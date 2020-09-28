У Авакова не підтримують ідею направити кошти від штрафів на нові вагони для УЗ

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко наголошує, що у відомстві не згодні з ініціативою направити кошти від штрафів за порушення швидкісного режиму на дорогах на закупівлю вагонів Укрзалізниці.

Про це він повідомив на брифінгу в понеділок передає Інтерфакс-Україна.

"Ми категорично проти рішення, яке Міністерство фінансів запропонувало в проекті бюджету ... Ми офіційно направляємо свою групу на комітет з питань бюджету і фінансів", - сказав він, коментуючи відповідну законодавчу ініціативу.

"Вагони краще купувати за кошти Укрзалізниці, яка повинна мати кошти на оновлення рухомого складу", - додав він.

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