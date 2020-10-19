Бесплатные сети: ДТЭК больше года не платит "Укрэнерго"

Крупнейший загрязнитель Западной Украины Бурштынская ТЭС, входящая в холдинг ДТЭК Рината Ахметова, при экспорте электроэнергии не платит за ее транспортировку, то есть пользуется государственными сетями бесплатно.

На днях Хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить иск "Укрэнерго" к ООО "Д.Трейдинг" (входит в ДТЭК) о взыскании 651 млн грн задолженности за предоставление услуг по передаче электроэнергии.

Этим решением суд простил энергетическому "немонополисту" долг по тарифу на передачу электрической энергии за вторую половину 2019 года.

За девять месяцев 2020 года из Бурштынского энергоострова экспортировано 2,1 млн МВт-ч. Даже если считать по тарифу "Укрэнерго" до августовского подорожания, получается еще 330 млн грн. Суммарно – миллиард.

Этим главный энергетик страны избавил себя от необходимости оплачивать пользование государственными сетями и заодно – заложенную в тариф "Укрэнерго" надбавку за "зеленый" тариф.

Как известно, тариф на передачу на две трети состоит из оплаты "зеленого" тарифа и лишь на треть – из стоимости услуг оператора магистральных линий.

Три предприятия группы ДТЭК ("Д.Трейдинг", "ДТЭК Западэнерго", "ДТЭК Павлоградуголь"), до июля 2020 года не уплатили "Укрэнерго" суммарно 1 023 069 705 грн за пользование государственными сетями.

Другие экспортеры электроэнергии ("ДЭ трейдинг", "ЕРУ трейдинг") заплатили тариф "Укрэнерго" за пользование сетями при экспорте. Через тариф "Укрэнерго" собираются деньги для "зеленых" энергетиков, крупнейшим из которых является ДТЭК, контролирующая почти 30% "зеленой" энергетики.

Отказ платить тариф "Укрэнерго" привел к увеличению долгов перед "зелеными", и теперь ДТЭК Ахметова лоббирует покрытие этих выплат из бюджета и увеличение тарифов для населения.

Электроэнергия, экспорт которой решением суда освобожден от оплаты тарифа на передачу и "зеленого" тарифа, осуществляется из Бурштынского энергоострова. Это три области Западной Украины, которые не имеют соединения с остальной энергосистемой страны.

Электроэнергия там вырабатывается, по сути, единственным крупным производителем – Бурштынской ТЭС (входит в ДТЭК), которую ранее возглавлял действующий украинский премьер.

Выбросы Бурштынской ТЭС составляют около 170 тыс тонн в год. Это крупнейший загрязнитель на Прикарпатье: 80% всех выбросов Ивано-Франковской области приходятся именно на Бурштынскую ТЭС. По данным рейтинга Liga.net, это третье по объему загрязнения предприятие в Украине.

Такая ситуация демонстрирует лицемерную логику "зеленого" тарифа. Если в ЕС "зеленый" тариф платит тот, кто загрязняет, то в Украине – наоборот.

Тот, кто загрязняет, не платит "зеленый" тариф. Он уже сэкономил миллиард и продолжает выбрасывать в атмосферу сотни тысяч тонн выбросов. А те, кто снизили выбросы, платят ДТЭК и другим инвесторам ВИЭ грабительский "зеленый" тариф и доказывают чиновникам, что они "не верблюды".

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Я говорю о предприятиях "зеленой" электрометаллургии. Согласно поданной мной правке, они получили право быть освобожденными от доплаты за "зеленый" тариф, если их уровень выбросов снижен до минимального уровня.

Однако спустя два с половиной месяца после вступления в силу закона Кабмин не выполнил своей обязанности по разработке необходимых подзаконных актов. Соответственно, никто из электрометаллургов, снизивших выбросы, ни на шаг не приблизился к получению своей льготы.

Вывод прост: экологические инвестиции – не приоритет правительства. Его приоритет – обеспечение права ДТЭК и других энергокомпаний зарабатывать на новых уловках в отношении украинских потребителей электроэнергии.

Тем временем промышленность в Украине падает одиннадцатый месяц подряд. От правительства она получает красивые слова о необходимости поддержки и неприглядные дела в виде растущих счетов за электричество.