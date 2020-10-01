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Закупка пассажирских вагонов — инструмент снижения аварийности на дорогах

Закупка пассажирских вагонов — инструмент снижения аварийности на дорогах

Почему парк пассажирских вагонов "Укрзализныци" нужно обновлять и как это связано с автомобильными авариями.
Четверг, 1 октября 2020, 17:47
Александр Красноштан
эксперт в сфере транспорта, руководитель пассажирского департамента "Укрзализныци" в 2018-2020 годах

Инициатива украинского правительства о включении в проект госбюджета на следующий год расходов на приобретение 100 новых пассажирских вагонов вызвала откровенный оптимизм и веру в то, что в конце концов украинцы получат удобные и комфортные путешествия по стране железнодорожным транспортом.

И информация о позиции МВД о нецелесообразности финансирования из бюджета этих затрат откровенно расстроила.

Собственно, хотелось бы расставить некоторые акценты и найти логические ответы на вопросы, из каких источников должна финансироваться закупка подвижного состава и на что влияет обновление парка пассажирских вагонов УЗ.

Хотелось бы начать с того, что приобретение пассажирских вагонов способствует увеличению количества перевезенных по железной дороге пассажиров. 

Если же вагоны не покупать – УЗ не сможет перевозить пассажиров, соответственно они будут пользоваться автомобильным транспортом. Это приведет к увеличению интенсивности движения по автомобильным дорогам. 

А повышение интенсивности движения непременно ведет не только к заторам и потере времени, но и в первую очередь — к повышению аварийности, травматизма и смертности на автомобильных дорогах.

Простой пример: приобретение 100 вагонов в 2021 году даст возможность полностью заменить все вагоны двух поездов: 45/46 Ужгород-Лисичанск и 69/70 Мариуполь-Львов. Срок службы вагонов, которые в настоящее время используются на этих маршрутах уже истекает.

За 2019 год эти два поезда суммарно перевезли более 2 миллионов пассажиров – впечатляющая цифра. 

Если бы эти пассажиры воспользовались бы личными автомобилями (в среднем 2 пассажира в автомобиле) – это более миллиона дополнительных поездок на автомобиле в год. Суммарный пробег всех эти автомобилей за год составил бы более 500 миллионов километров.

По статистике, в Украине на каждые 100 миллионов километров пробега автомобилей приходится 5 погибших в ДТП. Таким образом, приобретение 100 вагонов за год позволит сохранить 25 человеческих жизней, а учитывая срок эксплуатации вагонов 30 лет – в живых останутся 750 человек.

Таким образом, инвестируя бюджетные средства в приобретение пассажирских вагонов, государство фактически способствует сохранению жизней украинцев. И здесь удивляет позиция МВД, ведь это министерство – первые, кто заинтересован в снижении аварийности и смертности на наших дорогах.

И здесь следует очень четко понимать, что инвестированные в приобретение вагонов средства госбюджета будут работать на украинских граждан, а не на Укрзализныцю. Ведь именно граждане и общество – первые, кто заинтересован в развитии пассажирских железнодорожных перевозок.

Очень резонный вопрос: почему же "Укрзализныця" не может приобретать вагоны за собственные средства, и для этого нужно выделение денег из госбюджета? 

Во первых, нужно сказать, что как деньги "Укрзализыци" (акционерное общество, на 100% принадлежащее государству), так и деньги государственного бюджета – это все государственные деньги, принадлежащие всем гражданам страны.

Во-вторых, УЗ осуществляет перевозки пассажиров по глубоко убыточным тарифам. Так, тариф в дальнем сообщении покрывает лишь половину затрат УЗ на эти перевозки, а в пригородном сообщении и того меньше – всего около 10%. 

В 2019 году УЗ получила убыток от пассажирских перевозок в размере 12 миллиардов гривен. 

Следует сказать, что в большинстве европейских стран пассажирские железнодорожные перевозки убыточны, однако там государство компенсирует эти убытки из бюджета. И это позволяет развивать такие перевозки, инвестировать в инфраструктуру и покупать пассажирские вагоны и скоростные поезда.

В Украине же бюджет не компенсирует УЗ убытки от пассажирских перевозок, которые перевозчик пытается покрыть за счет прибыли от грузоперевозок.

В такой ситуации масштабное обновление пассажирских вагонов средствами "Укрзализныци" невозможно. Поэтому финансирование из государственного бюджета – единственная возможность позволить украинцам комфортно путешествовать по железной дороге.

Не лишним будет напомнить, что пассажиры, покупающие железнодорожные билеты, платят НДС. И этим они прилично пополняют бюджет – за 2019 та сумма составила более 2,5 миллиардов гривен.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Укрзализныця вагоны дороги

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