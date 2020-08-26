Почему Черноморская таможня блокирует перегруженные фуры в портах

Черноморская таможня заблокировала с августа въезд перегруженным фурам на территорию портов Херсонской области.

Это удалось сделать благодаря поддержке главы Херсонской ОГА Юрия Гусева и владельцев портов области.

Первыми на предложение откликнулись Шато Хаджишвили ("Морпорт"), Владимир Тихов (ЧАО "Херсонский комбинат хлебопродуктов") и Виктор Соха ("Днепро карго лимитед").

Позже идею поддержали остальные инвесторы региона. Обсуждаются эти же меры с владельцами портов Николаевской области. Часть портов согласна, но есть и те, кто категорически против. Мы находимся в поиске консенсуса.

Первые 14 дней эксперимента дали результат: из всего потока машин за неделю перегруз фиксируют у двух-трех. Для понимания: до действия запрета с перегрузом в порт приезжало девять машин из десяти.

Чаще всего из заявленных весовых ограничений, 24 тонны, мы фиксировали и 40, и 60, и 80 тонн. Иногда вес фуры переваливал за 100 и даже за 150 тонн.

Весовой контроль при въездах в порты

В сезон сбора урожая фуры следуют именно в порт. Владельцы грузов стараются максимально быстро загрузить корабль, который стоит на рейде.

Если груз по какой-то причине не может попасть в порт, корабль простаивает, груз портится, компания несет убытки. В итоге они вынуждены принимать наши административные методы, даже если они им не нравятся.

В каждом порту уже есть весовые комплексы, их не нужно закупать, поэтому нам не нужны бюджетные средства, чтобы осуществлять весовой контроль. Данные вносятся в электронный журнал, "вручную" их не поменять. Так мы исключаем человеческий, а следовательно – и коррупционный факторы.

Для инспекторов таможни это станет двойной проверкой и двойной нагрузкой. С формальной точки зрения весовой контроль и запрет перегруженным машинам въезжать в порт не входят в функционал работников таможни.

Для этого мы обратились к владельцам портов в регионе, чтобы те дали доступ инспекторам к весовым комплексам и в случае обнаружения нарушений в административном порядке запретили им въезд на территорию порта.

Владельцы портов абсолютно законно могут не пустить фуру, если та нарушает их административные нормы. Таким образом, в кооперации с портами мы смогли реализовать эту инициативу.

Многие владельцы портов с пониманием отнеслись к этому предложению. Они разделяют мнение о губительности для дорог страны фур, которые курсируют с весом, в несколько раз превышающим все возможные нормы.

Требование с их стороны было только одно: унификация норм для всех. Однако для этого требуется решение правительства.

Что дальше

Вместе с губернатором (глава ОГА. – ЭП) Херсонской области мы разработали и направили на рассмотрение Кабинета министров соответствующий проект постановления. Этим документом мы предлагаем масштабировать проект и расширить функции контроля таможенников во всех областях, где есть порты.

Мы также предлагаем внедрить систему штрафов в процентном соотношении. К примеру, за 10% перегруза – 5 тыс грн, за 20% – 10 тыс грн и так далее.

Наша задача – не заставить бизнес платить штрафы, а сделать так, чтобы перевозчикам было выгоднее отправить фуру в порт два-три раза, а не платить штраф за перегруз. Мы видим, что бизнес готов так работать.

Да, кто-то будет недоволен и понесет убытки, но иного выхода нет. В Германии фуры не ездят по дорогам с перегрузом – за это в первый и второй разы там выпишут штраф, а потом заберут машину или лишат лицензии.

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Почему это важно

Фуры с перегрузом – это "тихие" убийцы, которые уничтожают государственную собственность и подвергают нас риску. Никто не вправе разрушать дороги, на строительство и ремонт которых идут деньги налогоплательщиков.

Если не бороться с такими перевозчиками комплексно, уже в следующем году вместе с первым снегом будет сходить асфальт, в том числе тот, который укладывают в рамках программы "Большое строительство".

Мы поддерживаем стремление президента решить проблему перегруженности фур, но действовать нужно сообща, привлекая как можно больше ресурсов. Особенно в ситуации, когда "Укртрансбезопасность" не справляется с возложенной на нее функцией из-за коррупции и нехватки ресурсов.

Да, вовлечение таможни в борьбу с перегруженными фурами не решит проблему полностью, а постановление, которое мы предлагаем, можно внедрить только в тех областях, где есть порты. Однако в наших возможностях сделать задачу приоритетом для всех служб, которые могут быть полезны.