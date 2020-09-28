Место Украины в глобальной битве за инновации

11 февраля 1990 года заурядный боксер Джеймс Дуглас совершил невероятное — нокаутировал Майка Тайсона, считавшегося лучшим тяжеловесом в истории.

Джеймс стал абсолютным чемпионом мира, но уже в следующем бою проиграл Эвандеру Холифилду. После этого Дуглас больше никогда не участвовал в чемпионских боях и не попадал на передовицы профильных СМИ.

Как эта история связана с инновациями?

Ежегодно аналитики Корнельского университета, бизнес-школы INSEAD и Всемирной организации интеллектуальной собственности выпускают отчет о том, как в разных странах внедряются инновации, какие факторы способствуют их принятию, а какие мешают.

Недавно вышла новая, тринадцатая по счету версия Индекса. В нее вошла информация о 131 стране, включая Украину.

Для нас этот документ важен потому, что на его основе инвесторы будут принимать решения о том, стоит ли вкладываться в развитие инновационных технологий в нашей стране или нет.

Вперед или на месте?

За год в Глобальном индексе инноваций Украина продвинулась на два пункта — с 47 на 45 место. Для того, чтобы оценить, много это или мало, нужно понять одну простую вещь: быть инновационным затратно, сложно и рискованно.

Ставка на инновации может сработать или нет. Поэтому большинство предпринимателей работают по старинке, не пытаясь изменить свой подход к ведению бизнеса. Прямо как Джеймс Дуглас.

На тренировках Джеймс работал вполсилы и не хотел ничего менять, ведь чемпионство ему все равно не светило. На бой с Тайсоном он выходил андердогом с коэффициентом 42 к одному.

Все, включая Дугласа, понимали, что второй раз выше головы ему не прыгнуть, так что в бою с Холифилдом Джеймс просто выгодно продал свои пояса.

Сегодня такую же стратегию использует большинство стартапов. Предлагая инновационный концепт, они даже не доходят до создания работающего продукта и просто ждут, когда их перекупят крупные компании. После покупки о таких проектах, как и Дугласе, никто не вспоминает.

Постоянные усилия

Еще один чрезвычайно важный момент. Инновации любят стабильность. Невозможно прекратить внедрять новые решения и продолжать оставаться инновационной компанией.

Давайте взглянем на топ-50 самых инновационных компаний мира от Boston Consulting Group – одной из самых влиятельных консалтинговых фирм в мире. Ротация в рейтинге BCG просто сумасшедшая.

Вероятно, вы слышали об американской компании Stryker, крупнейшем производителе медицинского оборудования. В прошлом году Stryker входила в рейтинг BCG, а в этом ее там уже нет. Статистика неумолима: из 50 самых инновационных компаний мира только восемь попадут в список BCG в следующем году. Остальные не выдержат инновационной гонки и вылетят из рейтинга.

Ту же тенденцию можно наблюдать, изучая Глобальный индекс инноваций. Многие страны не могут удержать достигнутых позиций и уже на следующий год демонстрируют серьезные ухудшения показателей. Таджикистан в новом Индексе опустился на девять позиций, Грузия — на 15, Кувейт — на 18.

В сравнении с ними Украина выглядит весьма стабильно. За последние четыре года наша страна ни разу не вылетела из топ-50, хотя в 2019-м мы просели на четыре пункта. Так что нынешний рост — это, скорее, постепенный возврат к 43 месту, которое Украина занимала в 2018 году.

Да, мы далеко не лидеры, но в своем постоянстве пока выгодно отличаемся от одноразового чемпиона Дугласа. Впрочем, итоговое место в рейтинге ГИИ — не единственный показатель на который стоит обращать внимание.

Хорошие новости

Взгляните на соотношение объема инвестиций и практической пользы от внедрения инноваций.

Оказывается, денег на инновации у нас тратят немного — по этому показателю Украина заняла 71 место.

Но результаты есть даже от такого объема инвестиций: в рейтинге стран, получивших самый большой профит от использования инновационных решений, мы занимаем 37 строчку.

Еще один важный пункт — соотношение между объемом инноваций и экономическими показателями. Развитие украинской экономики опережает ожидания, резюмируют эксперты. А вот показатели более экономически развитых стран вроде ОАЭ, Брунея, Катара, Саудовской Аравии и Литвы — наоборот, не соответствуют прогнозам.

Украина и дальше может продвигаться в рейтинге ГИИ. У нас много конкурентных преимуществ, перечисленных в разделе "Сильные стороны". Это и прекрасно подготовленные кадры, и престиж высшего образования, и большое количество сотрудников с научными степенями, и растущий экспорт информационно-коммуникационных технологий.

Рубка за лидерство

Сможем ли мы повторить успех Индии, прыгнувшей в этом году на 4 строчки вверх? Сложно сказать. Ведь кроме сильных есть еще и слабые стороны: нестабильная политическая ситуация, отсутствие верховенства права, низкий уровень финансирования инновационных программ, в том числе венчурными фондами.

Всех, кто планировал внедрять передовые технологии, ожидают непростые времена. Из-за экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, огромное количество исследовательских проектов по всему миру было заморожено, а общий объем средств, выделенных на внедрение инновационных решений, сократился до рекордно низких показателей.

Несмотря на это, настроение составителей рейтинга можно описать как сдержанный оптимизм.

Поскольку внедрение инноваций стало частью корпоративной стратегии крупнейших мировых компаний и государственных программ развития экономики, есть надежда, что кризис в сфере инноваций не будет таким глубоким и затяжным.

Что же до Украины, то нам предстоит серьезная борьба за почетное второе место в группе стран с доходом ниже среднего (на первом сейчас Вьетнам). Глобальный инновационный ландшафт за последние годы сильно изменился: теперь самые высокие темпы принятия инноваций демонстрируют Китай, Вьетнам, Индия и Филиппины.

Две последние страны в групповом рейтинге находятся сразу за нами. Так что в следующем году мы, скорее всего, станем свидетелями захватывающего состязания.