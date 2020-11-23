15 лет в украинском IT: через "грабли" к росту

Со стороны украинская IT-отрасль может показаться индустрией мечты.

Завидный стабильный рост 20-25% год к году, высокий уровень доходов специалистов на уровне 2 тыс долл, хорошая маржинальность.

За последние 15 лет, которые я работаю в Украине, отрасль успела пройти через череду успехов и неудач, сохранив при этом стремительную динамику развития. Но сделали ли мы выводы после побед и провалов?

С чего мы начинали

Уже 15 лет назад рынок IT в Украине был вполне зрелым, в стране активно работали многие большие международные IT-компании.

Масштаб украинской индустрии, конечно, в тот момент был меньшим сегодняшнего примерно в десяток раз – команда из 500 специалистов по праву считалась крупнейшим IT-бизнесом страны.

Было понятно, что Украина имеет огромный потенциал для дальнейшего масштабирования бизнеса: исторически сильная математическая школа, огромное число талантливых, открытых молодых людей, опыт работы с западными рынками, ментальная и географическая близость к Европе.

Все это создавало мощную основу для быстрого развития новой экономики – экономики знаний.

Победы и поражения

Часто наши достоинства могут скрывать недостатки, поэтому, несмотря на ряд преимуществ, украинский IT-бизнес получил и ряд серьезных вызовов.

Уже к средине нулевых появилось понимание, что экспертиза "старой школы" имеет свой ресурс, количество талантов ограничено и имеет тенденцию к сокращению в силу негативной демографической ситуации, модели, по которым работает IT-бизнес в Украине, рано или поздно придется менять.

В этот момент остро стала проблема развития технического образования, возник вопрос создания условий, стимулирующих развитие IT-индустрии в долгосрочной перспективе, которые были бы закреплены законодательно.

На мой взгляд, мы упустили несколько ключевых возможностей.



1. Не смогли кардинально улучшить образовательную систему. У нас не получилось коренным образом повлиять на ситуацию с техническим и инженерным образованием в Украине.

Несмотря на все возможности, которые были еще десяток лет назад, мы не смогли консолидировать усилия бизнеса и государства, подойти к проблеме комплексно, а не индивидуально. Да, успехи были и есть, но глобально проблема осталась с нами. IT-компании и дальше будут вкладывать огромные деньги, чтобы доучивать выпускников до стандартов рынка.



2. Упустили возможность получить специальный правовой режим для отрасли. Еще в 2010 году индустрия имела шанс получить законодательную поддержку для IT и смежных отраслей. Концепция предполагала поддержку экспортного бизнеса, создание отдельной экономической зоны, уход от модели работы с ФЛП к трудоустройству с пониженной налоговой ставкой.

Все это дало бы огромный толчок к дальнейшему развитию IT. Предложения получили небывалое одобрение в парламенте – более 300 голосов. Однако по ряду причин (не в последнюю очередь из-за отсутствия единства среди участников рынка) многие из них были ветированы. Считаю этот момент большей неудачей как для индустрии, так и для страны в целом.

Как мы видим, часть этих вопросов по сей день шлейфом тянется за нами, но даже эти упущенные возможности позволили нам достичь побед.



1. Отрасль стала заметной частью экономики страны. Несмотря на разрозненность усилий, мы смогли вырасти из небольших "мануфактур" с оборотом несколько десятков миллионов до индустрии объемом 5 млрд долл, занимая ведущие позиции в экспорте страны.

Работа в IT дает почти двум сотням тысяч человек возможность иметь высокий и конкурентный на мировом рынке доход, используя свои знания и таланты.

С 2014 года сумма уплаченных IT-бизнесом налогов растет на 27-30% в год, а сумма единого налога, оплаченного специалистами-предпринимателями, только за 2013-2017 годы выросла на 58% и продолжает расти.

По официальным данным, только в 2018 году совокупно отрасль принесла Украине около 10 млрд грн налогов.



2. Созданы возможности для развития молодых талантов. Мы не решили проблему образования комплексно, но те индивидуальные усилия, которые предпринимают представители IT-бизнеса, уже смогли изменить многое.

Вузы получили стимул для модернизации своих программ, большую поддержку от бизнеса в виде техники и оборудования, открытия лабораторий и курсов. Запущены программы для стажировки преподавателей в IT-компаниях.

На украинском рынке существуют сотни возможностей для получения IT-образования: курсы от компаний, онлайн-программы, частные инициативы. Одна только EPAM с 2006 года на своих внутренних программах обучила более 12 тыс специалистов, 4 тыс из которых начали сотрудничество с компанией.

3. Улучшен имидж страны на международной арене. Украина в глазах многих зарубежных предпринимателей – не только государство с нестабильностью и коррупцией, но и страна с сильной IT-экспертизой.

Из года в год десятки украинских сервисных компаний становятся участниками престижных международных рейтингов, новости о привлечении нашими стартапами миллионных инвестиций мы читаем едва ли не каждую неделю.

Украине доверяют работу над цифровизацией бизнеса UBS, Barclays, DHL, Epic Games и другие. Да, нам никогда не переплюнуть Индию в объемах, но мы уже давно зарекомендовали себя как страна, разрабатывающая сложные решения на стыке науки и технологий. Мы смогли добиться многого за короткий срок.

Что ждет украинскую IT-индустрию

За последние 15 лет украинская IT-индустрия прошла через три мощных потрясения: глобальный экономический кризис 2008 года, Революцию достоинства 2013-2014 годов и последовавший военный конфликт с Россией, пандемию, вызвавшую очередной мировой кризис.

Вынеся за скобки мировые проблемы, способные развиваться в непредсказуемом ключе, можно уверенно говорить, что индустрия имеет два сценария. С точки зрения экономических показателей оба они позитивные.

Первый – сохранение status quo в ключевых вопросах. В этом нет ничего плохого: бизнес будет расти, радуясь увеличению доходов на 20-25% в год и время от времени возвращаясь к теме важности сохранения текущих моделей работы и острой необходимости улучшать качество образования.

Второй – принятие новых правил игры в рамках концепции "Дія City", пусть местами и компромиссных. Десятки лет работы научили нас быть настойчивыми и терпеливыми в достижении целей, однако мы так и не научились быть консолидированными. Возможно, таков наш менталитет.

Возможно, это и есть настоящая демократия, но если мы хотим действительно чего-то большего, отрасли необходимы перемены. Уверен, что комплексные изменения в подходе к организации работы компаний со специалистами, системные усилия бизнеса, направленные на развитие талантов, подкрепленные волей государства, смогут дать основу для интенсивного роста.

О человеке часто судят по тому, как он справляется с неудачами, какие выводы делает. Сможет ли IT-индустрия оглянуться назад и избежать ошибок прошлого? Скорее всего, мы узнаем об этом совсем скоро.