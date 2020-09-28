У Авакова не підтримують ідею направити кошти від штрафів на нові вагони для УЗ
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко наголошує, що у відомстві не згодні з ініціативою направити кошти від штрафів за порушення швидкісного режиму на дорогах на закупівлю вагонів Укрзалізниці.
Про це він повідомив на брифінгу в понеділок передає Інтерфакс-Україна.
"Ми категорично проти рішення, яке Міністерство фінансів запропонувало в проекті бюджету ... Ми офіційно направляємо свою групу на комітет з питань бюджету і фінансів", - сказав він, коментуючи відповідну законодавчу ініціативу.
"Вагони краще купувати за кошти Укрзалізниці, яка повинна мати кошти на оновлення рухомого складу", - додав він.
Нагадуємо:
У Міністерстві внутрішніх справ зазначають високий відсоток оплати штрафів водіями, які порушують правила дорожнього руху, що фіксує автоматична система.
За перші 45 днів роботи системи автоматичної фотовідеофіксації порушень Правил дорожнього руху швидкість авто у місцях встановлення камер зменшилася у 5 разів, а в бюджет держави вже надійшло 52 мільйони гривень штрафів.
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