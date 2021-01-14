Топ 5 ожидаемых изменений в "зеленой" энергетике в 2021

Останні п'ять років в Україні відбувся бум розвитку "зеленої" енергетики. Величезні за площею сонячні електростанції з'явилися в українських степах, тисячі менших – у приватних домогосподарствах, а на півдні України та в Карпатах все частіше можна зустріти вітрові електростанції.

2020 рік запам'ятався не тільки будівництвом нових електростанцій, але й проблемами, з якими стикнулися інвестори у проекти відновлювальної енергетики.

Серед найсерйозніших – затримки із виплатами "зеленого" тарифу (у 2020 році держава сплатила виробникам тільки 47,7% річних платежів), зменшення "зеленого" тарифу, замороження проектів, особливо сонячних.

У 2021 році очікується декілька важливих змін в цьому секторі:

Запуск "зелених" аукціонів та контрактів на різницю

Вже в червні 2021 можна очікувати на перші в Україні "зелені" аукціони, які стануть новою формою підтримки розвитку відновлювальної енергетики.

Розмір "зеленого" тарифу чітко зафіксований в законі, а у випадку аукціонів розмір підтримки для кожного проекту визначатиметься на аукціоні, і це суттєво вплине на зменшення вартості такої енергії.

Більшість країн Європейського Союзу вже давно перейшли до системи аукціонів і змогли значно зменшити вартість "зеленої" енергії.

Аукціони мали бути запроваджені ще в 2019-2020, але цього не було зроблено через проблеми із "зеленим" тарифом.

Відповідно до оголошених у грудні 2020 р. пропозицій Міністерства енергетики України в 2021 в рамках аукціонів може бути розподілено до 365 МВт нових потужностей. Розмір квот та певні законодавчі зміни ще мають бути погоджені урядом.

Також Міністерство енергетики України працює над розробкою нової форми підтримки "зеленої" енергетики – контрактів на різницю, за якими виробники зможуть продавати електроенергію на різних сегментах ринку електроенергії та отримувати від держави різницю між "зеленим" тарифом та ринковими цінами електроенергії.

Запуск конкурсів на нові генеруючі потужності

Окрім будівництва нових сонячних, вітрових та біоелектростанцій необхідно інвестувати у розвиток мереж для стабільності їхньої роботи по всій країні.

Якщо цього не робити, ми можемо побачити ситуації, коли в південних регіонах України через значну концентрацію там сонячних та вітрових електростанцій, буде вироблятись більше електричної енергії, ніж можливо спожити і транспортувати.

Такі ситуації дуже негативно впливають на роботу мереж і можуть призвести до розбалансування системи.

У такому випадку для уникнення перешкод у роботі мереж оператор системи передачі буде вимушений примусово блокувати постачання електричної енергії в мережу.

Вирішенням цих проблем є будівництво високоманеврових генеруючих потужностей (наприклад, газопоршневих електростанцій та систем накопичення електроенергії).

Для цього планується проведення перших конкурсів на будівництво нових високо маневрових генеруючих потужностей. Потреби у новій маневровій генерації НЕК "Укренерго" оцінюються в обсязі 2 ГВт.

Важливо зазначити, що в 2020 компанії НЕК "Укренерго" та ДТЕК вже почали реалізовувати проекти із будівництва систем накопичення електроенергії.

Відповідальність за небаланси

З 2021 р. виробники "зеленої" електроенергії потужністю більше 1 МВт будуть нести 50% відповідальності за небаланси, тобто за невірні розрахунки виробленої електричної енергії.

Раніше відповідальність за небаланси несло державне підприємство "Гарантований покупець". Запровадження відповідальності за небаланси зобов'яже виробників "зеленої" енергетики інвестувати у прогнозування свого виробітку, інакше вони будуть платити штрафи за створені в електромережі небаланси.

Це позитивно вплине на стабільність роботи енергетичної системи України, тому що виробники будуть більш обережними у прогнозуванні свого виробітку.

"Зелений" водень та вітрові проекти на морі

У 2020 році Європейський Союз прийняв дві важливі стратегії в рамках реалізації Європейської зеленої угоди, а саме Водневу стратегію ЄС та Стратегію щодо офшорних ВДЕ (морських ВДЕ проектів).

В рамках Водневої стратегії Україні надається роль забезпечити виробництво потужностей по виробництву енергії із водню потужністю 10 ГВт до 2030.

В рамках Стратегії щодо офшорних ВДЕ передбачається реалізація великої кількості проектів на Чорному морі. Це має надати серозний поштовх у розвиток зеленої енергетики та водневих технологій в Україні.

Наприкінці 2020 р. Українська вітроенергетична асоціація та Українська воднева рада почали аналіз необхідних змін у законодавство України, які необхідні для запровадження вітрових проектів на морі.

Також при Міністерстві енергетики вже створено Робочу групу з розвитку водневої енергетики. Впевнений, що в 2021 ця тематика буде дуже широко обговорюватись учасниками ринку.

Інвестиційні арбітражі проти України

Окрім позитивних новин, в 2021 році ми можемо побачити перші інвестиційні арбітражі проти України від інвесторів у проекти відновлювальної енергетики.

У 2020 році Україна порушила декілька зобов'язань перед інвесторами, зокрема ретроспективно зменшила "зелений" тариф (чим суттєво знизила прибутковість проектів, або заморозила проекти через брак фінансування та небажання інвесторів вкладати у нестабільний ринок), а також не виконала зобов'язання виплатити 40% боргів по "зеленому" тарифу за березень-липень 2020 і не розрахувалася за "зелену" електричну енергію у повному обсязі за жовтень-грудень 2020.

На жаль, вже на початку 2021 року ми бачимо незрозумілі спроби НКРЕКП заблокувати платежі по цих боргах.

Подання великої кількості інвестиційних позовів проти України через проблеми у сфері "зеленої" енергетики негативно вплине на репутацію України та розвиток української "зеленої" енергетики у цілому.

Варто зазначити, що вже подано сотні судових позовів проти державної компанії "Гарантований покупець" щодо боргів за минулий рік.

Ми сподіваємось, що в 2021 році індустрія відновлювальної енергетики продовжить розвиватись, і ми побачимо нові вітрові та сонячні електростанції.

Проте, такий розвиток може відбуватися всупереч, а не за сприяння держави, якщо не буде вирішено більшість проблемних питань із боргами, які накопичились в 2020 році, і не буде прийнято законодавчі зміни, необхідні для покращення регуляторного режиму "зеленої" енергетики та стабілізації майбутніх платежів.