Бюро економічної безпеки України: боротьба з бізнес-злочинами чи їх очолення?

Підприємцям приготуватися: на арену українських правоохоронних органів виходить новий гравець – Бюро економічної безпеки.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про його створення ще 22 березня. 12 травня Кабмін прийняв постанову про його створення.

І тепер, коли народні депутати будуть остаточно визначати повноваження БЕБУ, саме час познайомитися із новим бізнес-ревізором і зрозуміти, що від нього очікувати.

Бюро економічної безпеки – це орган, що займатиметься розслідуванням всіх економічних злочинів в Україні. Починаючи від несплати податків, завершуючи контрабандою та махінаціями на фондовому ринку.

З народженням БЕБУ у минуле мають відійти податкова міліція, а також відділ "К" СБУ, що роками "кошмарили" підприємців. Фактично, Бюро повинно стати єдиним, ексклюзивним правоохоронцем, що займатиметься злочинами в сфері економіки.

Цікаво, що БЕБУ спершу мало називатися "Бюро економічних розслідувань України", що скорочено виглядало як "БЕРУ". Очевидно, щоб зі старту не знищувати репутацію органу, його назву змінили.

От тільки чи зміниться й суть нового правоохоронця? Чи БЕБУ продовжить "наживницькі" традиції "старожилів" із МВС, СБУ, податкової та митниці?

Наразі – це велике питання. Адже доволі тривожними є законодавчі ініціативи народних депутатів та персонально президента Зеленського щодо можливостей БЕБУ.

Судячи з них, Бюро може стати не другом, а новим "кнутом" для підприємців. Тим, самим, "зачистити" бізнес-поле від "незручних" гравців під "своїх". Як це було, наприклад, при Януковичі.

Небувала кримінальна "суперсила" БЕБУ

Бюро економічної безпеки України, хоч і створене офіційно, але поки що повноцінно не працює. Справа в тому, що правоохоронному органу досі не дали остаточних повноважень – для цього депутати мають проголосувати спеціальні зміни до Кримінального та Кримінально-процесуальних кодексів.

Саме ці зміни і стануть показовими щодо сутності БЕБУ. Пропозиції вже є. І перспектива їх впровадження, м’яко кажучи, насторожує.

Станом на сьогодні маємо два основні законопроєкти, які стосуються майбутньої діяльності Бюро.

Перший має назву "Про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України", його автори – "Слуги народу".

У лютому цього року парламент вже ухвалив законопроєкт у першому читанні. Він передбачає надання БЕБУ повноважень щодо розслідування економічних злочинів і, заодно, вводить дві цікаві статті, які й стають "родзинкою" пропозиції.

Зокрема, пропонуються зміни до 212 статті Кримінального кодексу – "ухилення від сплати податків". Депутати хочуть збільшити штраф за цей злочин і ввести кримінальну відповідальність за нього до 7 років ув’язнення.

Ідея дивна, адже зараз 212 стаття містить цілком справедливу норму: винен – сплати всі свої борги, штрафи і пеню державі й спи спокійно. Не винен – йди в суд і доводь свою правоту. Показово, що на практиці по 212 статті майже немає обвинувальних вироків.

Вважати, що ця стаття не працює буде неправильним. Просто її завдання – не посадити когось в тюрму, а зробити так, щоб держава таки отримала свої податки і боржник був покараний фінансово.

Перспектива ув`язнювати підприємців до 7 років є тривожним сигналом того, що держава змінює свої пріоритети. Виходить, тепер вона не стільки хоче отримати свої податки, скільки мати можливість карати підприємців тюремним строком.

Друга стаття, яка пропонується "слугами", йде під номером 222-2 і передбачає до 12 років в’язниці за незаконне відшкодування ПДВ або безпідставне подання заяви на відшкодування ПДВ.

Що мається на увазі? Якщо зараз ПДВ просто не відшкодовують тим, хто не має на це підстав, то нова стаття може стати реальним приводом для того, щоб "посадити" підприємця за подачу недостовірної декларації на відшкодування цього податку.

Це буде розглядатися, фактично, як спроба незаконно отримати державні гроші. Але більше схоже на штучно стримуючий спосіб – щоб не повертати ПДВ "неправильним", "чужим" бізнесменам.

Цікаво, що реальних ПДВ-махінаторів можна цілком "посадити" і зараз – за 191 статтею Кримінального кодексу, яка карає за розтрату чи привласнення державного майна. До того ж, у парі з підприємцем судять і чиновника, який прийняв рішення здійснити незаконне відшкодування ПДВ.

Тепер же "всіх собак вішатимуть" лише на бізнесмена – що це, як не зміщення акцентів і "вигороджування" державної системи?

Ініціатива вже піднімає на вуха підприємців та громадськість. Наприклад, Європейська бізнес асоціація назвала нововведення із ПДВ "неприпустимими" і закликала спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова та народних обранців відкликати проєкт закону.

Контрабанда для обраних?

"Це економічний тероризм проти України", – так контрабандистів охарактеризував президент Володимир Зеленський, і на одному з гучних засідань РНБО, фактично, оголосив боротьбу з незаконними перевезеннями.

У якості зброї гарант запропонував невідкладний (!) особистий законопроєкт, що ініціює відновлення кримінальної відповідальності за контрабанду. Або ж – переділ "ринку" і зачистку його "під своїх", судячи з президентських пропозицій.

В Україні за контрабанду колись вже карали в’язницею, але норму скасували. Причина проста – правоохоронці постійно зловживали цією статтею і вона перешкоджала нормальному веденню бізнесу. І от зараз тюрма знову засвітить перевізникам – і ця відповідальність стане ще однією опцією Бюро економічної безпеки України.

Станом на сьогодні у нас існує кримінальна відповідальність у вигляді штрафу за контрабанду певного кола товарів. Це: культурні цінності, отруйні, вибухові речовини, зброя, ліс та ін. речі, на які потрібен спеціальний дозвіл.

Тепер же покарання хочуть зробити важчим – до семи років в’язниці. Плюс пропонується відповідальність за "дії, спрямовані на контрабанду". Що це за дії, як вони виглядають – чітко не прописано.

Тож повісити такий злочин можна на будь-якого підприємця. От їдеш в бік кордону з якимось товаром – все, це дії спрямовані на контрабанду.

Також законопроєктом Зеленського вводяться три нові "кримінальні" статті:

Стаття 201-2 "Контрабанда товарів" – до 11 років ув’язнення за контрабанду, або "дії спрямовані" на контрабанду будь-яких товарів;

Стаття 201-3 "Контрабанда підакцизних товарів" – до 12 років ув’язнення за контрабанду, або "дії спрямовані" на контрабанду підакцизних товарів;

Стаття 201-4 "Недостовірне декларування товарів" – до 11 років ув’язнення за неточності в митній декларації.

Остання стаття є просто вишенькою на цьому кримінальному торті. Тобто, ви можете чесно ввезти товар на митницю, запустити його на офіційне розмитнення.

Водночас якщо неправильно заповнили папери, наприклад, щось вписали не в ту графу, – можете сісти у тюрму до 11 років. І нікого не цікавитиме ваше щире бажання зробити все прозоро.

Реальна мета пропозицій щодо БЕБУ

Наведені вище пропозиції є неадекватними. Вони знімають всю відповідальність із податківців, митників. Натомість чітко демонструють свою спрямованість проти підприємців та імпортерів.

Підвищення важкості перелічених злочинів дає правоохоронцям дві основні можливості. Перша – це проведення негласних слідчих дій щодо фігурантів, наприклад: прослушка, аудіо відео контроль і т.д. І друге, найнебезпечніше – це можливість арешту і тримання людини під вартою, щоб її можна було шантажувати.

Зверніть увагу на те, як абстрактно виписані злочини, за які підприємця можна притягнути до відповідальності – під них, за бажання, можна підвести кого-завгодно. А отже ризик потрапити у СІЗО буде в будь-якого бізнесмена.

Фактично бізнесу дають зрозуміти, що він має робити все, що скаже податкова і митниця, інакше – вже не "маски-шоу" в офісах і сплата штрафу, а кримінальне переслідування та камера.

Це спроба змусити всіх навіть не думати про те, щоб захищати свої права у судах. Натомість буде як в "старі добрі часи" при Януковичу – з'явиться пара перевірених контрабандистів, через яких усі працюють. А хто не згоден – отримує кримінальні справи і наручники.

Пропозиції депутатів та президента не просто чинять терор проти українських бізнесменів, а дають чіткий сигнал іноземцям – вести діяльність в Україні стає небезпечно. Чи підвищується так інвестиційна привабливість нашої країни? Схоже, зараз вона просто зашкалює, раз такими діями влада "збиває" її градус.

Якщо наведені вище норми будуть остаточно ухвалені, то можна й одразу закривати питання для чого створене БЕБУ.

Бюро буде не партнером для бізнесу, не його помічником, а репресивним органом, якому одразу ж можна повертати трагі-кумедну першу назву БЕРУ.