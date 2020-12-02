"Заграница" нам поможет. Если мы сумеем сами себе помочь

Головна теза, яку я не втомлююся повторювати на численних зустрічах з бізнесом: історія приватизаційного успіху в Україні може бути вашою історією.

Фонд держмайна гарантує всебічне сприяння, рівні умови участі в приватизаційних аукціонах, відкритий, прозорий та неупереджений приватизаційний процес для внутрішнього та іноземного інвестора.

Україна відкрита до інвестицій. Уже маємо підтвердження, що і в Україні, і за кордоном цей заклик чують.

Перші іноземні інвестиції

Першою ластівкою, яка у 2020 році принесла українському держбюджету іноземний капітал, стала приватизація Марилівського МПД. Це сьомий об'єкт спиртової галузі, яка наразі активно позбавляється державної монополії.

Об'єкт було реалізовано на приватизаційному аукціоні за 120 млн грн. Переможець онлайн-торгів – спільне підприємство Zernoff.

Перемога держави на цих торгах була подвійною: ціна МПД із стартових 54,7 млн грн зросла у 2,2 разу до 120 млн грн, та ще й інтерес іноземних інвесторів до українських активів уперше був підкріплений живими грошима.

Відразу додам: ані для мене, ані для інших співробітників Фонду держмайна ця подія не стала сюрпризом. Увага іноземних інвесторів до української приватизації – закономірний результат інформаційної роботи нашої команди.

На численних зустрічах з іноземними інвесторами ми завжди акцентували увагу на можливості приватизації активів спиртової галузі України. Ця інформаційна кампанія спрацювала: маємо результат у вигляді інвестицій.

Emerging Ukraine

Робота щодо залучення іноземних інвестицій ведеться за багатьма напрямами. Формування інтересу до активів спиртової галузі – лише один з її аспектів. Крім того, ведемо перемовини з представниками іноземних урядів та бізнесу, розкриваємо для них інвестиційний потенціал країни у найширшому плані.

Плідно співпрацюємо з Ukraine Invest та Міністерством закордонних справ у рамках "економічної дипломатії". Так, недавно відбувся українсько-норвезький бізнес-форум Emerging Ukraine, у якому я мав честь взяти участь. Ми розглядаємо Норвегію як одну з найперспективніших країн-інвесторів в Україну.

Економіка Норвегії потужна, вона володіє величезними ресурсами для інвестування. Наша зацікавленість взаємна: в Україні зосереджено велике коло економічних інтересів Норвегії. Про них я і розповів під час панельної дискусії. Позитивне враження на норвезьку делегацію справила низка досягнень ФДМ.

Організація сталого процесу прозорої приватизації, що принесла до держбюджету близько 2 млрд грн, чіткі правила приватизаційних аукціонів з рівними можливостями для всіх учасників, запуск оренди державного майна за новими прозорими правилами, усунення корупційних майданчиків-посередників на ринку оцінки майна, – норвезькі колеги були приємно вражені.

Наші пріоритети – залучення інвестицій та просування змін. Про це йдеться у розробленому фондом та народними депутатами комплексному законопроєкті "Про прозору приватизацію, залучення інвестицій та створення робочих місць", що забезпечить більшу безпеку для інвесторів та держави.

Крім того, ми перебуваємо в процесі активної фахової комунікації з представниками уряду, бізнесових та дипломатичних кіл Канади.

Під час недавньої онлайн-бізнес-конференції, у якій брали участь профільні міністри, дипломати та бізнесмени з обох сторін, ми обговорили перспективи двосторонньої економічної співпраці України та Канади.

Наші країни пов'язані не тільки тим, що в Канаді проживає велика українська діаспора. Особливості ринків країн, експортний та імпортний потенціали – добре підґрунтя для плідної двосторонньої співпраці. Я предметно ознайомив іноземних партнерів з нашими інвестиційними можливостями.

Зауважу, що канадські підприємці зацікавилися не лише приватним сектором, а й державними активами. Що ж, за нами – усі передумови для комфортної та рівної з іншими участі в аукціонах, а успіх розділимо разом.

Інвестиційне меню

Є одна емоція, яку я завжди вловлюю на зустрічах з іноземним бізнесом: люди просто вражені розміром інвестиційних пропозицій України.

Лише серед пріоритетних об'єктів великої приватизації – 22 позиції. Це аграрні холдинги, заводи важкої промисловості, потужності з виробництва та розподілу енергії, хімічні заводи, гірничодобувні компанії. Меню малої приватизації – взагалі на будь-який смак: на свої аукціони чекають 840 активів.

Гарантії безпеки

Наразі фонд активно працює над тим, аби гарантувати переможцям чесних аукціонів безпроблемне передавання підприємств та відсутність проблем з боку колишніх керівників підприємств і тіньових власників.

Цей шлях непростий, але ми віримо, що пройдемо його до переможного кінця. Серед основних новел пакета змін до законодавства у сфері приватизації – захист інтересів інвесторів та держави. Проєкт містить такі важливі пункти.

Спрощення та чітка логіка процедури передавання об'єктів на приватизацію, що зменшить спротив колишніх тіньових господарів. Натомість ми створимо систему заохочень для органів влади, які передають об'єкти на приватизацію, за сприяння в реалізації об'єкта через приватизаційний аукціон.

Унеможливлення блокування приватизації судом. Нові закони захистять переможців аукціонів від можливих судових атак. Згідно із змінами, буде заборонене застосування забезпечення позову під час реалізації майна та накладання арешту на майно при здійсненні приватизації.

Крім того, ми пропонуємо продовжити до 1 січня 2024 року можливість використання в договорах купівлі-продажу об'єктів великої приватизації норм права Англії та Уельсу з урахування закону "Про міжнародне приватне право".

Ця норма є і в підписаному урядом меморандумі з МВФ. Її імплементація дасть змогу іноземним інвесторам почуватися впевненіше.

Законодавче закріплення віртуальних кімнат даних. Розроблена на волонтерських засадах працівниками ФДМ система безпрецедентно відкритого онлайн-доступу до інформації щодо об'єктів приватизації буде закріплена законодавчо, що значно підвищить довіру національних та іноземних інвесторів.

Переклад цієї інформації на англійську мову спростить процес ознайомлення з українськими активами для інвесторів з інших країн.

Думай глобально – дій на місцевому рівні

Великі перспективи та змістовні перемовини з інвесторами можуть легко створити хибне відчуття безтурботності. Проте не нам. Попри значні поточні успіхи, у Фонді державного майна не забувають про вирішення проблем, які стримують подальше залучення інвестицій через приватизацію.

Недавно Верховна Рада розблокувала процес підготовки великої приватизації, який через карантинні заходи було призупинено на вісім місяців. Фахівці фонду та радники повернулися до роботи з підготовки об'єктів до приватизації.

Було відібрано компанію-радника з підготовки до приватизації київського заводу "Більшовик". Визнаний експерт, компанія KPMG, почала виконання своїх обов'язків, тож очікуємо на високу якість підготовки об'єкта та справедливу ціну. Аукціон плануємо провести навесні 2021 року.

Введення РАБ-тарифів дозволяє вивести на приватизацію шість обленерго.

У першій половині 2021 року готується до приватизації "Президент-готель", працюємо з Усть-Дунайським та Скадовським портами, Київським та Одеським заводами шампанських вин, ОПЗ, аграрними підприємствами, комбінатами хлібопродуктів, Дніпровським локомотиво-будівельним заводом, "Центренерго".

Майже завершені аудит і передприватизаційна підготовка ОГХК. До кінця 2020 року на розгляд уряду буде винесена пропозиція щодо стартової ціни.

Для повного розблокування роботи фонду нам не вистачає зняття законодавчих обмежень на проведення аукціонів великої приватизації і повернення повноважень уряду стосовно оголошення аукціонів.

Також бракує мінімально необхідного фінансування. У 2020 році кожна гривня, інвестована в підготовку об'єктів до приватизації, принесла 71 грн надходжень.

Це тільки початок нового життя активів. Придбавши занедбаний державний актив, приватний власник вкладає в нього додаткові інвестиції, створює робочі місця і перезапускає економіку країни.

У недавно представленому урядом аудиті економіки йдеться про необхідність "зменшення частки держави в економіці". Чи не цим є приватизація?

Ми направили до уряду і Верховної Ради пропозиції про залучення у 2021 році 12 млрд грн прямих інвестицій від приватизації і сподіваємося на необхідні ресурси та інструментарій: бюджет видатків та новий комплексний закон.