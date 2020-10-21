Платежные карты: не мародерствовать во время кризиса

директор по вопросам сотрудничества с органами государственной власти и связей с общественностью "МЕТРО Кеш энд Керри Украина"

2020 год станет одним из самых провальных годов и для украинского, и для мирового бизнеса. В учебниках истории его, вероятно, будут сравнивать с худшими годами Великой депрессии.

Выживут не все. Согласно опросу Европейской Бизнес Ассоциации, из-за кризиса и пережитого локдауна каждый пятый бизнес в Украине может закрыться, 77% украинских компаний признались в том, что в первые месяцы 2020 года потеряли примерно три четверти своего дохода.

По данным Союза украинских предпринимателей, по состоянию на апрель 2020 года, 6% уже закрыли свой бизнес.

И этот процесс, к сожалению, продолжится. И затронет он, прежде всего, самых малых и слабых – физлиц-предпринимателей и малые предприятия, у которых наименьший "жировой запас", чтобы пережить карантин, катастрофическое падение спроса, при этом гарантируя зарплаты персоналу, оплачивая аренду и налоги.

Во время такой жесткой экономической "засухи" украинскому бизнесу, обществу, государству важно поддерживать друг друга, а не мародерствовать и не греть руки на чужой беде.

Помните, даже по "закону джунглей" в известной книге.Киплинга во время засухи животные не убивали друг друга у водопоя. Почему же тогда часть из нас – бизнесменов, чиновников, банкиров – берут на душу этот грех?

Когда торговый центр, несмотря на тотальный карантин в марте-мае 2020 года, не снижает арендную ставку – это мародерство.

Когда банк во время кризиса пытается арестовать имущество должника или вводить драконовские штрафы даже за незначительную просрочку по платежу – это мародерство.

Когда налоговая затягивает с возвратом НДС, а таможня тормозит и без того заторможенные за эти месяцы экспортно-импортные потоки – это также мародерство, особенно во время кризиса.

И можно придумывать все новые и новые законы о защите малого бизнеса, предлагать суперпозитивные, но пока мало работающие кредиты "5-7-9%", вводить трехмесячные моратории на уплату единого социального взноса.

Нет, спасибо, конечно за заботу, за увеличенный максимум годового оборота (шаг правильный, вот только реальные обороты из-за кризиса снизились) и сэкономленные 3117 грн ЕСВ – но, боюсь, в сложившейся ситуации все эти меры многим малым предприятиям и ФЛП помогут слабо.

Не зря президент США Джон Кеннеди любил повторять, что в китайском языке слово "кризис" состоит из двух иероглифов – "опасность" и "возможность". И этот кризис – это, действительно, возможность и серьезный стимул договориться о более цивилизованных и менее кровожадных правилах игры. Как между бизнесом и государством, так и внутри украинского бизнес-сообщества.

Как никогда актуальным в данный период времени является вопрос о размере комиссионного вознаграждения за осуществление эквайринга.

За этим малоизвестным термином скрывается обработка банками и платежными системами расчетов платежными картами.

Вопрос крайне актуальный – из-за карантина количество безналичных платежей только за I квартал 2020 года, по данным Национального банка Украины, увеличилось сразу на 25%. И Нацбанк всячески хочет поддержать эту тенденцию.

Но, к сожалению, многие украинские банки, а также международные платежные системы, не торопятся удешевлять стоимость карточных расчетов для украинского бизнеса.

Парадоксально, но в ХХІ столетии при существующих технологиях расчет наличными для украинского предпринимателя в 100-150 раз выгоднее, чем расчет картой.

Судите сами: стоимость инкассации банком наличной гривны в среднем стоит 0,02% от суммы. А комиссия банков и платежных систем за проведение карточных платежей колеблется от 1,8 до 3%.

При этом если большой бизнес еще может выторговать себе чуть меньший процент благодаря серьезным оборотам, то малый бизнес вынужден платить по полной.

К тому же, кроме комиссии за проведение платежей взимается ежемесячная "абонентская плата" за обслуживание (как правило, 300-400 грн за каждый используемый POS-терминал).

Т.е. при действующем максимальном обороте для предпринимателей 3-ей группы упрощенной системы налогообложения в 7 млн грн даже при не самой высокой на рынке 2%-ной комиссии и 300 грн ежемесячной платы предприниматель за год должен будет заплатить банку (в случае полной оплаты товаров и услуг картами) 7 млн Х 2% + 300Х12 = 143 600 грн банковской комиссии. Не много ли?

"И меньше всего нужны мне твои кэшбеки"

Считается, что возможность расчета картой увеличивает оборот торговой точки. Действительно, покупателю пользоваться платежной картой и удобнее (возможность не носить с собой наличные), и, на первый взгляд, выгоднее – ведь довольно часто банк привлекает клиента неплохим кэшбеком с каждой суммы, уплаченной картой. Как правило, 0,8-1% от покупки.

Правда, банки умалчивают, что любые расходы – в т.ч. банковские комиссии – предприниматель, так или иначе, будет пытаться включить в финальную стоимость товара или услуги.

Соответственно, получается, что из-за высокой банковской комиссии покупатель будет вынужден переплачивать 2-3% от цены, из которых в лучшем случае половина ему вернется через кэшбек.

В итоге все это падает на плечи простого украинца, который в период пандемии и так едва "сводит концы с концами".

Во многом банки и международные платежные системы пользуются отсутствием достаточного законодательного регулирования эквайринга в Украине и достаточного антимонопольного контроля в этой сфере.

Хотя в 2010 году даже Антимонопольный комитет Украины был вынужден отреагировать на действия Visa и Mastercard после того, как их тарифы выросли в три раза.

А как в ЕС?

А вот Евросоюз уже давно обращает на регулирование эквайринга самое пристальное внимание. Еще в 2008 году после полномасштабного расследования, которое грозило обеим крупнейшим платежным системам огромным штрафом, Visa и Mastercard договорились с Еврокомиссией уменьшить свою комиссию до 0,2%.

Согласно Регламенту 2015/751 от 29 апреля 2015 года, во всех странах ЕС размер ставок комиссии не может превышать 0,2% по дебетным картам и 0,3% по кредитным.

Даже с учетом т.н. "интерчейнджа" (комиссии между банками, обслуживающими торговую точку и карту клиента) общая комиссия за карточный платеж в странах ЕС примерно в 7 раз ниже, чем в Украине.

В США и в Великобритании платежные системы и банки также были вынуждены серьезно снизить свои комиссии после групповых исков, долгих переговоров и мировых соглашений.

Даже в России уже озаботились этим вопросом. Там на период кризиса – с апреля по сентябрь 2020 года местный Центробанк ограничил ставку эквайринга для платежных систем Visa, Mastercard и российской системы "Мир" на уровне 0,7% (ранее ставка составляла от 1,2 до 2,2%) – прежде всего, для интернет-платежей.

Это лишь на первый взгляд 2-3% банковской комиссии с каждого платежа не играют особой роли.

На самом деле, эта комиссия сродни постоянно кровоточащей ране, из которой постоянно утекают крайне нужные сейчас бизнесу оборотные средства. Да, это убивает бизнес не сразу, как, например, неотмененная арендная плата во время карантина, а постепенно. Это еще один пример мародерства – в циничной и жестокой форме.