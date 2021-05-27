Запросы следователей о предоставлении документов. Стоит ли отвечать?

Під час розслідування у кримінальних провадженнях щодо економічних злочинів та злочинів проти власності слідчі люблять надсилати на підприємства запити, у яких просять надати копії чи оригінали документів різних документів.

Буває, коли така інформація дійсно потрібна для проведення розслідування, але значно частіше слідчим просто потрібно "потрусити" бізнес.

Сьогодні, коли прийнято закон про створення Бюро економічної безпеки, правоохоронці ведуть себе дуже активно і намагаються провести більше обшуків, допитів, направити більше запитів про надання документів.

Адже цілком можливо, що слідчим поліції, СБУ та податкової лишилося працювати півроку, може, трохи більше.

Саме тому зараз бізнес отримує більше запитів від правоохоронців, ніж зазвичай, і потрібно розібратися, як на них реагувати.

Наприклад, у запитах слідчі просять установчі документи юрособи, а ще надіслати кілька томів документів, щоб підтвердити взаємовідносини з певними компаніями (договори, видаткові накладні, рахунки тощо). Чи надавати документи? Як обрати правильне рішення, щоб не наражати бізнес на небезпеку?

Перше, потрібно розібратися, чи обов'язкові такі запити до виконання. Слідчий представляє сторону обвинувачення і має право збирати докази.

У запитах слідчі завжди посилаються на статтю 93 Кримінального процесуального кодексу України, у якій йдеться про можливість витребування та отримання документів від підприємств, установ та організацій.

Але слідчі ігнорують те, що Кримінальний процесуальний кодекс України встановлює порядок отримання доказів, і таку інформацію вони можуть отримати лише після дозволу суду на доступ до запитуваних документів (див. Глава 15 КПК "Тимчасовий доступ до речей і документів"). Чи відомо це слідчим? Звичайно, вони в курсі. То чому вони направляють такі запити?

Слідчі знають, що багато компаній не будуть вдаватися в деталі і направлять усю запитувану інформацію, щоб не наражати себе на ризики і не "сваритися" зі слідчим. І не важливо, що надану інформацію пізніше точно використають для чергової порції викликів на допити керівників компанії та її контрагентів. А тому одразу надати документи на запит - значить нашкодити собі і здатися без бою.

Як краще зробити, якщо вам надійшов запит слідчого?

Найкраще підготувати відповідь про те, що компанія надає будь-які документи тільки на виконання рішення суду. Таку відповідь не можна розцінювати як відмову у наданні документів, адже йдеться лише про виконання процедури, встановленої законом.

Також у відповіді слідчому можна зазначити, що запитувана інформація відноситься до комерційної таємниці. У такому випадку слідчий не має права вимагати такі документи і направляти запит без судового рішення.

Але попередньо рекомендую затвердити положення про конфіденційну інформацію та комерційну таємницю на підприємстві і віднести до неї усю запитувану інформацію.

Така відповідь змусить слідчого звертатися в суд. І йому потрібно буде обґрунтувати, для чого йому документи, які містять комерційну таємницю, чому саме за певний період, що він збирається підтвердити ними, чому він вважає, що документи знаходяться на підприємстві. А це додаткові витрати зусиль і часу.

У будь-якому випадку, якщо суд надасть дозвіл на отримання документів, підприємство вже з судового рішення матиме змогу отримати більше цінної інформації, знати суть справи, розуміти ризики для себе у разі не/надання документів.

А ще таке судове рішення можна оскаржити у разі, якщо суд дав дозвіл вилучити оригінали документів, надання яких перешкоджає господарській діяльності. Тобто, у разі відмови надати документи на запит слідчого з’являються додаткові варіанти і можна планувати свій захист.

Про наших клієнтів після таких відповідей слідчі часто забували і з рішеннями суду про дозвіл на отримання документів не приходили. Тому навіть проста відповідь-роз'яснення на запит може стримати від намагань отримати інформацію у не передбачений законом спосіб.