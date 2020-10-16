Как рождается конкуренция

Хочу всіх привітати — 15 жовтня відбулася значна подія для української спиртової галузі. Вперше в історії країни приватизовано спиртовий об'єкт.

Йдеться про завод у Немирові. Попереду ще понад 40 подібних торгів. І це означає, що вже невдовзі ми побачимо кардинальні зміни у галузі — народження конкуренції та її стрімкий розвиток.

Як відбулася перша приватизація?

Приватним власником першого приватизованого в країні спиртового об'єкта стане бренд алкоголю Nemiroff.

Це досить логічний результат, адже цей актив знаходиться у Вінницькій області, неподалік від потужностей відомого "горілчаника". До речі, до 2011 року Nemiroff був основним покупцем спирту з цього заводу.

Приватизований об'єкт має довгу історію — нещодавно йому виповнилося 138 років, а рубіж у виробництві першого мільйона декалітрів спирту тут перейшли ще у 80-х.

Завод досить сучасний — наприклад, тут налагоджена автоматизація усіх технологічних процесів, а виробляти можна близько 6800 декалітрів спирту на добу.

При цьому приватний власник, скоріш за все, модернізує його під європейські стандарти спиртових виробництв. А це й більш висока енергоефективність, і екологічність, і замкнутий цикл, щоб знизити собівартість сировини.

Підсумкова вартість приватизації склала понад 55 мільйонів гривень. Це на 5 мільйонів більше, ніж стартова ціна. Але головне навіть не це, а те, скільки інвестицій та нових робочих місць створить новий приватний власник.

Якщо до цього дня завод простоював, то невдовзі ми побачимо його запуск, модернізацію та розширення штату. І внаслідок — зростання надходжень у держбюджет.

До речі, з дня заснування ДП "Укрспирт" був лише один рік, коли державне підприємство принесло прибуток, більший за 40 млн грн, а сьогодні держава отримає 55 млн грн від приватизації лише одного спиртового об'єкта з 41.

Загалом на приватизацію буде виставлено близько 80 об’єктів ДП та Концерну "Укрспирт".

Важливо пам'ятати і те, що процес приватизації включає і перемогу над тіньовим ринком, збитковість від якого становить близько 8-10 млрд на рік для держави.

Після приватизації жорсткі ліцензійні умови для приватних власників повинні виключити порушення в обліку спирту. Коли бюджет почне отримувати у повному обсязі гроші від акцизу та інших податків, їх розподілятимуть на потреби всіх українців — від фінансування медицини до будівництва шкіл і доріг.

Які аукціони на черзі?

Фонд держмайна наразі оголосив вже 10 аукціонів. Зокрема, у жовтні пройдуть 5. Потенційні інвестори — не тільки лікеро-горілчаники, а й виробники фармацевтики, біоетанолу, агрокомпанії, яким цікаво створення доданої вартості, низка представників інших галузей.

До речі, якщо для багатьох секторів економіки пандемія ознаменувала занепад, то для спиртової вона масштабувала такий важливий напрямок як створення антисептиків.

Декілька об'єктів, ймовірно, приватизують саме під виробництво санітайзерів, адже зараз сировину українським компаніям доводиться закуповувати за кордоном.

Цікавляться процесом і іноземці. Потенційно, це значні інвестиції з-за кордону у нашу державу і, звичайно ж, створення нових робочих місць.

При цьому важливо нагадати, що на аукціонах діє сувора заборона на участь представників країни-агресора — громадяни РФ спиртовий об'єкт приватизувати не мають права.

Що ж стосується послідовності, то спочатку запланована приватизація об'єктів, робота яких булa призупинена певний час тому. А це означає, що незабаром заводи, де працював невеликий штат на урізану зарплату, почнуть функціонувати на повну потужність. Тут будуть створюватися нові робочі місця, а зарплата буде зростати.

Початок приватизації — це дійсно історична подія для галузі. Рік ми в ДП "Укрспирт" готувалися до цього моменту — і вже зовсім скоро в Україні з'явиться перший приватний спиртзавод.