати дозволи на водо- та надрокористування, пройти пожежну атестацію, зареєструвати місця зберігання спирту, акцизні склади, розмістити податковий пост, пройти атестацію і отримати ліцензію на виробництво спирту та обов’язково ліцензію на оптову торгівлю спиртом.

І лише отримавши всі документи, завод має право запускатись і виробляти спирт. Не так просто та швидко, чи не так?

Я ще не згадав про оновлення та модернізацію обладнання. Хоч всі заводи, які входили до ДП "Укрспирт" є робочими, приватний власник буде рахувати кожну гривню, тому зацікавлений у найкращій собівартості своєї ж продукції.

Одним із прикладів є колишнє Немирівське МПД, яке придбала компанія ТОВ "ЛВН Лімітед". Завод перейшов у приватну власність ще у 2020 році, та компанія досі залишається одним із найбільших покупців спирту у ДП "Укрспирт" і паралельно оновлює матеріально-технічну базу колишнього МПД.

Завдяки приватизації спиртова галузь почала швидко залучати інвестиції. Майже на всіх колишніх об’єктах ДП "Укрспирт" розпочалась активна робота з оновлення виробничих потужностей.

Десь міняються котли, десь бродильні установки, а десь колони. Точно знаю, що за всю майже 11-річну історію "Укрспирту" таких оновлень матеріальної бази не було.

Приватизація дає спиртовій галузі інвестиції, довгоочікуваний новий розвиток вперед, однак питання нелегального виробництва сама по собі вона не вирішить.

Це — завдання правоохоронних органів. Прикладом є нещодавній виявлений факт незаконного виготовлення спирту етилового на одному із приватних спиртзаводів.

На жаль, це свідчить про існування інвесторів, які думають, що можна працювати за якимись "старими схемами". Тому панацеї від тіньового виробництва нема, потрібна систематична робота правоохоронних органів.

Вважаю, що такі випадки повинні бути жорстко покарані. До речі, ліквідація ліцензій за нелегальне виробництво спирту цілком може стати прецедентом, який буде так званим дзвінком попередження для всіх, хто лише задумався про нечесну роботу.

Останні перевірки спиртових виробництв та складів показують, що Державна фіскальна служба працює ефективно. Однак це потрібно робити систематично. У ДП "Укрспирт" та ДФС налагоджена співпраця і ми надалі готові сприяти роботі правоохоронних органів.

Як раніше вже не буде. Всім учасникам ринку потрібно це розуміти і почати писати нову історію цілої галузі. Як кажуть в народі — з чистого листа.