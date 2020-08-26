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Почему Черноморская таможня блокирует перегруженные фуры в портах

Почему Черноморская таможня блокирует перегруженные фуры в портах

Как бороться с перегруженными автомобилями эффективнее, чем "Укртрансбезопасность".
Среда, 26 августа 2020, 08:24
Александр Щуцкий
исполняющий обязанности руководителя Черноморской таможни

Черноморская таможня заблокировала с августа въезд перегруженным фурам на территорию портов Херсонской области.

Это удалось сделать благодаря поддержке главы Херсонской ОГА Юрия Гусева и владельцев портов области.

Первыми на предложение откликнулись Шато Хаджишвили ("Морпорт"), Владимир Тихов (ЧАО "Херсонский комбинат хлебопродуктов") и Виктор Соха ("Днепро карго лимитед").

Позже идею поддержали остальные инвесторы региона. Обсуждаются эти же меры с владельцами портов Николаевской области. Часть портов согласна, но есть и те, кто категорически против. Мы находимся в поиске консенсуса.

Первые 14 дней эксперимента дали результат: из всего потока машин за неделю перегруз фиксируют у двух-трех. Для понимания: до действия запрета с перегрузом в порт приезжало девять машин из десяти.

Чаще всего из заявленных весовых ограничений, 24 тонны, мы фиксировали и 40, и 60, и 80 тонн. Иногда вес фуры переваливал за 100 и даже за 150 тонн.

Весовой контроль при въездах в порты

В сезон сбора урожая фуры следуют именно в порт. Владельцы грузов стараются максимально быстро загрузить корабль, который стоит на рейде.

Если груз по какой-то причине не может попасть в порт, корабль простаивает, груз портится, компания несет убытки. В итоге они вынуждены принимать наши административные методы, даже если они им не нравятся.

В каждом порту уже есть весовые комплексы, их не нужно закупать, поэтому нам не нужны бюджетные средства, чтобы осуществлять весовой контроль. Данные вносятся в электронный журнал, "вручную" их не поменять. Так мы исключаем человеческий, а следовательно – и коррупционный факторы.

Для инспекторов таможни это станет двойной проверкой и двойной нагрузкой. С формальной точки зрения весовой контроль и запрет перегруженным машинам въезжать в порт не входят в функционал работников таможни.

Для этого мы обратились к владельцам портов в регионе, чтобы те дали доступ инспекторам к весовым комплексам и в случае обнаружения нарушений в административном порядке запретили им въезд на территорию порта.

Владельцы портов абсолютно законно могут не пустить фуру, если та нарушает их административные нормы. Таким образом, в кооперации с портами мы смогли реализовать эту инициативу.

Многие владельцы портов с пониманием отнеслись к этому предложению. Они разделяют мнение о губительности для дорог страны фур, которые курсируют с весом, в несколько раз превышающим все возможные нормы.

Требование с их стороны было только одно: унификация норм для всех. Однако для этого требуется решение правительства.

Что дальше

Вместе с губернатором (глава ОГА. – ЭП) Херсонской области мы разработали и направили на рассмотрение Кабинета министров соответствующий проект постановления. Этим документом мы предлагаем масштабировать проект и расширить функции контроля таможенников во всех областях, где есть порты.

Мы также предлагаем внедрить систему штрафов в процентном соотношении. К примеру, за 10% перегруза – 5 тыс грн, за 20% – 10 тыс грн и так далее.

Наша задача – не заставить бизнес платить штрафы, а сделать так, чтобы перевозчикам было выгоднее отправить фуру в порт два-три раза, а не платить штраф за перегруз. Мы видим, что бизнес готов так работать.

Да, кто-то будет недоволен и понесет убытки, но иного выхода нет. В Германии фуры не ездят по дорогам с перегрузом – за это в первый и второй разы там выпишут штраф, а потом заберут машину или лишат лицензии.

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Почему это важно

Фуры с перегрузом – это "тихие" убийцы, которые уничтожают государственную собственность и подвергают нас риску. Никто не вправе разрушать дороги, на строительство и ремонт которых идут деньги налогоплательщиков.

Если не бороться с такими перевозчиками комплексно, уже в следующем году вместе с первым снегом будет сходить асфальт, в том числе тот, который укладывают в рамках программы "Большое строительство".

Мы поддерживаем стремление президента решить проблему перегруженности фур, но действовать нужно сообща, привлекая как можно больше ресурсов. Особенно в ситуации, когда "Укртрансбезопасность" не справляется с возложенной на нее функцией из-за коррупции и нехватки ресурсов.

Да, вовлечение таможни в борьбу с перегруженными фурами не решит проблему полностью, а постановление, которое мы предлагаем, можно внедрить только в тех областях, где есть порты. Однако в наших возможностях сделать задачу приоритетом для всех служб, которые могут быть полезны.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
таможня транспорт порты

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