Закупка пассажирских вагонов — инструмент снижения аварийности на дорогах

Инициатива украинского правительства о включении в проект госбюджета на следующий год расходов на приобретение 100 новых пассажирских вагонов вызвала откровенный оптимизм и веру в то, что в конце концов украинцы получат удобные и комфортные путешествия по стране железнодорожным транспортом.

И информация о позиции МВД о нецелесообразности финансирования из бюджета этих затрат откровенно расстроила.

Собственно, хотелось бы расставить некоторые акценты и найти логические ответы на вопросы, из каких источников должна финансироваться закупка подвижного состава и на что влияет обновление парка пассажирских вагонов УЗ.

Хотелось бы начать с того, что приобретение пассажирских вагонов способствует увеличению количества перевезенных по железной дороге пассажиров.

Если же вагоны не покупать – УЗ не сможет перевозить пассажиров, соответственно они будут пользоваться автомобильным транспортом. Это приведет к увеличению интенсивности движения по автомобильным дорогам.

А повышение интенсивности движения непременно ведет не только к заторам и потере времени, но и в первую очередь — к повышению аварийности, травматизма и смертности на автомобильных дорогах.

Простой пример: приобретение 100 вагонов в 2021 году даст возможность полностью заменить все вагоны двух поездов: 45/46 Ужгород-Лисичанск и 69/70 Мариуполь-Львов. Срок службы вагонов, которые в настоящее время используются на этих маршрутах уже истекает.

За 2019 год эти два поезда суммарно перевезли более 2 миллионов пассажиров – впечатляющая цифра.

Если бы эти пассажиры воспользовались бы личными автомобилями (в среднем 2 пассажира в автомобиле) – это более миллиона дополнительных поездок на автомобиле в год. Суммарный пробег всех эти автомобилей за год составил бы более 500 миллионов километров.

По статистике, в Украине на каждые 100 миллионов километров пробега автомобилей приходится 5 погибших в ДТП. Таким образом, приобретение 100 вагонов за год позволит сохранить 25 человеческих жизней, а учитывая срок эксплуатации вагонов 30 лет – в живых останутся 750 человек.

Таким образом, инвестируя бюджетные средства в приобретение пассажирских вагонов, государство фактически способствует сохранению жизней украинцев. И здесь удивляет позиция МВД, ведь это министерство – первые, кто заинтересован в снижении аварийности и смертности на наших дорогах.

И здесь следует очень четко понимать, что инвестированные в приобретение вагонов средства госбюджета будут работать на украинских граждан, а не на Укрзализныцю. Ведь именно граждане и общество – первые, кто заинтересован в развитии пассажирских железнодорожных перевозок.

Очень резонный вопрос: почему же "Укрзализныця" не может приобретать вагоны за собственные средства, и для этого нужно выделение денег из госбюджета?

Во первых, нужно сказать, что как деньги "Укрзализыци" (акционерное общество, на 100% принадлежащее государству), так и деньги государственного бюджета – это все государственные деньги, принадлежащие всем гражданам страны.

Во-вторых, УЗ осуществляет перевозки пассажиров по глубоко убыточным тарифам. Так, тариф в дальнем сообщении покрывает лишь половину затрат УЗ на эти перевозки, а в пригородном сообщении и того меньше – всего около 10%.

В 2019 году УЗ получила убыток от пассажирских перевозок в размере 12 миллиардов гривен.

Следует сказать, что в большинстве европейских стран пассажирские железнодорожные перевозки убыточны, однако там государство компенсирует эти убытки из бюджета. И это позволяет развивать такие перевозки, инвестировать в инфраструктуру и покупать пассажирские вагоны и скоростные поезда.

В Украине же бюджет не компенсирует УЗ убытки от пассажирских перевозок, которые перевозчик пытается покрыть за счет прибыли от грузоперевозок.

В такой ситуации масштабное обновление пассажирских вагонов средствами "Укрзализныци" невозможно. Поэтому финансирование из государственного бюджета – единственная возможность позволить украинцам комфортно путешествовать по железной дороге.

Не лишним будет напомнить, что пассажиры, покупающие железнодорожные билеты, платят НДС. И этим они прилично пополняют бюджет – за 2019 та сумма составила более 2,5 миллиардов гривен.