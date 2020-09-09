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Шесть шагов для экономического рывка

Шесть шагов для экономического рывка

Как привлечь инвестиции в украинскую экономику и не мешать украинскому бизнесу развиваться. (укр)
Среда, 9 сентября 2020, 17:55
Александр Громыко
член наблюдательного совета Украинского совета бизнеса, президент Ассоциации производителей электротехники

Будь-яка криза — це можливості. При тому, що коронавірус став величезним ударом для світової економіки, але одночасно він є можливістю для економічного ривка. 

В України зараз є шанс перестати бути дешевим сировинним придатком і поборотися за перенесення виробничих баз європейських країн на нашу територію.

Ось шість кроків, які, на мою думку, необхідно зробити.

  1. Підтримати своїх виробників

Зокрема тих, які виробляють товари з високою доданою вартістю.

В Україні до 30% економіки становить експорт сировинних товарів. Для порівняння — в європейських країнах середній відсоток експорту сировини становить 2-5%. 

Пора і нам позбуватися статусу "сировинного придатка" і локалізувати власне виробництво. Так само, як і інші країни, підвищувати мита на готову продукцію з інших країн — там, де це дозволяють норми СОТ. 

Знижувати мита до нуля на сировину, матеріали і комплектуючі, які не виробляються в Україні. Вводити за спрощеною процедурою тимчасові антидемпінгові мита на товари, які виробляються в Україні.

  1. Прийняти податок на виведений капітал

Якщо підприємці не виводять свої доходи з бізнесу, а інвестують їх в розвиток і модернізацію, то не можна це розглядати як прибуток і оподатковувати. Чим більше у бізнесу залишиться грошей на розширення виробництва, тим більші будуть обороти, кількість робочих місць і, як наслідок, надходження до бюджету.

Я знаю аргументи противників цього податку: в умовах, коли в бюджеті дірка в 300 млрд, ліквідація податку на прибуток виглядає божевіллям. 

Але, по-перше, як свідчить статистика Мінфіну, тільки 10% компаній платять цей податок. По-друге, 30-40 млрд грн, які бюджет втратить після заміни податку на прибуток податком на виведений капітал, можна компенсувати оподаткуванням землі сільськогосподарського призначення і виведенням з тіні хоча б 5-7% економіки.

  1. Перенести виробничі бази з Китаю в Україну

Для цього — прийняти законопроект про інвестнянь та індустріальні парки. Зараз для цього — унікальний шанс. Коронавірус викликав тектонічні зрушення в економіках світу, відбувається перерозподіл виробництв і створення нових виробничих ланцюжків. Багато країн Європи вже всерйоз замислюються про те, щоб перенести свої виробничі бази з Азії до Східної Європи. Чому б не в Україні?

  1. Забезпечити бізнес дешевими кредитами

Ми як Українська рада бізнесу постійно боремося за максимальне спрощення для підприємців, особливо для малих і середніх.

Це стосується і оподаткування, і ведення звітності, і перевірок, і спрощення кредитування. Адже на що найчастіше нарікає бізнес? Немає дешевих і довгих кредитів. 

Вони й раді зараз не звільняти співробітників, продовжувати працювати, але їм потрібно доступне кредитування. Не під 18-20%, як зараз, а хоча б під 5-7%.

  1. Провести судову і правоохоронну реформи

Останні кадрові призначення на митниці викликають шок і жах у більшості підприємців. Приходять не просто непрофесіонали, а люди з вельми неоднозначною репутацією. 

В країні, де немає верховенства права, де куплені суди і корумповані податківці і митники, не може розвиватися бізнес. 

Сюди не прийдуть інвестиції. Необхідно зробити все, щоб підвищити довіру людей до судді, прокурора, поліцейського, податківця, митника і інших силовиків.

  1. Створити єдиний орган по боротьбі з економічними злочинами

Потрібно покласти край невмотивованим перевіркам з боку фіскальних і силових органів, коли бізнес перевіряють тільки для того, щоб щось з нього отримати. 

У парламенті в першому читанні прийнятий законопроект про створення Бюро економічної безпеки, яке візьме на себе функції розслідування економічних злочинів.

Мені б дуже хотілося, щоб цей орган працював не на "зажахування" бізнесу, як економічні департаменти в поліції і СБУ, а на регулювання зрозумілих і прозорих правил.

Я не романтик і прекрасно розумію, що ці кроки не вдасться здійснити одномоментно. Але якщо в уряду є політична воля і прагнення зробити справжній прорив в економіці, все це цілком здійсненно.

Будь-яка криза — це можливості. При тому, що коронавірус став величезним ударом для світової економіки, але одночасно він є можливістю для економічного ривка. 

В України зараз є шанс перестати бути дешевим сировинним придатком і поборотися за перенесення виробничих баз європейських країн на нашу територію.

Ось шість кроків, які, на мою думку, необхідно зробити.

  1. Підтримати своїх виробників

Зокрема тих, які виробляють товари з високою доданою вартістю.

В Україні до 30% економіки становить експорт сировинних товарів. Для порівняння — в європейських країнах середній відсоток експорту сировини становить 2-5%. 

Пора і нам позбуватися статусу "сировинного придатка" і локалізувати власне виробництво. Так само, як і інші країни, підвищувати мита на готову продукцію з інших країн — там, де це дозволяють норми СОТ. 

Знижувати мита до нуля на сировину, матеріали і комплектуючі, які не виробляються в Україні. Вводити за спрощеною процедурою тимчасові антидемпінгові мита на товари, які виробляються в Україні.

  1. Прийняти податок на виведений капітал

Якщо підприємці не виводять свої доходи з бізнесу, а інвестують їх в розвиток і модернізацію, то не можна це розглядати як прибуток і оподатковувати. Чим більше у бізнесу залишиться грошей на розширення виробництва, тим більші будуть обороти, кількість робочих місць і, як наслідок, надходження до бюджету.

Я знаю аргументи противників цього податку: в умовах, коли в бюджеті дірка в 300 млрд, ліквідація податку на прибуток виглядає божевіллям. 

Але, по-перше, як свідчить статистика Мінфіну, тільки 10% компаній платять цей податок. По-друге, 30-40 млрд грн, які бюджет втратить після заміни податку на прибуток податком на виведений капітал, можна компенсувати оподаткуванням землі сільськогосподарського призначення і виведенням з тіні хоча б 5-7% економіки.

  1. Перенести виробничі бази з Китаю в Україну

Для цього — прийняти законопроект про інвестнянь та індустріальні парки. Зараз для цього — унікальний шанс. Коронавірус викликав тектонічні зрушення в економіках світу, відбувається перерозподіл виробництв і створення нових виробничих ланцюжків. Багато країн Європи вже всерйоз замислюються про те, щоб перенести свої виробничі бази з Азії до Східної Європи. Чому б не в Україні?

  1. Забезпечити бізнес дешевими кредитами

Ми як Українська рада бізнесу постійно боремося за максимальне спрощення для підприємців, особливо для малих і середніх.

Це стосується і оподаткування, і ведення звітності, і перевірок, і спрощення кредитування. Адже на що найчастіше нарікає бізнес? Немає дешевих і довгих кредитів. 

Вони й раді зараз не звільняти співробітників, продовжувати працювати, але їм потрібно доступне кредитування. Не під 18-20%, як зараз, а хоча б під 5-7%.

  1. Провести судову і правоохоронну реформи

Останні кадрові призначення на митниці викликають шок і жах у більшості підприємців. Приходять не просто непрофесіонали, а люди з вельми неоднозначною репутацією. 

В країні, де немає верховенства права, де куплені суди і корумповані податківці і митники, не може розвиватися бізнес. 

Сюди не прийдуть інвестиції. Необхідно зробити все, щоб підвищити довіру людей до судді, прокурора, поліцейського, податківця, митника і інших силовиків.

  1. Створити єдиний орган по боротьбі з економічними злочинами

Потрібно покласти край невмотивованим перевіркам з боку фіскальних і силових органів, коли бізнес перевіряють тільки для того, щоб щось з нього отримати. 

У парламенті в першому читанні прийнятий законопроект про створення Бюро економічної безпеки, яке візьме на себе функції розслідування економічних злочинів.

Мені б дуже хотілося, щоб цей орган працював не на "зажахування" бізнесу, як економічні департаменти в поліції і СБУ, а на регулювання зрозумілих і прозорих правил.

Я не романтик і прекрасно розумію, що ці кроки не вдасться здійснити одномоментно. Але якщо в уряду є політична воля і прагнення зробити справжній прорив в економіці, все це цілком здійсненно.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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