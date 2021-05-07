"Хорошее управления" или Как превратить заявления этой недели в реальные изменения

Стільки правильних і хороших заяв про необхідність "доброго врядування" від очільників України, українських політиків та міжнародних дипломатів не лунало вже давно.

І це чудова новина, хай навіть спровокована не надто хорошими подіями навколо звільнення Наглядової ради та очільника "Нафтогазу".

Втім, саме завдяки цьому громадяни, інвестори, дипломати, почули чіткі запевнення і президента і прем'єра в тому, що "добре корпоративне врядування" є важливим для країни. Почули під час перемовин з головним стратегічним партнером України — США.

Не менш важливим є також пам'ятати, що у країнах з розвиненою економікою "добре врядування" не є магічним заклинанням, яке самою назвою перетворює державні підприємства в ефективні та незалежні від політичного впливу.

Це роблять конкретні кроки людей, наділених владою. Коли вони ухвалюють рішення, які відповідають законам та правилам, а не політичним потребам. Приклад "Нафтогазу" тут дуже промовистий.

"Добре врядування " це призначення очільників підприємств без порушення закону.

Призначення пана Вітренка, який ухвалювавта підписував рішення, що мали на меті вплив на "Нафтогаз" очільником порушує закон про запобігання корупції. І це не є "добрим врядуванням".

"Добре врядування" це слідування затвердженим стратегіям розвитку, метою яких є генерація прибутку для засновника: уряду та народу України.

Спроба зупинки трансформації компанії паном Вітренком добрим врядуванням не є. Це сигнал всім інвесторам про майбутні проблеми в компанії, і шкода від цього перевершить всі "збитки" компанії.

"Добре врядування" це також чесне визнання проблем регулювання, які призводять до втрат. Саме через правила, визначені урядом, "Нафтогаз" не може отримати гроші за поставлений приватним компаніям газ.

Призначення винних за цю ситуацію замість відкритої верифікації боргів добрим врядуванням також не є.

І найважливіше. "Добре врядування" це призначення наглядових рад та керівників на відкритому конкурсі, з дотриманням всіх необхідних процедур.

Звільнення та призначення наглядової ради в "Нафтогазі" в спосіб, яким це відбулося, "добрим врядуванням не є", і ми, незалежні члени Наглядової ради компанії, чітко зафіксували це в листі до Прем'єра.

Як і готовність допомогти вийти з цієї ситуації та повернути довіру партнерів та інвесторів. Для цього потрібно вслід за правильними заявами ухвалити правильні рішення.

Рішення, які усунуть конфлікти інтересів та порушення закону. Та рішення, які дозволять оголосити та провести нові конкурси на посади членів Наглядової ради та керівника компанії. В найкращих традиціях прозорого, відкритого та доброго врядування.

І ми досі готові з цим допомогти. Бо сильні кроки, а не заяви, зможуть відновити втрачену довіру. В інтересах уряду та народу України.