Что надо знать о программном РРО

З 1 серпня 2020 року набули чинності зміни до законодавства, які унормували роботу безкоштовного фіскального рішення для програмного РРО. Але тестовий режим застосування таких ПРРО розпочався більше ніж за місяць до цієї дати.

Протягом цього місяця всі, хто бажав, вже могли вільно та безкоштовно скачувати програмне забезпечення для ПРРО з сайту ДПС та пробувати використовувати його в тестовому режимі.

Навіть більше, ДПС в цей період запрошувала підприємців-волонтерів до добровільного випробування цього нового фіскального додатку пРРОсто.

У його випробуванні взяли участь 270 користувачів, приєднавши до нього 12177 кас, з яких 93 – добровільно передавали дані до ДПС.

Це дозволило налагодити роботу ПРРО, виправити логічні та технічні помилки та неточності і з 1 серпня запустити його в експлуатацію в штатному режимі.

Що відбулось 1 серпня 2020 року?

По-перше, підприємці, які і до цього терміну були за законом зобов’язані у своїй діяльності використовувати РРО, отримали альтернативне класичним РРО безкоштовне рішення фіскалізації готівкових розрахунків, тобто ПРРО.

По-друге, ті, хто станом на 1 серпня 2020 року такого обов’язку не мав, але бажав самостійно запровадити облік готівки на своїх торгових точках, або ті, хто в майбутньому за законом буде зобов’язаний застосовувати РРО, отримали можливість випробувати ПРРО без будь-яких юридичних наслідків для себе.

Період з 1 серпня 2020 по 1 січня 2021 року, а для більшості до 1 квітня 2021 року – це час для бізнесу, який був наданий законодавцем, щоб підприємці без примусу навчилися працювати з ПРРО, обрали для себе найбільш оптимальний варіант цього продукту й повністю підготувалися до обов’язкового застосування РРО в своїй діяльності.

Наразі нещодавно законодавці продовжили цей термін для багатьох суб’єктів господарювання до 1 січня 2022 року. На жаль, не всі використовують його раціонально, але це особиста справа кожного підприємця.

Щоб надати бізнесу можливість використовувати переваги тестового режиму ДПС, були розроблені навчальні посібники та програми для тих, хто хоче навчитись працювати з ПРРО.

Зокрема, у навчальних модулях роз’яснено норми законодавства по застосуванню програмних РРО, що дозволяє користувачам уникнути помилок під час їх застосування.

В відеоуроках та презентаційних матеріалах пояснюється алгоритм встановлення та роботи з фіскальним додатком.

На офіційному веб-порталі ДПС створено банер "Програмні РРО", що містить навчальні матеріали та повідомлення-роз’яснення для платників.

Окрім того, одночасно з запуском ПРРО ДПС організовано своєчасне надання інформаційної підтримки користувачам ПРРО.

Які результати цієї роботи?

За чотири місяці після впровадження ПРРО, можна впевнено стверджувати про успішність цього продукту.

Новий сервіс користується попитом у підприємців, про що свідчить хоча б те, що станом на 30 листопада більше 3 тис. підприємців вже обрали переваги безкоштовного програмного додатку та зареєстрували 54,4 тис. ПРРО, за допомогою яких фіскалізовано майже 80 млн. чеків.

В середньому це дещо більше 1 млн. чеків за добу і з кожним днем їх кількість зростає.

Наразі ми всі працюємо над створенням нових навчальних посібників та програм для тих, хто хоче навчитись працювати з ПРРО.

ПРРО є безкоштовним додатком. Його просто необхідно завантажити з сайту ДПС та встановити на будь-який гаджет, з яким підприємцю зручніше працювати, або який він вже використовує: мобільний телефон, планшет чи комп'ютер.

Якщо виникають труднощі із завантаженням або налаштуванням цього додатку, завжди можна звернутися онлайн або офлайн до податкової, там допоможуть і навчать.

Чи важко навчитися працювати з ПРРО?

Це питання рівнозначне питанню, чи просто навчитися користуватися сучасним мобільним телефоном?

Ще 5-7 років тому для багатьох цей гаджет був фантастикою, а сьогодні майже кожен не уявляє свого повсякденного життя без мобільних телефонів, моделі яких постійно оновлюються.

Кожний знаходить для себе пристрій, з яким йому зручно працювати, але який перед тим необхідно опанувати. Так буде і з ПРРО. Він хіба що функціоналом відрізняється від інших додатків, всі інші принципи схожі.

Я слабо уявляю собі бізнесмена, навіть дуже дрібного, який би обходився в наш час без мобільного телефона.

ПРРО – це програмне забезпечення, встановлене на такому телефоні. Для його використання не потрібно ні бухгалтера, ні ІТ-шника, як це стверджують опоненти РРО, вигадуючи нові страшилки для малого бізнесу.

Отже, використовуючи програмний РРО, будь-яких додаткових витрат підприємець нести не буде. Більше того, використання ПРРО передбачає майже повне скасування обтяжливих обов’язків, що супроводжують застосування класичних РРО.

Що ж до підвищеного тиску податківців у зв’язку із впровадженням РРО, то і тут все просто. Якщо немає зайвих обов’язків, то й не буде помилок, а від так і підстав для тиску. До речі, наразі діє мораторій на перевірки застосування РРО.

Іще один міф: чутки, що з 1 січня 2021 року передбачається запровадити тотальну фіскалізацію бізнесу, в тому числі і для спрощенців І-ї групи. Це повна нісенітниця.

З 1 січня 2021 року використання РРО мало б стати обов’язковим не для всіх, а лише для певних ризикових видів діяльності, таких як торгівля ювелірними виробами, текстильними товарами, вживаними товарами в магазинах, автозапчастинами, надання послуг готелями, ресторанами та турагенціями.

До того ж, тільки для фізичних осіб-підприємців ІІ-IV груп, оскільки юридичні особи вже давно застосовують РРО. Наразі такий обов’язок буде додатково запроваджено лише для тих, хто здійснює торгівлю ювелірними виробами.

На платників єдиного податку І-ої групи обов’язок застосовувати РРО взагалі не розповсюджуватиметься.

Для всіх інших платників єдиного податку ІІ-IV груп такий обов’язок виникав би лише з 1 квітня 2021 року.

Крім того, була передбачена можливість не застосовувати РРО підприємцям в селах, які торгують медпрепаратами або насінням, надають ветеринарні та побутові послуги на селі, підприємцям, які здійснюють роздрібну торгівлю продовольчими товарами, крім алкоголю та тютюну та оборот яких не перевищує 1 млн грн. Отже, жодним чином не можна говорити про тотальну фіскалізацію.

Чи стане розширення сфери застосування РРО причиною закриття легального бізнесу та переходу в тінь? Можу сказати, що хто хотів працювати в тіні, той працює і зараз, але з розширенням застосування РРО це буде робити все важче і важче.

Відтак легальному бізнесу буде працювати легше, оскільки конкурувати з тими, хто не платить податків "білому" бізнесу дуже важко.

Саме тому дуже багато бізнесменів виступають за РРО, вони хочуть працювати легально і при цьому залишатися конкурентоспроможними на прозорому ринку, який повинна забезпечити держава.

Чи буде хтось закриватися? Так і сьогодні, ще до розширення застосування РРО, підприємства закриваються. Але, як свідчить статистика ДПС, більше 90% ФОПів, що припинили свою діяльність протягом 2018-2019 років, були такими, що не мали обов’язку застосовувати РРО в своїй діяльності.

Тобто, використання РРО не було причиною їх закриття. Це був природній процес, оскільки не весь бізнес є успішним апріорі.

Ми сподіваємось, що з розширенням сфери застосування РРО, припиняти свою діяльність будуть ті, хто сьогодні не сплачує податки, прикриваючись особливостями спрощеної системи, та ті хто допомагають не сплачувати податки іншим, особливо так звані ФОПи, штучно створені великим бізнесом для мінімізації своїх податкових зобов’язань.