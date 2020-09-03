10 млрд гривен в бюджет или Суркисам. Какая разница?

Очередной судья Вовк под очередным молчаливым покровительством президента и его офиса в очередной раз положил большой болт на украинское правосудие, интересы украинских налогоплательщиков, справедливость и сценарий сериала "Слуга народа".

Украинский суд решил, что украинцы должны олигархам по определению.

Печерский суд постановил, что государственный "Приватбанк" должен выплатить братьям Суркисам 10 млрд гривен. То есть, вместо того, чтобы направить 10 млрд в бюджет, как прибыль, банк должен направить их на офшоры братьев Суркисов.

Да, им же нужнее. Тем более, президент сказал, что надо опять подымать украинский футбол. А это дело дорогое. Да и нам не жалко. Страна то богатая. В стране денег много. А если что, советники президенту говорят, что всегда можно еще напечатать.

При этом, красота истории в том, что суд постановил выплатить эти деньги даже без рассмотрения дела по сути. То есть вы деньги выплатите, а потом мы посмотрим, надо или нет. Т. е. суд постановил, что украинцы по определению должны олигархам.

При этом, украинский суд даже не заглянул в отчет Кролл, который, о чудо, есть и у Суркисов и у украинского суда. Ну какая разница что там написано. Мало ли.

Понаписали тут буржуи. Империалисты. Хотят ослабить последнюю опору украинского суверенитета – украинских олигархов. Только на них родных и держится. Кто же, как не они.

А что президент? Молчит вроде. Занят. Ему с утра надо совершить 100 и 1 подвиг, разогнать облака, зайти в чат дальнобойщиков, перерезать ленту в детском саду и посмотреть, как строится дорога с борта вертолета, ведь он уже разогнал облака и видимость прекрасная.

Президент занят. Да и не президентское это дело. Налогоплательщиков защищать от олигархов. Реформировать судебную систему. Президент радостно распределяет деньги налогоплательщиков, особенно еще не заработанные, те, которые берет в долг.

Ведь это дело приятное. А бороться с Суркисами, с украинской судебной мафией – это дело радости не принесет.

Можно, конечно, попросить Баканова позвонить по поводу этого черта. Но проблема в том, что уже просил Баканова позвонить и поздравить Суркиса с днем рождения. И теперь как-то неудобно.

Да и какая разница, в принципе. 10 млрд гривен в бюджет или Суркисам. Какая разница?