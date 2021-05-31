Теневой рынок спирта - прямая угроза для безопасности Украины

Чи замислювались ви коли-небудь над тим, що кожен літр нелегально виробленого спирту або алкоголю це удар одразу у двох напрямах — по здоров’ю та економічній безпеці держави, а іноді й життю наших громадян?

Гадаєте, звучить надто пафосно? Аж ніяк! І зараз я це доведу.

На економічну безпеку нашої держави впливають не лише зовнішні, а досить часто внутрішні загрози. Як би смішно це не звучало, але спирт – серед таких загроз. Мова йде про його нелегальне виробництво та реалізацію.

Тіньові ринки підакцизної продукції, зокрема, спирту та лікеро-горілчаних виробів, ми розглядаємо як один з найсерйозніших ризиків для української економіки. Відтак — визначили протидію "тіньовикам" як один з пріоритетних напрямків в роботі Державної фіскальної служби.

Діяльність нелегальних виробників шкодить не лише державному бюджету. Збитки несуть і представники легального бізнесу. Вони мимоволі потрапляють в умови нечесної конкуренції, непрозорого ринку, демпінгування цін на продукцію.

Декого це змушує замислитись про перехід на "темний бік", щоб вижити і зберегти власну конкурентоспроможність та рентабельність.

Здається, глухий кут? Ні. Впевнений, що цю "гідру" можна побороти. Для цього одразу відкидаємо будь-які загравання чи спроби домовитись із "тіньовиками". З ними розмова може бути лише одна — коротка, жорстка і винятково в межах закону.

Зовсім інша ситуація з легальним бізнесом. Здійснення фіскального тиску ми залишили в минулому як неефективний та навіть шкідливий інструмент. Секрет ефективної протидії тіньовим ринкам бачимо у поєднанні зусиль органів влади і чесних підприємців, побудові ефективного діалогу між ними та партнерських відносин.

Безумовно, Державна фіскальна служба виконує свою роботу в межах повноважень, визначених законом. У ДФС є джерела оперативної інформації та власні аналітичні напрацювання, що сприяє підвищенню результативності боротьби з тіньовим ринком спирту та лікеро-горілчаних виробів.

Йдеться не лише про повсякденну працю, але й реалізацію цільових операцій. Так, у лютому-березні поточного року співробітниками ДФС було проведено операцію "Спирт".

Лише за період проведення операції наші працівники вилучили у рамках адміністративних та кримінальних проваджень близько 319 тонн нелегальних лікеро-горілчаних виробів та 488 тонн спирту. У грошовому вимірі це понад 150 млн грн.

Виявили та ліквідували 29 незаконних виробництв спиртового та лікеро-горілчаного фальсифікату. Вилучили понад 2,5 млн одиниць акцизних марок.

Регулярно ловимо "на гарячому" не лише дрібних нелегалів, а й великих легальних виробників, які "у третю зміну" організовують на своїх заводах тіньове виробництво продукції.

У середині квітня поточного року співробітники ДФС у Харківській області провели санкціонований судом обшук, під час якого виявили більше 110 тис літрів етилового спирту.

Він був незаконно виготовлений одним із спиртзаводів ДП "Укрспирт", який відповідно до дозвільних документів вже декілька місяців поспіль не здійснював виробничої діяльності.

Крім того, під час обшуку правоохоронці виявили велику кількість продуктів бродіння, що вказує на продовження незаконного виготовлення спирту на момент проведення слідчих дій.

Орієнтовна вартість виявленого незаконно виготовленого спирту становить 4,5 млн гривень.

Завдяки чому ми стали більш ефективними і результативними?

Нині Державна фіскальна служба працює у постійному контакті з представниками легального бізнесу з виробництва та продажу лікеро-горілчаних виробів, які зазнають значних втрат через існування тіньового ринку ЛГВ.

У кожного великого легального виробника існує власна служба безпеки, яка передає інформацію стосовно функціонування тіньового ринку алкогольної продукції ДФС.

Крім того, служба налагодила ефективну співпрацю з ДП "Укрспирт", яке об'єднує спиртові заводи, що перебувають у державній власності. Це дозволяє протидіяти роботі державних спиртзаводів "в чорну", коли спирт розливається і надходить на ринок без жодного обліку.

Це і є діалог та співпраця державного органу та бізнесу в дії. Це працює і приносить відчутний результат.

За різними оцінками рівень тіньової економіки в Україні складає 23-31% від ВВП. Наше завдання — максимально знизити цей показник.

Бо що таке кожна одиниця контрафактної підакцизної продукції, яка надходить на ринок? Це кошти, які недоотримав державний бюджет.

Кошти, які потрібні для здійснення соціальних виплат, фінансування інфраструктури, виплати зарплат лікарям і вчителям. Величезні "діри" в бюджеті, спричинені діяльністю тіньових ділків, це зниження інвестиційної привабливості країни, ослаблення національної безпеки і оборони.

Тому на початку я сказав, що кожен літр нелегального спирту або алкоголю — удар по економічній безпеці в цілому.

А ще я зазначив про загрозу життю і здоров’ю українців. І це також не перебільшення. Купуючи нелегально вироблений алкоголь, ви купуєте кота в мішку і добровільно піддаєте себе ризику. Ви не можете знати хто, в яких умовах і в який спосіб виробив ту суміш, яку ви купили. Розповсюджується вона також переважно незаконно, від продажу просто з гаражів або сараїв до торгівлі в інтернеті.

З такою торгівлею ми організували системну боротьбу і впродовж останніх кількох місяців на підставі рішень судів заблокували понад 100 веб-сайтів, які надавали свої площадки для продажу нелегально виробленого спирту та алкоголю.

Системність у боротьбі з кримінальними проявами передбачає, серед іншого, партнерство. Тому я пропоную нам з вами, Державній фіскальній службі і простим громадянам, стати партнерами і боротися з цим злом разом.

Ви можете допомогти дуже просто. Відповідально поставтеся до свого життя і здоров’я. Не ризикуйте ними зайвий раз, споживаючи нелегальний алкоголь.

Решту роботи ми зробимо самі.