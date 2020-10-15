Пять ключевых реформ нефтегазодобывающей отрасли

Державна служба геології та надр (ДСГН) упродовж 2020 року із зміною керівництва оновила та вдосконалила роботу апарату і налагодила процес залучення нових великих гравців до розробки ділянок з корисними копалинами.

Щоб зробити галузь привабливішою для українських та іноземних інвесторів, ДСГН ухвалила низку змін. Коротко – про п'ять ключових нововведень.

Інвестиційний атлас надрокористувача

У грудні 2019 року ДСГН створила, а у 2020 році значно вдосконалила Інвестиційний атласнадрокористувача. Це постійно діючий сервіс, один з елементів загальної урядової політики "відкритих дверей", спрямованої на залучення інвесторів для розвитку ресурсного потенціалу України.

Атлас містить перспективні ділянки корисних копалин, запропоновані для продажу на відкритих аукціонах. Сервіс постійно доповнюється. Подавши заяву, зацікавлена особа може ініціювати винесення ділянки на найближчий аукціон.

Єдине вікно надрокористувача

ДСГН запустила Єдине вікно надрокористувача, метою створення якого є попередня оцінка оформлення комплекту документів на отримання та продовження спеціальних дозволів на користування надрами.

У Єдиному вікні надрокористувача спеціалісти консультують з питань надання спеціальних дозволів, процедур продовження строку дії, переоформлення, внесення змін до спеціального дозволу. Зареєструватися на консультацію до фахівця служби можна через онлайн-календар.

У 2019 році понад 70% надрокористувачів отримали повторну відмову у прийомі документів, переважно – через некоректність їх заповнення.

Тепер надрокористувачі можуть подати попередньо заповнені заяви у Єдине вікно, а фахівці ДСГН перевірять коректність підготовки заяв, вкажуть на помилки у заповненні та підготовці пакета документів.

Єдиний центр обрахунку вартості спецдозволів

ДСГН на базі ДНВП "Державний інформаційний геологічний фонд" створила єдиний центр обрахунку вартості спецдозволу. Він об'єднує функції, що раніше надавали три установи: УкрДГРІ, Геолекспертиза та Геоінформ.

Тепер обрахунок розміру збору за надання спецдозволу без аукціону, визначення початкової ціни продажу на аукціоні дозволу на користування надрами, проведення розрахунку вартості геологічної інформації проходитиме у єдиному Центрі геолого-економічних досліджень та експертиз.

Створення такої установи дозволило оптимізувати процес визначення вартості збору та зменшити адміністративне навантаження на надрокористувача.

Лібералізація доступу до геологічної інформації

ДСГН оцифрувала результати геолого-фізичних досліджень і надала доступ до понад 4 тис протоколів Державної комісії із запасів корисних копалин. Був створений data-room, яким може скористатися будь-який зареєстрований користувач. Уся первинна геологічна інформація доступна безкоштовно.

У реєстрі протоколів комісії є контекстний пошук за номером, датою, тематичною прив'язкою, розміщенням об'єкта, назвою та шифром звіту.

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Електронні торги

Кабмін прийняв до розгляду проєкт постанови, яка фіксує отримання спецдозволів на розробку та геологічне вивчення надр на нових ділянках лише шляхом відкритих електронних торгів через сервіс "ProZorro.Продажі". Порядок отримання спецдозволів на аукціоні було змінено з тимчасового на постійний.

Плани на майбутнє

Державна служба з питань праці розробила проєкт наказу Мінекономіки "Про затвердження правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості". Чинні правила не охоплюють нові технологічні процеси та не відповідають сучасним вимогам щодо створення безпечних умов праці на робочих місцях.

Проєкт встановлює організаційні та технічні вимоги безпеки під час проєктування, буріння, спорудження, експлуатації, капітального ремонту та досліджень свердловин, пов'язаних з видобуванням нафти і газу. Затвердження проєкту наказу очікується найближчим часом.

До кінця 2020 року очікується запуск електронного калькулятора розрахунку початкової вартості спеціальних дозволів як онлайн-інструменту, за формулою якого користувач зможе розрахувати орієнтовну початкову вартість спеціального дозволу на конкретну ділянку.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів і ДСГН планують розробити електронний кабінет надрокористувача. Цей сервіс дозволить надрокористувачам подавати звітність, пакети документів на оформлення, внесення змін чи продовження спецдозволів дистанційно.

Також планується подання до парламенту нового проєкту Кодексу про надра, норми якого повинні бути адаптовані до нових вимог галузі.

Кодекс встановить правила користування надрами, зокрема щодо надання спеціальних дозволів за результатами прозорих аукціонів, лібералізації обігу ліцензій, оцифрування первинної геологічної інформації та безкоштовного доступу до неї, строків дії ліцензій на геологічне вивчення та видобування.

Невирішені питання

Попри нововведення, досі є невирішені проблеми, зокрема, затягування з укладенням угод з переможцями конкурсів, що відбувалися у 2019 році.

За умовами конкурсів та відповідно до законодавства, угоди щодо дев'ятьох ділянок мали бути підписані до 1 липня 2020 року. Проте уряд продовжив строк на пів року, аргументувавши це тим, що переможці подали проєкти угод, які "потребують суттєвого доопрацювання щодо відповідності законодавству".

Як результат, уряд не виставляє ділянки для видобутку газу на Чорному морі, бо інвестори очікують результатів підписання та виконання обов'язків держави щодо угод про розподіл продукції за конкурсами 2019 року.

Уряд поставив амбітні цілі із збільшення власного видобутку газу, але не достатньо стимулює цей напрям. Низький рівень розробки нафтогазоносних ділянок провокує низький рівень видобування власних енергоресурсів.

За оцінками експертів, майже 30% виданих спецдозволів на користування надрами є "сплячими", тобто видобування на них не ведеться. Це блокує доступ до них потенційно більш ефективних власників.

Незважаючи на вплив COVID-19 та карантину на українську економіку і нафтогазовидобувну галузь, удосконалення роботи профільного органу триває.

З реформуванням галузі зацікавленість інвесторів у розробці українських надр зростатиме. Для цього потрібно продовжувати впровадження раціональних нововведень у сфері користування надрами, встановлювати зрозумілі та прозорі правила, які відповідатимуть найкращим світовим стандартам.