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Эволюция рынка услуг безопасности в период пандемии COVID-19

Эволюция рынка услуг безопасности в период пандемии COVID-19

Как пандемия повлияла на рынок услуг безопасности в Украине и мире и чего ожидать в будущем.
Вторник, 17 ноября 2020, 13:28
Игорь Шевцов
заместитель директора SK Security, секретарь ASIS Ukraine

Рынок услуг безопасности, как и большинство секторов мировой индустрии, столкнулся с ранее не присущими ему вызовами и новыми рисками, связанными с пандемией.

В этот сложный период вопросы об усилении систем безопасности и ответственности за защиту себя, своих сотрудников, клиентов и активов с удвоенной нагрузкой легли на плечи бизнеса. 

Многие организации начали активно разрабатывать и реализовывать на практике внутренние программы непрерывности ведения бизнеса. 

В основе таких процедур одну из определяющих ролей должна была сыграть готовность компании минимизировать внешние и внутренние угрозы безопасности через правильное управление такими рисками как со стороны инхаузов, так и путем передачи тех или иных сервисов на профессиональный аутсорсинг.

Но как это сработало в реальности?

Анализ ситуации в Украине показал, что в это тяжелое время, которому характерно усиление криминогенной обстановки и при этом давление на бизнес со стороны контролирующих органов, уверенно чувствуют себя те компании, которые предоставляют некое "расширенное" меню услуг в сфере корпоративной безопасности. 

Клиенту зачастую выгоднее и оперативнее получать услуги корпоративной безопасности у одного провайдера, чем у нескольких, и что самое важное — конфиденциальная информация о реализуемых проектах при таком формате остается внутри одной компании, а не у ряда фирм.

Кроме того, внешние поставщики профессиональных услуг по безопасности, обслуживающие различных клиентов в ряде отраслей, обладают значительно более обширным опытом и готовы к любым неожиданностям и требованиям. 

Они могут использовать опыт всей организации, а не одного отдельно взятого подразделения внутри компании. 

А это является очень большим плюсом для клиентов, поскольку они могут быть уверены, что их функция безопасности будет способна адаптироваться к постоянно меняющимся условиям, особенно с учетом того, что угрозы безопасности все время эволюционируют, а злоумышленники находят все новые пути реализации своих явно недружественных намерений.

Учитывая огромное количество ресурсов (технологий, сотрудников, аудита рисков и т.д.), имеющихся в распоряжении внешних сервисных провайдеров, внутреннему ресурсу становится довольно трудно конкурировать со специализированными решениями безопасности на аутсорсинге. 

Ключевыми направлениями наиболее востребованных услуг в сегменте корпоративной безопасности на период пандемии стали:

  • ИТ и кибербезопасность;
  • Специализированные технические и программные решения;
  • Внутрикорпоративные расследования;
  • Корпоративная разведка;
  • Правовая защита (рейдерство, недружественные поглощения, "наезд", недружественные активности со стороны контролирующих органов и пр.);
  • Комплексный аудит системы безопасности;
  • Обучение и консалтинг по рискам безопасности.

Предоставлением комплексных услуг по корпоративной безопасности в Украине практически никто не занимается и он находится в "зародышевом" состоянии. 

На рынке представлены лишь единичные компании, которые предлагают так называемые "комплексные услуги" по корпоративной безопасности, которые на самом деле в большинстве структурированы профильными/смежными направлениями безопасности и не предоставляют полный спектр услуг по корпоративной безопасности. 

Самые известные глобальные компании — провайдеры комплексных и транснациональных услуг в сфере корпоративной безопасности, в Украине практически не представлены.

Как обстоят дела на мировых рынках безопасности?

Страны ЕС, которые граничат с Украиной

Такой рынок услуг является относительно "молодым", однако более развитым и лучше структурированным, чем в Украине, что позволяет рассматривать эти страны как потенциальные "модели" дальнейшего развития рынка в Украине в краткосрочной перспективе.

Представленные единичные глобальные компании, как правило оказывают консультативные услуги или реализуют крупные проекты, преимущественно для иностранных клиентов.

Локальные компании преимущественно оказывают узкоспециализированные сервисы и ориентированы на услуги по физической охране, пожарной безопасности и детективной деятельности для местных заказчиков и индивидуальных клиентов.

Все компании ближнего зарубежья, которые сотрудничают с крупными иностранными клиентами, имеют внутренние подразделения для предоставления консультаций по вопросам безопасности и проведения комплексного аудита безопасности.

Во всех странах ближнего зарубежья имеется достаточно развитое национальное законодательство в сфере частной безопасности и детективной деятельности.

Дальнее зарубежье (глобальные компании)

Крупнейшие глобальные компании в сфере безопасности, как правило, предоставляют комплексные услуги, стандартно включающие в пакет консультативные услуги и аудит безопасности, а также активно развиваются в направлении использования новейших информационных технологий и услуг в сфере обеспечения кибербезопасности.

Такие компании мало представлены в странах ближнего зарубежья и почти отсутствуют на постсоветском пространстве, что обусловлено специфической культурой, уровнем коррупции и отсутствием четкого законодательства в этой сфере.

Наибольшие потенциальные клиенты (корпорации), как правило, имеют долгосрочные контракты с глобальными компаниями в сфере безопасности и не практикуют прямые контракты с местным контрагентом в случае входа на локальный рынок.

Немного в цифрах о рынке безопасности

Рынок частной безопасности стран ЕС также указал на динамику ряда изменений которые повлияли на отрасль в связи с пандемией COVID-19. Confederation of European Security Services (CoESS) опубликовала отчет Private Security and COVID-19 in Europe в котором говорится, что:

  • С середины марта по июль 2020 г. рынок безопасности просел на 8,5%, но через несколько месяцев эта цифра увеличилась до 2-3% от уровня активности до COVID-19.
  • 75% членов CoESS указали на снижение рыночного спроса на услуги безопасности.
  • Рецессия в компаниях, предоставляющих комплексные услуги безопасности – не замечена.
  • Увеличился спрос на кибербезопасность, специализированные технические и программные решения для безопасности.
  • Выручка компаний, специализирующихся на услугах по обеспечению безопасности мероприятий, упала до нуля.
  • Классическая служба безопасности будет все больше интегрироваться с техническими решениями.

На мировых рынках услуг безопасности наблюдается тенденции к росту услуг аутсорсинга. Возьмем для примера один из самых крупных рынков услуг безопасности — США. В отчете "White Paper of the U.S. Contract Security Industry – 2020" говорится, что:

Общий рынок безопасности в 2020 году, включая инхаузов и аутсорсинг на текущий момент составляет 43 млрд долларов США, из которых прямые контракты на аутсорсинговые услуги безопасности – 28 млрд долларов США.

По сравнению с полным 2019 годом, общий рынок безопасности США пока составляет на 1 млрд долларов США меньше, но в тоже время собственно аутсорсинг услуг безопасности при этом уже увеличился пропорционально на 1 млрд долларов США.

Анализ рынка услуг безопасности в Украине практически отсутствует. Имеющаяся статистика охватывает только рынок охранных услуг, да и то преимущественно в части количества охранных компаний, стоимости услуг и доли рынка по крупным компаниям. 

Чего ожидать в ближайшем будущем?

Результат опроса финансовых аналитиков и экономистов от Bloomberg указал на ожидаемый большой рост безработицы, низкий потребительский спрос и повторную волну пандемии.

Эти риски скорее всего значительно усилят негативное влияние на защищенность бизнеса и станут неким катализатором его проверки на прочность.

Мы можем предположить, что подобная тенденция к трансформации формата сервисных услуг по безопасности с использованием аутсорсинговых поставщиков будет активнее происходить тоже и в Украине. 

И ничего удивительного в этом нет, ведь успешные компании стремятся к внедрению лучшего в своем классе решения, в том числе и с точки зрения обеспечения комплексной безопасности. 

На сегодня для многих компаний таким решением является, как правило, внутренняя служба безопасности. Однако последним все с большим трудом удается продуктивно конкурировать с профессиональными внешними провайдерами услуг, которые могут предоставить взамен мировой опыт, стандарты, обучение, гибкость и подлинную масштабируемость. 

Таким образом, все более очевидным становится факт, что переход от статической системы безопасности, реагирующей на появившиеся угрозы, к интеллектуальным адаптивным моделям в обеспечении качественной защиты от новых угроз, должен идти в ногу с современными технологическими инициативами и глобальными тенденциями.

Соавтор Виктор Панчак, вице-президент SK Security, президент ASIS Ukraine.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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