Когда собственное дело в Польше - лучше, чем в Украине

Пандемічний 2020 рік показав, що ризики, пов’язані з коронакризою, не зупиняють українців у прагненні відкрити в Польщі власну справу.

Вони продовжують створювати свій бізнес навіть у тих галузях, які в Польщі найбільше постраждали від пандемії – гастрономії та сфері послуг.

Офіційна статистика, як підтвердження

За даними Управління соціального страхування Польщі (ZUS), наданих за офіційним запитом Аналітичного центру Gremi Personal, у 2020 році кількість індивідуальних підприємців – громадян України збільшилася на 22% – до 5916.

За 15 років у Польщі кількість компаній, створених українцями, зросла більш як у 10 разів. Наразі українці є найбільшою групою іноземців-підприємців, і вона становить 25% від загальної кількості компаній, що належать іноземцям у Польщі.

Також зросла кількість компаній з українськими інвестиціями – на 3 тис. тільки за друге півріччя.

За інформацією посольства України в Польщі, на кінець 2020 року в Польщі працювало 16,5 тис. компаній, в яких хоча б один зі співвласників або акціонер є громадянином України.

Це 17% від усіх компаній з іноземним капіталом у Польщі. Найбільш привабливою для інвестицій для українців є будівельна галузь (2,6 тис. фірм), торгівля (1,7 тис. фірм), вантажні перевезення (1,4 тис. фірм), працевлаштування (понад 1,3 тис. фірм), IT (близько 800 фірм), HoReCa (готелі, кафе, ресторани) (близько 600 фірм).

Якщо говорити про регіони Польщі, українці обирають для інвестицій Мазовецьке воєводство (6,2 тис. компаній – 37% від загальної кількості), Малопольське, (2 тис. – 12,3%) і Нижньосілезьке (1,6 тис. – 9, 8%), а також Підкарпатське (8,1%), Великопольське (5,6%), Люблінське (5,5%).

Загалом за 20 років з 2021 року кількість компаній з українським капіталом зросла в 100 разів – з 28 до 2904.

Аналітичний центр компанії Gremi Personal відслідковує кілька тенденцій, пов’язаних із підприємницькою активністю українців у Польщі.

Громадяни України часто приїжджають до Польщі як працівники, а вивчивши польську мову, отримавши досвід роботи в польських компаніях і пройшовши початкову адаптацію та інтеграцію, відкривають власний, індивідуальний бізнес або компанію.

З 2014 року значно збільшився потік бізнесменів, у яких вже є досвід ведення підприємницької діяльності в Україні і які створили свій бізнес у Польщі.

Який бізнес відкривають українці?

Можна виділити кілька особливо привабливих для українців сфер бізнесу. Значну частку ринку українські підприємці займають у сфері міжнародних перевезень.

Якщо Польща є лідером з міжнародних транспортних перевезень в Європі, то українці – солідна частина водійського складу польських фур.

Часто власниками транспортних компаній є українці, які самі раніше працювали далекобійниками, взяли в лізинг машини і найняли водіїв-українців. Одна з таких фірм, створених братами-українцями, з 2018 року тричі потрапляла до списку польського Forbes як сімейна компанія з високими темпами зростання.

Власникам компаній – українцям простіше знайти спільну мову із земляками-далекобійниками, тому нерідко український водій вибере для роботи в Польщі саме українську компанію.

У будівельній галузі також проглядається подібна ситуація. Українські компанії займаються будівництвом комерційної і житлової нерухомості в Польщі.

Останнім часом інтерес до ринку нерухомості почали проявляти і девелопери з України, які вже інвестують у будівництво житлових комплексів. У Польщі їх приваблює безпечність ринку і стабільно зростаючі ціни на нерухомість.

Останні декілька років значно збільшилася частка консалтингових послуг і послуг у креативній індустрії – IT, маркетинг, реклама і PR, відеовиробництво.

Українці створюють бухгалтерські компанії, що часто обслуговують не тільки польських бізнесменів, а й земляків на рідній мові.

За таким принципом нерідко відкриваються маркетингові агентства або відеопродакшени, які починають свою роботу, обслуговуючи "своїх", а далі шукають і польських клієнтів.

Пандемічний рік показав – ризики, пов’язані з коронакризою, не зупиняють українців і вони продовжують відкривати бізнес навіть у тих галузях, що найбільше в Польщі постраждали від пандемії, – наприклад, гастрономії.

Так, за останній рік одна з українських мереж кав’ярень, якою володіє пара українців, розрослася, поповнившись трьома суші-кафе. І цей приклад не поодинокий.

Зростає кількість ресторанів та кафе, що працюють виключно на доставку їжі. Українські підприємці шукають у кризі можливості – орендують приміщення, які вони довго шукали і які нині звільнилися через закриття бізнесу попередніми наймачами, переводять в онлайн послуги, що раніше були доступні тільки офлайн тощо.

Загалом, український бізнес у Польщі стає більш структурованим і впорядкованим. Якщо раніше, наприклад, прибиранням будинків і офісів часто займалися жінки, тепер українці відкривають клінінгові компанії.

Поряд із невеликими ремонтними бригадами з кількох будівельників на польський ринок стали заходити ремонтно-будівельні компанії, які укладають офіційні договори і виставляють рахунки.

Чим Польща приваблює українських бізнесменів?

У лютому поточного року соціологи Аналітичного центру Gremi Personal провели щорічне соціологічне дослідження інтеграційних намірів українських трудових мігрантів у Польщі "Пульс трудової міграції". (Опитано 1100 респондентів з усіх регіонів Польщі, статистична похибка 3,1%, метод проведення: самостійне заповнення респондентами стандартизованої анкети за допомогою смартфону (CASI).

Ми проводимо це дослідження кожного року і можемо порівняти цікаву динаміку зростання підприємницьких настроїв серед українців, що зараз працюють у Польщі як наймані працівники на підприємствах.

Так, у 2020 році наміри відкрити власну справу мали або робили конкретні дії 25% українців, тоді як у 2021 році цей показник збільшився до 39,8%.

Зростання інтересу до підприємництва – це не що інше, як одна з ознак високих інтеграційних намірів українців залишитися в Польщі і вже не повертатися в Україну. І це погані новини саме для України.

Польща приваблює українських бізнесменів кількома факторами: стійка економіка, соціальна стабільність, географічна близькість, схожа мова, відносна легкість легалізації (в порівнянні з іншими країнами), а головне – більш комфортними умовами старту і ведення бізнесу для іноземців, а також прозорими законами оподаткування і держрегулювання.

Багато підприємців шукають тут передбачуваності від держави, якої їм часто не вистачає на батьківщині. Вони знають, які податки платять сьогодні, і що завтра їхній розмір раптово не збільшиться, і не чекають "сюрпризів" із несподіваними перевірками контролюючих органів, як це буває в Україні.

Взяти кредит у польському банку для відкриття бізнесу іноземцю також досить просто.

Більшість підприємців-українців, що пережили на батьківщині не один період нестабільності, пов’язаний з економічними кризами і політичними заворушеннями, розцінюють пандемію як черговий етап, до якого потрібно адаптуватися, зберегти свій бізнес, а ще краще – зрости. І в Польщі в цьому плані українські бізнесмени відчувають себе впевненіше.