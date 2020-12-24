Акциз с топлива - бонус для громад к новогодним праздникам

15 грудня Верховна Рада підтримала правки до Бюджетного кодексу, у тому числі мою, щодо збереження акцизу з продажу пального в розмірі 13,44% у місцевих бюджетах. Це необхідне та переможне рішення для громад. Чому? Зараз поясню.

Повернімось трохи у минуле та згадаймо квітень 2020 рік, коли парламент розглядав зміни до держбюджету через ситуацію з пандемією.

Багато видатків довелось скоротити через потребу формування Фонду боротьби з COVID-19.

Вийшло так, що чи не найбільше фінансових ресурсів забрали саме в громад, зокрема скасували багато важливих субвенцій та залишили лише 4,9 млрд грн на фінансування Державного фонду регіонального розвитку, кошти з якого йдуть на будівництво шкіл, садочків та інших інфраструктурних об'єктів.

Громади переживали і досі переживають складні часи, водночас сподіваючись, що в 2021 році ситуація трохи покращиться.

І зараз історія повторюється. Уряд, схоже, забув, що в Україні фактично завершилась реформа децентралізації і громадам необхідні ресурси, щоб ефективно реалізовувати повноваження на місцях. Саме тому вирішив:

між першим та другим читанням скоротити Державний фонд регіонального розвитку (з майже 9 млрд грн залишили лише 4 млрд грн). Те, що залишилось вистачить хіба що для завершення деяких розпочатих проектів. Про щось нове можна не мріяти;

виділити лише 200 млн грн на впорядкування ЦНАП;

зменшити субвенцію на органи місцевого самоврядування на 2 млрд грн;

до "повного комплекту" у громад хотіли ще й забрати акциз з продажу пального.

Асоціація міст України підрахувала, що втрати від цього для громад могли би бути до 7,5 млрд грн.

А це б призвело до: відсутності доплат медикам у зв'язку з коронавірусом, відсутності підтримки малого бізнесу та місцевого розвитку, збільшення ризиків переходу у тінь продажу пального тощо.

Цього не можна було допустити. Саме тому я подала правку до Бюджетного кодексу щодо збереження акцизу в розмірі 13, 44% на місцях. Відтоді ж почала активно її відстоювати.

Однак суттєве скорочення видатків для громад — це не єдина причина, через яку так важливо було зберегти акциз з продажу пального.

4 грудня парламент підтримав закони щодо допомоги бізнесу, які передбачають звільнення ФОПів 1 групи від сплати єдиного податку та ЄСВ на півроку.

Так, це добра і правильна ініціатива. Але водночас єдиний податок є податком місцевим, тобто саме на місцеві бюджети вкотре лягає додаткове навантаження. Тож влада була просто зобов'язана передбачити компенсатори з держбюджету місцевим.

Проте акциз вперто не хотіли залишати на місцях. Довелось поставити відповідні правки на голосування в залі.

І тут перемога: спочатку депутати підтримали мою правку щодо збереження акцизу з продажу пального на 2021 рік, а потім правку колеги, яка передбачає збереження акцизу в розмірі 13, 44 % у місцевих бюджетах назавжди. Тож 7,5 млрд грн залишаються на місцях.

Ось кілька прикладів, як збереження акцизу вплине на конкретні громади. Оскільки я депутатка-мажоритарниця Львівщини, то візьму, як приклад, громади цієї області.

Для Львівської області вдалось зберегти близько 600 млн грн! У Львівській ОТГ збережено понад 130 млн грн, у Зимноводівській — 24 млн грн, Сокільницькій — 22 млн грн, а у Давидівській — 20.

Це значні кошти для громад. І головне: органи місцевого самоврядування самі вирішать, на що передусім найнеобхідніше їх витратити. А в часи пандемії та економічної кризи пріоритетів чимало.

Бюджети громад — це не щось абстрактне та незрозуміле. Це те, що стосується кожного з нас.

Саме з цього бюджету фінансуються дитсадки та школи, субсидії для населення, пільговий проїзд, житлово-комунальне господарство, будівництво доріг, багато соціальних програм тощо.

Ось тому чим більше коштів у бюджеті громад, тим більш комфортні наші з вами умови проживання і тим кращий благоустрій нашого села, селища чи міста.